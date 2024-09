Jeg holdt engang en fest, og nu lever jeg af det

Billede af Lousy Auber.

Jeg har altid troet på at være fattig: des mindre du har, des mere kreativ bliver du. Og det resulterer (som regel) i, at du ender med et meget federe produkt, end hvis du havde millioner af kroner og pissegode forbindelser.

Det er især tilfældet, hvis du skal åbne et sted, der serverer mad eller drikke. Sådan var det for mig, da jeg åbnede mine natklubber Golden Box og Genesis i Hollywood. Nogle venner og jeg byggede det op fra bunden uden hjælp fra nogen som helst, hvilket er noget af en bedrift i et touristet kvarter, der har nogle af byens højeste huslejer.

Mange tænker ikke over det, men klubber og barer – uanset hvor douchey de er gået hen og blevet – er stadig en del af serviceindustrien. Din aften burde ikke handle om, at du skal håndtere et eller andet røvhul af en dørmand, eller om du er på listen, har råd til indgangen eller hvem du er. Det skal ikke handle om at købe dyre flasker eller om, hvor meget klubejerne kan rippe dig, når du bare vil ud og have det fedt.

I sidste ende er det bare vigtigt, at du er cool, har en god attitude og har lyst til at have det sjovt.

Ser du, der er en metaforisk gæsteliste, som adskiller folk fra alle klasser i at have det sjovt sammen – især i Hollywood -, og jeg ser det som mit mål at komme det til livs. Nattelivet behøver ikke være fascistisk. Det kan være en demokratisk oplevelse, som alle kan tage del i.

Det var jeg heldig nok at opdage sammen med min passion for nattelivet, da jeg var 16. Jeg arrangerede et pop-up koncept på en sløv aften på en lokal klub, hvor jeg inviterede andre teenagere over til nogle alkoholfri cocktails og masser af Red Bull. Jeg kørte det hver sommer et par år, og det endte med at være en ret stor succes.

My mor ejede nogle restauranter, og jeg lærte meget om serviceindustrien af hende, selvom hun tiggede mig om at lade være med at åbne en natklub.

Ved at demokratisere det, tiltrækker vi en masse folk, der har det tilfælles, at de bare gerne vil have det sjovt og være dem selv. Det gælder også de kendte. Nok fordi de føler, de kan være sig selv i stedet for at skulle opretholde den ekstremt overdådige og luksuriøse facade. I gamle dage plejede kendte som Paris Hilton – og andre fra The Hills æraen – at hænge ud og bruge åndssvagt mange penge på flasker. Nu går vi igennem en periode, hvor selv de kendte foretrækker at hænge ud på de mere afslappede steder uden rød løber.

Det ironiske er, at jeg har været nødt til at lukke ned nogen aftener, fordi køerne har været så lange, at politiet er dukket up. Der er simpelthen for mange, der bare gerne vile have det sjovt. For mig er det naturligvis det bedste problem, nogen kan have.

