Jeg kom til at spise det mest ulovligt handlede dyr i verden

En morgen tog jeg og en ny ven hen til markedet tæt ved hovedvejen, hvor han udpegede et lille dyr, jeg ikke kunne genkende. “Det dér er helt sikkert noget for dig,” forsikrede han mig.

Jeg er journalist på opgave i Ækvatorial Guinea i den centrale den af Vestafrika, og jeg havde ingen idé om, hvilket dyr, der lå foran mig. Dyret beklædt med en besynderlig kombination af tynd pels og skæl, og så havde det en fed leguanlignende hale.

Sælgeren tog resolut fat i dyrets hale, hvorefter han bankede væsenet brutalt ned i bordet, så det mistede bevidstheden. Dyrets lille hoved svang fra side til side, og dets lemmer blev helt slappe. Så satte han ild til det. “Det er for at brænde hårene af,” forklarede min ven.

Fyrretusind Central Afrikanske CFA franc, eller hvad der svarer til 455kr. Et pænt dyrt måltid mad og et sindssygt dyrt måltid efter vestafrikanske forhold.

Vi tog derefter tilbage til min vens hus, hvor vi lavede en ragout med løg, tomater og peberfrugt, sammen med nogle af vores andre venner. Jeg var nødt til at se væk, imens han hakkede det døde dyr i småstykker og vippede det ned i gryden. Der bredte sig en sær lugt i køkkenet, mens retten simrede.

To timer senere var retten færdig. “Værsgo, din allerførste portion skældyr!” sagde min ven og rakte mig en tallerken.

Åh, shit.

Skældyret er det mest ulovligt handlede dyr i verden, og det er anslået, at dyret udgør omkring 20 procent af det samlede sorte marked for vilde dyr. Der er otte forskellige arter af skældyr, og de er alle på IUCN’s (International Union for the Conservation of Nature) liste over truede dyrearter. Fire af arterne lever i Asien, mens de sidste fire lever i Afrika.

Kødet anses som en delikatesse i Kina og flere andre lande i Sydøstasien. Traditionelle medicinmænd rister og knuser skællene til pulver, som bruges i mave- og levertonikum, og dens blod siges at have helende kræfter. Der er også nogle, der bruger skældyrets skind som beklædning, og deres fostre bliver brugt som lægemiddel.

Jeg kan personligt skrive under på, at skældyret hverken er magisk eller særligt velsmagende. Dyrets mest kraftfulde kvalitet er dens bizarre duft, der fik hele huset til at lugte kras. Min første tøvende smagsprøve afslørede desuden, at selvsamme aroma også gennemsyrede kødets smag.

Skældyrkød er mørkt, og det har en klistret og sej konsistens. Vi spiste den med ris til. Skællene var kun lige akkurat spiselige, og de knasede lidt som var de fingernegle. Min ven spurgte os, om der var nogen, der havde noget imod, at han spiste hovedet. Det havde jeg ikke. Han puttede det i munden og suttede lystigt på det lille kranie.

Før den hændelse anede jeg ikke engang, hvad skældyr var, og jeg kendte heller ikke til den illegale handel med dem. Min ven anså det bare for at være bushmeat – han og de andre lokale jager og spiser mere eller mindre hvad som helst, de kan fange i junglen – også aber. Skældyr bliver jagtet som bushmeat i Vestafrika ligesom resten af junglens dyr, og deres høje pris ansporer landsbyboerne til at sætte fælder, der er specielt designet til at fange disse små skabninger. Skældyrets primære forsvarsmekanisme er at krølle sig sammen til en lille bold, for så at sætte deres lid til, at de hårde skæl beskytter dem mod angreb med tænder og kløer. Det gør dem til et let bytte for tobenede rovdyr.

En rapport udgivet i 2014 af tidsskriftet Frontiers in Ecology and the Environment anslog, at omkring 10.000 levende skældyr bliver konfiskeret af myndighederne primært i Asien hvert eneste år. På det sorte marked kan deres skæl indbringe op imod $600 (4000 kr) pr. halve kilo, og resten af dyret går for cirka $1000 (6500 kr).

Den voldsomme og ulovlige handel med skældyr bliver ofte overskygget af det krybskytteri, der går ud over mere karismatiske dyr såsom elefanter og næsehorn. Der er meget få mennesker rundt omkring i verden, der løber maratoner og opretter fonde, der skal redder skældyret – til gengæld er der mange mennesker, der har smag for det. De asiatiske varianter af skældyr bliver anset for at være enten truede eller stærkt truede, imens de afrikanske bliver kategoriseret som værende udsatte.

Skældyr lever mest af myrer og termitter, som de fanger med tungen, som er længere end deres kroppe. Forskere er derfor også bekymrede over de tropiske skoves økosystem, da trægnaskende insekter forventes at trives i fraværet af en af deres værste fjender.

“De bliver jagtet illegalt i Afrika; både som bushmeat men også med henblik på eksport til Asien,” fortæller Melanie Croce, leder af Ækvatorial Guineas center for dyreliv under Bioko Biodiveristy Protection Program. “Vi har fundet på et initiativ, der skal gøre det mindre attraktivt at drive krybskytteri ved at hjælpe landsbyboerne med at etablere bæredygtige alternativer som for eksempel smykkeproduktion eller arbejdspladser til livreddere langs med stranden. Men det fortsætter desværre. En af mine kolleger så for nylig nogen, der holdt et levende skældyr henover et bål.”

Det er ulovligt at jage og fange dyr i videnskabelige reservater i Ækvatorial Guinea, men forbuddet bliver sjældent håndhævet. Krybskytteriet bliver ved, så længe dyret er værdifuldt.

Hvis du er til et helt forfærdeligt måltid mad, krydret med skyldfølelse og serveret med et skud virkelig dårlig karma i stil med det, jeg var så uheldig at opleve, så er er skældyrskød lige noget for dig.

Vi ses i helvede.

Denne artikel blev oprindelig publiceret på MUNCHIES USA i april 2015.