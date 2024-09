Jeg luskede rundt i min lokale IKEA for at finde ud af, hvad par skændes om

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK

Jeg kommer i IKEA for kötbullarne og de billige møbler, men jeg bliver hængende for at smuglytte til folks diskussioner om præcis, hvor mange KALLAX-hylder til vinylsamlingen en normal husstand har behov for. IKEA er nærmest designet til at få én til at genoverveje sit parforhold – lige meget hvor rosenrødt alting så ud, inden man trådte ind.

Videos by VICE

Ifølge Dr. Gorkan Ahmetoglu, som er professor i forretningspsykologi ved University College London, er en tur i IKEA en udløsende faktor, fordi det er så desorienterende. “IKEA får os til at visualisere, hvordan det vil være at leve med deres produkter, fordi de præsenterer komplette køkkener, modelsoveværelser og færdige badeværelser. Jo lettere det er at forestille sig, at man bruger et produkt, jo mere sandsynligt er det, at man har lyst til at købe det – det kaldes tilgængeligheds-bias,” forklarer han.

Det går heller ikke op for dem, der shopper, hvor dybt butikkens perfekte indretning påvirker dem – den får dem bogstaveligt talt til at føle sig hjemme. “Mange af de påvirkninger er underbevidste, og selv hvis det går op for os, at vi bliver manipuleret, er vi ikke i stand til at stå imod, fordi hjernen ikke har kapaciteten til bearbejde tingene ordentligt,” fortsætter Dr. Ahmetoglu.

Så skænderier opstår. Men hvad er det så, parrene i IKEA diskuterer? Jeg tog ud til min nærmeste IKEA og gik rundt på må og få for at overhøre brudstykker af parrenes skænderier. Eftersom ingen skænderier i virkeligheden handler om topmadrasser, tog jeg fire uddrag og viste til Dr. Suky Macpherson, som er statsautoriseret psykolog og fellow ved British Psychological Society med speciale i at arbejde med par. Jeg ville høre hendes tanker om uenighederne, og hvad det siger om de respektive pars dynamik – og frem for alt hvordan man undgår at falde ned i samme forholdsfælde, næste gang man tager i IKEA med sin elskede.

1. I KØKKENAFDELINGEN

Parret: En kvinde og en mand i nærheden af et udvalg af paletknive

Mand: “Er du sikker på, at det er det rigtige sted at finde en ostehøvl. For jeg kan ikke se nogen.”

Kvinde: “Ja! Hvorfor skal du altid stille spørgsmålstegn ved alt, jeg gør?”

[Frustreret stilhed]



Dr. Macpherson: “Kvinden tager en enkelt kommentar og generaliserer, så det handler om al kommunikation i deres forhold. ‘Altid’ er aldrig et brugbart ord, når det kommer til forhold. Der er en magtkamp hos dette par – den ene føler, den anden er i kontrol og omvendt. Det virker til, at hun føler, manden generelt har mere magt end hende i forholdet, og det er muligvis rigtigt.”

2. I LYSAFDELINGEN

Parret: En mand og en kvinde. Sidstnævnte kigger på en rosenfarvet guldlampe.

Mand: “Vi har allerede så meget kobberlort derhjemme, og jeg fucking hader det. Hvorfor vælger du altid de ting, du ved, jeg ikke kan lide? Det er, som om du er ligeglad med, at vi bor det samme sted.”

Kvinde: “Hvis du havde god smag, behøvede jeg ikke at vælge alt for os begge.”

Mand: “Bare fordi vi ikke har samme smag, betyder det ikke, at min smag er forkert.”



Dr. Macpherson: “Det er altid et problem at skulle dele et hjem – man skal forhandle mellem forskellig smag, og det involverer kompromisser, hvilket nogle er bedre til end andre. Man kan sagtens undgå de skænderier, det fører til ved at sige noget for noget. Desværre er meget egoistiske eller narcissistiske personer dårlige til den slags.

Et lettere frustreret par i IKEA – det er ikke et af de par forfatteren overhørte. Billede af Flickr-bruger Leo Hildago

3. I BADEVÆRELSESAFDELINGEN

Parret: En kvinde og en mand, der står ved en kurv.

Mand: “Jeg er virkelig nået til det punkt, hvor jeg er ligeglad. Men du bliver nødt til at forstå, at den altså ikke er stor nok til alt vores vasketøj. Kan jeg ikke bare vente i bilen?”

Kvinde: “Nej, du kan ikke, jeg har brug for din mening. Men helt ærligt, lige meget hvad, så er den altså stor nok. Jeg ved ikke, hvad det er for en verden, du lever i.”



Dr. Macpherson: “Kvinden vil have, at de deler en oplevelse, mens manden bare gerne vil have det overstået så hurtigt som muligt. Jeg tror ikke, han forstår meningen med, at en praktisk ting også skal være pæn – han har det fint med, at hun bestemmer. Jeg vil også gå så langt som til at gætte på, at den diskussion, parret har, handler om en mangel på delt syn på verden, og det får hende til at føle sig alene og uelsket.”

4. I IMPULSKØBETS VOLD

Parret: To mænd i nærheden af kassen.

Mand 1: “Nåh, så nu vil du også have gavepapir. Det ville jo give fin mening, hvis ellers du nogensinde købte gaver til nogen. Og jeg har på fornemmelsen, at jeg også skal betale for det, når vi når til kassen.”

Mand 2: “Du ved jeg, får løn på fredag, og så overfører jeg pengene. Kan du ikke bare gøre en enkelt sød ting for mig?”



Dr. Macpherson: “Det er under bæltestedet at påstå, at den anden aldrig køber gaver, så han gør gengæld ved at sige, at den første aldrig gør noget sødt for ham. Jeg tror, at ingen af dem føler sig værdsat, og måske føler de sig udnyttet af den anden. Denne lille diskussion er et billede på dybereliggende spændinger, for penge kan være et kæmpe problem i et forhold. Ud fra ordbrugen med ‘gaver’ og ‘gøre noget sødt’ kan vi se, at andre aspekter af deres forhold også er et problem – såsom tid og opmærksomhed.”

Jeg spurgte Dr. Ahmetoglu, om der er en måde, hvormed par kan undgå at komme op at skændes i IKEA. “Man bliver nødt til at lave en indkøbsliste på forhånd, som begge parter er tilfreds med og så holde sig til den,” svarer han.

Hvis det ikke lykkes, og shoppingturen stadig ender i tårer og frustration, siger Dr. Macpherson, at parrene ikke skal være for hårde mod dem selv. Baggrundstress forværrer eksisterende spændinger i et forhold, og hvis der er én ting, IKEA kan, så er det at sørge for rigelige mængder baggrundstress.

Læs mere på VICE:

Hvad man lærer om parforhold ved at arbejde i IKEA

Jeg har været i seng med op mod 3500 mænd og jeg nægter at skamme mig

Jeg bliver ved med at forelske mig i deprimerede mennesker