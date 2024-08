Jeg løj til Future om at være far for at tale med ham om faderskab

Denne artikel er oprindelig udgivet af Noisey USA



Sommetider er det en stor udfordring at få en kunstner til at sige noget interessant under et interview. De fleste “rigtige kunstnere” – lige meget, hvilket medie de arbejder med – foretrækker at lade kunsten tale for sig selv, også når det handler om deres privatliv. Det er jo også derfor, de laver kunst til at starte med. For at give udtryk for temaer, følelser og impulser med noget andet end bare ord. Derfor synes de heller ikke, de behøver at tale med dig om det. Der er ingen, der gider at kaste sig ud i en verbal dekonstruktion, af noget man har lagt hjerte og sjæl i over for en eller anden idiot med en diktafon. Derfor – og det siger jeg som repræsentant for idioterne med diktafoner – må man til tider ty til kreative løsninger for at skabe rammerne for en ordentlig samtale. Det er ikke nok bare at have en liste med spørgsmål med, om hvordan det er at arbejde sammen med Mike Will, eller hvad man synes om Young Thug. For at skabe en oprigtig forbindelse til en kunstner bliver man nødt til at finde på noget andet end en masse standardspørgsmål, som vedkommende allerede har svaret på 100 gange før. For at få de gode citater skal man være kreativ. Og sådan endte jeg med at lyve over for Future, da jeg fortalte ham, at jeg snart skulle være far.

Under et stop i Toronto i forbindelse med Honest-turneen i 2014 fik jeg mulighed for at interviewe superstjernen fra Atlanta blandt andet om, at han netop var blevet far for fjerde gang, og at han sammen med konen, Ciara Harris, havde bragt Future Zahir Wilburn ind i verdenen. Futures svar var naturligvis forberedt på forhånd, og derfor fik jeg ikke meget brugbart materiale ud af dem. Men fordi jeg ingen skam i livet har, så løj jeg og sagde, at jeg selv var vordende far, hvorefter jeg spurgte, om han havde nogle gode råd. Hans øjne lyste øjeblikkeligt op. Han lykønskede mig med min “succes” og begyndte at tale om sin forældrefilosofi og gav gode råd. Misledte jeg med vilje Future for at få en oprigtig samtale med ham? Ja. Var det en nederen ting at gøre? Helt sikkert. Vil karmahjulet sørge for, at jeg nu kommer til at gøre en kvinde gravid ved et uheld? Sandsynligvis. Man skal ikke lyve overfor rappere eller andre for den sags skyld, men i hvert fald slet ikke overfor folk, man beundrer. Undskyld, Future.

NOISEY: Hvad er historien bag Little Dragon-remixet?

Future: Det var faktisk lidt uventet. Nosaj Thing rakte ud til mig og Little Dragon, og jeg har stor respekt for begge. Jeg hører deres musik meget, så vi gik i studiet sammen og havde den fedeste vibe. Jeg er glad for, at jeg blev en del af det remix. Det kom helt sikkert fra en meget uventet kant. Jeg havde slet ikke set det komme.

Hvad din yndlings Future-ad-lib?

Jeg foretrækker “turn-up turn-up” og “yeeah-yeeah,” fordi det er originalerne.

Hvordan føles det at blive far for fjerde gang?

Det er fedt.

Hvordan gør Baby Future en forskel i dit liv?

Alt er anderledes.

Jeg har selv lige fundet ud af, at jeg skal være far. Har du nogle gode råd?

Tillykke, mand! Det bliver for fedt. Du kommer til bare at sidde i timevis og glo på din baby, sådan helt i trance, fordi det er et nyt liv! Man ser sig selv som baby. Når man er alene med barnet, så har man nogle helt unikke øjeblikke sammen. Man ser dem sove og lege, og første gang de åbner øjnene og smiler. Det er helt uvirkeligt at se sig selv i dem og samtidigt vide, at man kan lære dem alle de her små ting. Fra når de begynder at gå, til når de siger far for første gang – eller når man prøver at få dem til det. Man bliver bare ved med at sige ‘da-da,’ så kommer det før eller senere.

Det er en af de oplevelser, som man skal mærke på egen krop. Der er intet, jeg kan fortælle dig, som forbereder dig på det. Alle håndterer det på sin egen måde. Man har måske ikke lyst til at tage på arbejde, men det bliver man nødt til. Det får dig faktisk bare til at arbejde endnu hårdere. Det er en drivkraft, at man tænker: “Min søn eller datter skal have det bedre, end jeg havde det. De skal ikke opleve de samme ting, som jeg oplevede.” Alle de der følelser kommer op i en. Man vil følge dem på rette vej, og det er hårdt arbejde.

Hvordan har Baby Future ændret dit liv?

Future ændrede alt, fordi verden drejer sig om ham lige nu. Han er den fødte superstjerne. Billeder af ham, der kommer ud – det hele skal administreres. Jeg vil gerne sende ham i parken med en babysitter, men der skal også sikkerhedsfolk med. Han har sin egen livvagt. Det er bare hans lod i tilværelsen. Hans mor er superstjerne, og jeg er superstjerne. Det skal alt sammen balanceres. Han skal have faste rammer og retningslinjer, men han skal også have lov til at være barn.

Er det svært at balancere dit arbejdsliv og turneer med rollen som far til et spædbarn?

Jeg er på Facetime med ham hver dag. Han kan godt finde ud af at se på skærmen. Vi facetimer hele tiden. Jeg tænker på det hele dagen. Jeg vil gerne være der for mit barn. Det, at jeg tit er væk, sætter virkelig fokus på den trang. Jeg kan ikke blive ved med at gøre, som jeg har gjort, for så ender mit arbejde med at komme i første række. Jeg er først ved at lære at være en god far. Min ældste søn er 12 nu. Børnene bor sammen og kommer godt ud af det med hinanden.

Hvad ville du have kaldt ham, hvis han ikke skulle hedde Future?

Vi vidste, det skulle være Future cirka to måneder, før han blev født. Det andet bud var Nayvadius. Men det har en af mine andre sønner som mellemnavn, og de skal have deres egen identitet. De skal ikke bare have det samme navn. Det var faktisk hans mors afgørelse – at give ham et navn, der er en del af mig.

Hvad siger du, hvis Future en dag vil være rapper?

Det vil jeg bakke op om, men det er ikke noget, jeg vil opfordre ham til at blive. Jeg har ikke noget særlig ønske om, hvad han skal bruge sit liv på, jeg vil bare gerne, at han har succes, med det han vælger. Jeg vil lære ham at arbejde hårdt, at holde motivationen og at fokusere på én ting af gangen – så han ikke bare springer fra det ene til det andet. Vær fokuseret og få succes. Det er det eneste, man kan ønske for sine børn. Succes.