Jeg knaldede med min chef og fik gonoré, syfilis og klamydia

Det var mit sidste semester på universitetet, og jeg havde ingen penge. Jeg havde efterhånden nået mæthedspunktet for indtagelsen af pasta med ketchup, da jeg faldt over et opslag for et bartender/servitrice job på en stilet jazzbar i den finere del af byen. Så jeg tog til samtale, løj lidt om min erfaring og blev hyret på stedet.

Fyren som ansatte mig – min nye chef – var virkelig lækker. Han var lidt ældre end mig og havde gyldent hår, som fik ham til at ligne Brad Pitt i Syv år i Tibet. Han spillede også guitar i et John Denver coverband, hvilket ikke kunne blive mere fucking tjekket i mine 24-årige øjne. Jeg havde min første vagt allerede et par dage senere og indså hurtigt, at selvom min nye chef faktisk var lidt af et røvhul, havde jeg stadig virkeligt meget lyst til at knalde ham.

Vi havde flirtet ret meget i et par måneder, da han en aften spurgte mig, om jeg “havde lyst til at se en film, eller noget” efter arbejde. Alle ved, hvad det betyder. Jeg er bestemt ikke bange for at blande business og pleasure, og jeg havde ventet på det her, lige siden jeg startede. Desuden havde jeg på det tidspunkt ikke knaldet i lang tid, så jeg forberedte mig på at gå efter guldet.

På et tidspunkt dunkede det så hårdt, at følelsen kun kan beskrives, som om nogen kastede saltsyre på mine kønsdele.



Vi tog hjem til ham og så omkring 20 minutter af en eller anden film, før vi begyndte at kysse. Min samvittighed sagde mig dog, at det ville være en virkelig dårlig beslutning at knalde med min chef, og jeg kunne sådan set godt lide idéen om at holde ham hen, så vi gjorde ikke mere end det.

Der gik ikke særlig lang tid, før han inviterede mig over igen. Vi kyssede hinanden på sengen igen, men denne gang røg tøjet også af. Jeg plejer at være virkelig ansvarlig, når det gælder sikker sex, men denne gang skete det hele bare lidt hurtigt. Han stødte to-tre gange op i mig uden kondom, inden jeg bad ham om at stoppe. Jeg var ikke på p-piller, og det sidste jeg havde lyst til var at fortælle mine forældre, at jeg var blevet gravid med en bartender/musiker, som tilfældigvis også var min chef.

Den næste morgen skulle jeg afsted for at besøge mine venner i Seattle. Han kørte mig til lufthavnen og sendte mig søde beskeder, mens jeg var væk, og lagde planer om ting, vi skulle gøre sammen. Jeg syntes det var vildt sødt.

Efter et par dage lagde jeg mærke til, at noget ikke var, som det skulle være… Min fisse føltes som en dryppende vandhane. På et tidspunkt dunkede det så hårdt, at følelsen kun kan beskrives, som om nogen kastede saltsyre på mine kønsdele. Jeg prøvede at nyde turen, men det var næsten umuligt med den konstante ømhed nede i trussen. Det var ulideligt at tisse, og det kløede så meget hele tiden, at jeg næsten ikke kunne gå eller sove. Eller noget som helst andet for den sags skyld. Det lugtede også virkelig underligt, og der var kaskader af en eller anden type udflåd.

Jeg havde virkelig fucket op. Og det værste var, at det ikke engang var slut endnu. Jeg skulle stadig sige til manden, som betalte min løn, at han næsten havde dræbt min fisse.



Jeg havde på fornemmelsen, at det måtte være kommet fra min chef, men jeg ville ikke sige noget endnu – for det første fordi han var min chef, og for det andet fordi jeg ikke kan forestille mig noget mere ødelæggende for blomstrende kærlighed end at anklage den anden for at have en kønssygdom. Og måske var det bare en virkelig slem omgang skedesvamp.

Da jeg rullede ud af sengen et par dage senere, besvimede jeg næsten, da jeg forsøgte at rejse mig. Jeg indså, at det nok var rimelig seriøst. Jeg kørte hen til en sexologisk klinik, hvor jeg ventede i timevis i det overfyldte venteværelse, mens min fisse brændte, kløede og lækkede som Niagara Falls. Jeg spekulerede på, om jeg nogensinde ville se en penis igen. Til sidst blev jeg kaldt ind, og jeg lagde mig op på den hvide, papirsdækkede briks med min stakkels fisse helt blottet i den kølige klinik. Sygeplejersken skrabede lidt, mens jeg kiggede op på katteplakaterne, som var klipset fast i loftet.

