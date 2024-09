Jeg knaldede min gymnasielærer og det suttede

Denne historie er oprindeligt publiceret af VICE US.



Lærere har altid knaldet med deres elever. Det er en tradition, der som minimum går helt tilbage til Sokrates. Men alligevel synes vi, at det er helt utroligt, når en ny historie om sex mellem en lærer og en elev kommer frem. Når det er en nogenlunde attraktiv kvinde, som angiveligt har lokket sin elev i fordærv, så sænker vi de pegede fingre, der er reserveret til de mandlige lærere, mens lumre typer kommer med kommentarer som, “Det var der sgu ikke nogle frække lærerinder, der gjorde, da jeg gik i skole!” Jo, det var der formentlig, og det vil der altid være. De gik bare ikke efter dig.

Min engelsklærer var en af de unge, smarte lærere, som alle gerne ville være venner med. Hun var i slutningen af tyverne eller starten af trediverne, og selvom hun aldrig prøvede at være “en af os”, var hun heller aldrig nedladende. Og så var hun mega fucking lækker. Eller, hun var lækker i forhold til, at det var en lille by, og hun var absolut den lækreste lærer på skolen. Hendes store bryster blev jævnligt omtalt i omklædningsrummet. Jeg og alle de andre pre- eller post-pubertære elever kunne ikke lade være med at overbeglo hendes røv. Inden for den klassiske mandlig elev møder kvindelig lærer fantasi, så blev det ikke bedre

Ved vores afgangsceremoni i gymnasiet gav vores lærer – som jeg bare kalder Frøken X her fra – os hver et håndskrevet kort. Jeg går ud fra, at de alle sammen indeholdt en dybtfølt hilsen og en lykønskning om fremtiden, ligesom mit gjorde. Jeg fik bare også hendes kontaktinformationer med i kortet.

“Hvis du har lyst til at drikke en kop kaffe henover sommeren og snakke om en bog, du har læst, så skriv mig en e-mail”

Det kunne selvfølgelig bare have været et helt uskyldigt tilbud, men hvis der var bare en lille bitte chance for, at det ikke var det, ville jeg bestemt ikke gå glip af den. Og eftersom du læser det her, ved du også, at det viste sig ikke at være så uskyldigt.

Jeg fik endelig samlet modet og skrev en e-mail til hende i slutningen af juni. Den var fyldt med de sædvanlige høfligheder. “Lækkert vejr, hva? Skal du ud at rejse? Hvad læser du for tiden?” Efter at det ligesom var overstået, foreslog jeg, at vi skulle drikke en kop kaffe i den lokale boghandel, som smart nok lå i nabobyen. Selv hvis det viste sig at være et harmløst venskabeligt møde, så vidste vi begge to, at det ville se lidt underligt ud, hvis vi blev taget i at hænge ud sammen uden for klasseværelset. Hun skrev tilbage med det samme: “Det vil jeg rigtig gerne. Hvad med næste uge?”

Jeg burde nok nævne, at Frøken X var – og stadig er, så vidt jeg ved – gift. Hun havde også et barn. Jeg vidste det godt, men jeg valgte at gå videre med det alligevel. Jeg er ikke stolt af det, men når man står over for at kunne realisere den mest arketypiske teenagefantasi overhovedet, så er ens moralske kompas en lille smule udpræcist. Jeg er vokset op med åndssvage teen-komedier som American Pie og “dramaer” som Wild Things. Hollywood har lokket mig med den slags, siden jeg opdagede onani, og jeg havde tænkt mig at springe på hovedet ud i slibrighederne, om jeg så skulle drukne af det.

Jeg gik med nervøse skridt mod boghandlen den uge og prøvede efter bedste evne at ligne den sofistikerede voksne mand, som jeg overhovedet ikke var endnu. Efter vi havde sagt hej og købt vores kaffe, begyndte vi at kigge boghylderne igennem og anbefale ting til hinanden. Hun var ikke flirtende, men hun var en varmere og mere afslappet udgave af Frøken X, end jeg kendte fra skolen.

Vi kiggede i butikken i en times tid og diskuterede bøger. Til sidst var der ikke flere bøger at snakke om, og det var blevet tid til at gå hvert til sit. Så sagde hun:

“Hey, vi kan jo udveksle numre, så vi kan fortsætte snakken?” Der var jeg helt sikkert på, hvor det her var på vej hen.

Jeg betragtede det som en scoring, som jeg snart kunne prale af. Der var ikke tale om kærlighed.



Den næste uge brugte jeg alle de små flirtende tricks, man bruger, når man har fået nummeret på en ny pige. Jeg var ikke sikker på, om taktikken, jeg brugte på teenagepiger, også ville virke på Frøken X, men til sidst begyndte hun at spørge til mit kærlighedsliv.

