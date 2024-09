Jeg lærte Avicii at DJ’e

Avicii. Billede af Mark Runyon, ConcertTour.org

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Sverige.

Det kan godt være, Avicii er Sveriges største musikalske eksportvare siden Abba og Robyn, men DJ’ens rigtige navn er Tim. Før han blev en DJ-superstjerne, boede han i Stockholm, hvor jeg går ud fra, han havde et rimelig almindeligt liv. En hurtig Google-søgning giver os tonsvis af information om Aviciis nuværende liv, men vi ved ikke så meget om, hvad han lavede før 2010.

Så det er klart, at da en af mine venner fortalte mig, at vores fælles ven Daniel (vi kommer alle sammen fra Stockholm) havde lært Avicii/Tim at DJ’e, følte jeg, det var min pligt overfor internettet at udfylde de store huller på hans Wikipedia-side.

Den pult, Avicii lærte at mixe på

Tilfældigvis fandt jeg samtidig ud af, at den selvsamme pult som Avicii havde lært at mixe på faktisk stod opmagasineret på VICE-kontoret i Stockholm. Jeg tog et billede af den i tilfælde af, at du sidder derude og har lyst til at købe samme set-up og også lære at DJ’e. Så ringede jeg til Daniel for at få en snak om Tim.

VICE: Hej Daniel, er det rigtigt, at du lærte Avicii at DJ’e?

Daniel: Ja, det er rigtigt.

Hvordan skete det?

Han var venner med nogle af mine venner. Min ven Alex og jeg boede sammen i en lille etværelses på det tidspunkt. Der var kun et par madrasser på gulvet og den pult i hjørnet. Tim var lige begyndt at producere musik dengang, og jeg havde ikke noget job. Så jeg lærte folk at DJ’e for 100 (svenske) kroner i timen for at tjene lidt ekstra. Tim ville også gerne lære det, så han kom forbi et par gange og spillede i en time, og jeg fik 100 kroner hver gang.

Og hvornår foregik det her?

For omkring seks år siden.

Hvordan gik det for Tim i starten?

Det tog ham ret lang tid at lære, han lærer ikke særlig hurtigt. Han var ret genert. Han var meget tilbageholden og reserveret, så han turde ikke rigtig spørge om noget, eller tjekke om han gjorde det rigtigt. Han sad mest på gulvet og spillede, og når min roomie Alex kom hjem, snakkede han lidt med ham, og så betalte han og smuttede igen. Så ringede han kort tid efter, og så skete det samme igen.

Hvilken slags musik spillede I dengang?

Shit, det må have været… Altså, han havde ikke sin egen musik med, så vi spillede bare min musik. Jeg tror, det var mest elektro eller sådan noget. Jeg kan ikke huske præcis, hvilke numre vi spillede, men det var helt sikkert min musik.

Arbejdede du som DJ på det tidspunkt?

Mig og nogle få andre kørte en klub, der hed Konstig i Stockholm. Jeg spillede også på Ace, Babasonic og andre af de små elektroklubber rundt omkring i byen.

OK. Jeg har hørt, at Avicii skylder dig en tjeneste?

Ja, det er rigtigt. Jeg havde hørt den musik, han lavede, og tænkt, at det nok skulle blive rigtig godt. Så jeg sagde til ham: “Du må lade mig booke dig gratis en enkelt gang.” Og han sagde “ja, ja, helt sikkert.” Han troede sikkert, det var for sjov. Det var dengang, jeg havde Konstig-klubben, så jeg ville have ham til at spille et set, når han blev stor, men jeg har aldrig hørt fra ham siden.

Har du prøvet at kontakte Tim i forhold til det gratis DJ-set?

Nej, det har jeg ikke, og det har jeg heller ikke tænkt mig.

Daniel dengang han underviste i at DJ’e i sin lejlighed

Hvorfor ikke?

Fordi vi nævnte det for ham engang, og så grinede vi begge to af det. Så det er mere en sjov historie. Jeg ville have det underligt med at kontakte ham. Det ville garanteret ende med at være vildt rodet og… altså, det ville være mærkeligt.

Hvad tror du, han tænker om, at du påstår at have lært ham at DJ’e?

Måske at jeg burde tage kontakt til hans advokat eller sådan noget. Hvad ved jeg?

Jeg tog faktisk kontakt til Tims management. De sagde, at Tim ikke kan huske, at det skulle have foregået. Hvordan har du det med det?

Selvfølgelig kan han huske det. Han var jo i min lejlighed fem-seks gange, og det skete.

De fortalte mig også, at det var Ash, Tims manager, der gav ham DJ-lektioner for omkring fem år siden. Så det er udelukkede Ash, der har æren for Tims evner som DJ.

OK. Ja. Men det skete altså. Det kan jeg love dig.

Er du fornærmet over, at Tim påstår han ikke kan huske det?

Fornærmet? Næh, jeg tror, han lyver. Måske har hans management slet ikke talt med ham. Hvad ved jeg?

Du fik aldrig et dybere forhold til ham gennem din DJ-skole?

Næh… Jeg har været hjemme hos ham et par gange og spille Guitar Hero. Der var også nogle enkelte andre med dengang. Vi var aldrig gode venner, vi har bare været til de samme fester. Det var et stykke tid, efter jeg blev færdig med gymnasiet, hvor han stadig gik der.

Havde du allerede dengang forudset, at han ville blive berømt en dag?

Ja, det gjorde jeg faktisk. Han producerede på et rimelig højt niveau, og han var en nørd, ikke? Hver gang han fordybede sig i noget, blev han virkelig god til det, og det skete også med hans musik.

Hvordan er din egen musikkarriere så?

Min musikkarriere… Jeg spiller ikke mere.

Klart. Har du nogensinde følt, at du var bedre end Tim?

Til at DJ’e? Selvfølgelig! Han var altså virkelig dårlig på et tidspunkt.