Da sygeplejersken kom tilbage med resultaterne, kiggede hun på mig det der medlidende blik, som altid kommer før dårlige nyheder. Jeg testede negativ for HIV, men jeg havde en seksuelt overført infektion. Faktisk havde jeg fem. Jeg testede positiv for gonoré, syfilis, klamydia og bakteriel vaginose. Senere hen afslørede min celleprøve, at jeg også havde HPV.

Jeg totalt i chok. Jeg kan ikke udelukke, at jeg måske havde nogle af de her sygsomme i forvejen, og at de bare havde ligget i dvale, men jeg havde ikke haft sex i over fire måneder, og i den periode brugte jeg kondomer og blev testet med jævne mellemrum. Hvis alle de her problemer stammede fra den samme person, så må min chef have haft den mest sygdomsbefængte pik i USA.

Sygeplejersken gav mig to antibiotika-indsprøjtninger i ballen, udskrev noget antibiotika i pilleform, og sendte mig haltende afsted med en fisse fuld af infektioner, og et tungt hjerte. Jeg havde virkelig fucket op. Og det værste var, at det ikke engang var slut endnu. Jeg skulle stadig sige til manden, som betalte min løn, at han næsten havde dræbt min fisse.

Vi havde allerede en date den aften på et eller andet åndssvagt hipsterbryggeri. Jeg var helt sikker på to ting: 1) Jeg havde ikke tænkt mig at fortælle min fissehistorie på en overfyldt restaurant, og 2) jeg havde brug for en hel del flydende mod til at klare mig igennem aftenen. Jeg fik en ølsmagningsmenu med mindst fem forskellige slags hjemmelavet fadøl og smalltalkede mig småberuset gennem middagen

Normalt, når man slår op med nogen, kan man råbe “Jeg vil aldrig se dig mere!” og smække døren i hovedet på dem, men når det er ens chef, er det ikke rigtigt en mulighed.



Bagefter tog vi hjem til ham. Han satte Harold and Maude på, som engang var min yndlingsfilm, men som nu for evigt er forbundet med de her lorteminder. Jeg satte mig nervøst i den modsatte ende af sofaen og forberedte mig. Here goes nothing, tænkte jeg, mens jeg gav mig selv en mental peptalk for at samle mod til at fortælle ham det.

Før jeg nåede at sige noget som helst, afbrød han mig og sagde: “Der er noget, jeg skal fortælle dig.” Jeg sukkede af lettelse. YES, tænkte jeg. Han ved det allerede, og nu ordner han det hele. Jeg kiggede op på ham med lettelse og nikkede.

“Jeg synes ikke, vi skal ses længere,” sagde han. “Du er lidt for ung til mig.”

Jeg stirrede bare på ham fuldstændig målløs. Først smitter han mig med cirka alle sexsygdomme i verden – og nu dropper han mig?

Jeg var blevet rimelig modig af alle de øl, jeg havde drukket, så jeg gav ham et kæmpe møgfald og fortalte om alle sygdommene, han havde givet mig. Han benægtede det hele og påstod, at det umuligt kunne være ham, hvorefter jeg stormede ud af lejligheden.

Normalt, når man slår op med nogen, kan man råbe “Jeg vil aldrig se dig mere!” og smække døren i hovedet på dem, men når det er ens chef, er det ikke rigtigt en mulighed. Jeg gruede virkelig for at skulle tilbage på arbejde, hvor jeg ville være nødt til at møde ham igen.

Dagen efter blev vi alle sammen indkaldt til et “obligatorisk personalemøde.” Jeg var sindssygt nervøs for at se ham igen, men hele personalet var med til mødet og det lykkedes mig at undgå ham fuldstændigt, fordi ejeren talte hele mødet. Ved et skæbneagtigt tilfælde fik vi at vide, at baren var nødt til at lukke med øjeblikkelig varsel, og så fik vi alle sammen en check med fratrædelsesgodtgørelse.

På en måde var det et mirakel – jeg behøvede aldrig at se ham igen. Men på den anden side var jeg nu arbejdsløs, stadig flad og havde fem sexsygdomme. Nogle gange boller du chefen, og andre gange bliver du bare grueligt bollet af at bolle chefen.