“Hvor gammel er den ældste kvinde, du har været sammen med?” Ikke så gammel, svarede jeg, men jeg var bestemt interesseret i at udforske ældre kvinder.

“Okay, så du leder efter en Mrs. Robinson?” Det var nu eller aldrig. “Skal vi gøre det her, eller hvad?” Skrev jeg.

“Har du lyst?”

Jeg skrev, at min familie var på ferie den næste uge, og at jeg havde huset for mig selv. Hun sagde hun ville komme forbi.

Fordi jeg var en dum, selvoptaget, 18-årig douchebag, så betragtede jeg det som en scoring, som jeg snart kunne prale af. Der var ikke tale om kærlighed. Det var en erobring, ganske enkelt, og endda en, som de fleste fyre aldrig opnår. Men jeg vidste, at hvis jeg fortalte det til mine venner, ville de aldrig tro på mig. Hvordan kunne jeg bevise det over for de få udvalgte, som jeg ville være nødt til at dele det med?

Hun begyndte at kysse mig, og kiggede på mig med lidt for sultne øjne.



Jeg havde et lille Sony Handycam, som jeg brugte til at optage åndssvage pranks og skateboardtricks og den slags. Og når noget af så episke og mytiske proportioner sker, så har man en moralsk forpligtelse til at dokumentere det ikke? Det var i hvert fald, det jeg sagde til mig selv. Jeg er fuldt ud klar over, at det er en afskyelig og ulovlig ting at gøre mod et andet menneske – det var jeg bare ikke dengang. Dengang føltes det bare som den samme slags sjov og ballade, jeg kendte fra American Pie. (Det er vitterligt noget Jason Biggs’ karakter gør i filmen. Han kommer bare også til at streame optagelsen over nettet ved et uheld.) Så på selve dagen, satte jeg diskret mit kamera klar med et lille stykke tape henover den røde REC lampe.

Jeg sad inde i huset og ventede på, at Frøken X skulle ankomme, mens jeg bad til, at naboerne ikke ville se mig lukke en kvinde ind, som var over ti år ældre end mig. Jeg havde stillet kameraet i stuen, sammen med DVD-afspilleren og de andre elektronikting. Jeg havde testet alle vinklerne. Det skulle foregå på sofaen, hvis det skulle være med i billedet. Da Frøken X skrev til mig, at hun var udenfor, begyndte jeg at optage og gik hen for at lukke hende ind.

Nu er det her jo ikke en læserhistorie fra Rapport, så jeg vil undlade en langtrukken beskrivelse af selve akten. Hun begyndte at kysse mig og kiggede på mig med lidt for sultne øjne.

“Jeg har haft lyst til at smage de læber hele året,” sagde hun.

Ad. Jeg havde selvfølgelig også lyst til at gøre ting ved hende, men jeg var 18 år og havde den slags tanker om næsten alle de piger, jeg mødte Det specifikke fokus for hendes kommentar hylede mig lidt ud af den, mens vi gik i gang på sofaen.

Hun ville gerne sutte den af på mig. Okay, helt sikkert. Midtvejs i akten tog hun sin top halvt af, så jeg rent faktisk kunne se de store bryster, som jeg havde beundret fra klasseværelset hele året. Jeg kunne se huden med strækmærker og beviserne på det seje tovtrækkeri med tyngdekræften, der vidner om modenhed. Indtil det tidspunkt havde jeg kun været sammen med teenagepiger, hvilket selvfølgelig er ret normalt for en teenagedreng. Som regel ældes man på lige fod med sine sexpartnere. Man bliver ligesom introduceret til strækmærkerne, arvævet og appelsinhuden lidt efter lidt. Det her var ikke at dumpe i i den dybe ende af poolen; det var et hovedspring fra 5-meter vippen. Det var ikke som sådan hendes krop, der var noget galt med, men jeg blev bare hylet ud af, hvor virkeligt det hele blev. Alle mine tidligere seksuelle oplevelser havde jo involveret stram teenagehud. Mens vi knaldede i doggy style, lagde jeg mærke til nogle hårtotter på steder, hvor jeg ikke var vant til at se hårtotter. Det begyndte at blive for meget for mig.

“Jeg… jeg tror vi skal stoppe,” fremstammede jeg. “Det føles lidt mærkeligt.”

“Er du sikker? Skal vi prøve en anden stilling?”

“Nej. Jeg… vil ikke mere.”

Det var slet ikke sådan, jeg havde troet det ville gå. Men hendes aldrende krop kombineret med den kommentar om mine læber havde hylet mig ud af den til et punkt, hvor der ikke var noget at gøre. Den sidste flig af min uskyld var væk – ligesom min erektion.

Vi tog tøj på i stilhed, og jeg fulgte hende ud til bilen.

“Vi kan prøve igen en anden gang,” foreslog hun.

“Okay, ja. Lad os se.”

Jeg gik indenfor og stoppede optagelsen. Jeg spolede tilbage til lige før, jeg stoppede akten, og optog noget andet henover for at destruere beviset for min impotens. Selvom det havde være dårlig sex, havde jeg jo stadig noget at prale af.

Jeg skrev til mine to bedste venner, hvad der var sket. De troede selvfølgelig ikke på mig, selv da jeg fortalte, at jeg havde det på bånd. Men da jeg viste dem de grynede og lidt creepy billeder, indså de, at jeg rent faktisk havde gjort det umulige. Jeg advarede dem om, at det skulle forblive mellem os, også selvom jeg vidste, at de ikke ville kunne holde kæft.

Frøken X og jeg skrev sammen igen senere den uge. Vi havde det nok begge to lidt underligt med det hele. Hun ville gerne mødes det samme sted som sidst for at tale om tingene. Vi mødtes, og hun var nervøs for, om jeg ville sige det til nogen. Jeg forsikrede hende om, at jeg ville holde min kæft. Jeg tror, jeg blev beruset af det pludselige skift i magtbalancen mellem os, så jeg begyndte at teste grænsen for, hvad jeg kunne slippe afsted med. Jeg kiggede på DVD’er og bøger og kom med henkastede antydninger.

“Hmmm. Den ser virkelig interessant ud. Jeg har altid gerne villet læse den her.”

Hun bed på.

“Skal jeg ikke købe dem til dig?”

“Ej virkelig? Hvor er det sødt af dig. Er du sikker?”

Hun vidste godt, at det ikke rigtigt var til diskussion, men vi lod begge to so om, at det bare var en velment gave, og at jeg ikke i virkeligheden havde afpresset hende til at købe mig tre sæsoner af Family Guy og American Psychopå DVD. Når jeg ser tilbage på det, er jeg ved at brække mig over, at jeg kunne gøre det. Men dengang er jeg ret sikker på, at jeg havde et smørret smil på læben, da jeg forlod boghandlen med en pose fuld af gratis ting. Jeg måtte jo gøre hvad jeg kunne, for at vende den her situation til noget positivt.

Men på det tidspunkt, ville jeg bare gerne have det overstået. Jeg ville ikke have noget at gøre med hende eller hendes liv.



Jeg havde næsten glemt alt om min kiksede affære med Frøken X, da sommeren var slut, og jeg skulle starte på første år på universitetet. Der var mange elever, som jeg kendte fra gymnasiet. En aften kom en bekendt, som jeg aldrig rigtig havde snakket med i gymnasiet, forbi og drak nogle øl sammen med mig og mine kollegievenner.

“Hey, jeg har hørt, at du har knaldet Frøken X. Er det rigtigt?”

Jeg var oprigtigt overrasket. “Hvor har du hørt det henne?”

“Flere forskellige steder. Der er nogle stykker, der har fortalt mig om det.”

“Jamen… Ja. Det har jeg.”

“Gu’ har du da ej!”

Jeg nægtede at blive beskyldt for at lyve, så jeg hev båndet frem. Folk så det, og rygtet spredte sig (som jeg hele tiden havde vidst, at det ville.) Jeg fik et opkald fra en oprevet Frøken X i slutningen november.

“Folk snakker. Er det på video? Jeg hører rygter om en video.”

“Nej, nej,” løj jeg. “Det er bare nogle idioter, der spreder rygter. Der er ikke nogen video. Jeg fortalte det til en ven, fordi jeg ikke kunne lade være. Han har sikkert ladet det sive til et par andre. Det går over. Det hele er bare opblæste teenagerygter lige nu.”

Hvis jeg havde været i hendes position, ville jeg aldrig have troet på mig, men af en eller anden grund købte hun historien. Måske var det den samme godtroende del af hende, der var skyld i hele den her situation. Men på det her tidspunkt, ville jeg bare gerne have det overstået. Jeg ville ikke have noget at gøre med hende eller hendes liv. Så jeg lagde på og slettede videoen.

Der er ingen tvivl om, at hun udnyttede sin autoritet over mig. Og hun var sin mand utro, da hun gik efter en person, som hun havde ansvaret for. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at jeg ikke ser mig selv hverken som helten eller offeret i den her historie. Jeg vil gerne tro, at jeg har udviklet mig og er blevet mere moden, men der er sikket også nogle som med god grund vil synes, at man kan dømme en bog på sit omslag. Måske slumrer den afskyelige del af mig, som er i stand til afpresning og voyeurisme, stadig et eller andet sted i mig. Jeg håber aldrig, at den vågner igen. Uanset hvad, så var både læreren og eleven i den her historie i seng med et kryb.



