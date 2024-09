​Jeg byttede en cigaret til en pose coke på en festival

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ.



For omkring ti år siden byttede en canadisk fyr ved navn Kyle MacDonald en enkelt rød papirclips for et helt hus. Det skete dog ikke over en enkelt byttehandel. Det tog ham et år og 14 individuelle byttehandler at få byttet sig frem til et to-etages hus på landet.

Historien er blevet noget af en legende – især for nasserøve som mig. Jeg har råd til rundt regnet ingenting og i hvert fald ikke til coke. Men hvis ham canadieren kunne bytte en papirclips for et hus, hvorfor skulle jeg så ikke kunne bytte en cigaret til en pose kokain?

Der er en helt unik byttekultur på festivaler. Det er et lukket system, hvor folk nærmest kun har de få ting, de har medbragt, og derfor er ekstra villige til at handle lidt. Det havde jeg tænke mig at udnytte til min fordel. Første skridt var at skaffe mig en smøg og finde et smøgtrængende offer.

Drengene her var friske på at stikke mig en cigaret. Køb de typer en øl, når du møder dem. De er nogle ægte guttermænd.

Projektet viste sig noget sværere end først antaget. Det var varmt, og der var ingen, der virkede villige til at bytte mig noget af værdi. Jeg stødte på en fyr, der drak øl af en drikkedunk til protein shakes. Jeg tilbød ham cigaretten for resten af øllen. Han bad mig om at fucke af.

Ham her gik med til at bytte mig en joint for cigaretten, hvis jeg var frisk på at vente en halv times tid på, at hans venner kom tilbage. En joint for en smøg – hvordan kunne jeg sige nej til det? Efter omkring 40 minutter var hans venner stadig ikke kommet, og hvad end han have taget, var tydeligvis begyndt at virke. Han blev ved med at vælte, og jeg havde det dårligt med at udnytte det stakkels, skæve, fjols. Plus, jeg skulle skide.

Mens jeg sad på et af de kompakte festivaltoiletter, overhørte jeg to gutter snakke ivrigt og højrøstet om, hvor meget de havde lyst til en cigaret. Det her var min store chance. “Det kan jeg hjælp jer med, drenge,” råbte jeg fra den ene bås til den anden. “Bare vent på mig udenfor!”

Så jeg ventede ved toilettet, indtil de kom ud. “Du er stemmen fra toilettet, ikke?” sagde den ene, hvortil jeg svarede ved på dramatisk at hive cigaretten frem fra bag øret. Bytte bytte købmand.

De gik med til at bytte mig fire røgelsespinde for cigaretten, hvis jeg gik med dem tilbage til deres telt. Planen var derefter at finde en hippietype, der var villig til at give noget lækkert i bytte for de parfumerede stænger.

Jeg fandt hurtigt en meget #oplyst type. Efter at have diskuteret konspirationsteorier og sindets krafter gik han med til at bytte mig den her (meget dårligt rullede) joint for de fire såkaldte “spirit sticks”.

Så mødte jeg herren her. Vores samtale gik sådan her:

Hey man, vil du have en joint?

Klart.

Hvad har du til mig?

Vil du have et par lattergaspatroner?

Derefter byttede jeg patronerne for to kolde øl. Så langt så godt.

Det var nu langt over 40 grader varmt, og den nærmeste bar var mindst ti minutter væk. Jeg fandt en fyr, der ville gøre alt for en kold øl. “Du har heldet med dig homie, jeg har to.” Han tilbød mig en hel pakke cigaretter i bytte. “Ja, de er fra Korea eller sådan noget lort. Min ven havde vildt mange med hjem.”

Der gik ikke længe før guderne sendte en smuk pige, der var på jagt efter en cigaret, i favnen på mig. Jeg fortalte hende, at der var en hel pakke til hende, hvis hun kunne bytte med noget godt. “Vi har en masse molly-kapsler – her, tag tre. Men mit ansigt skal ikke være med på billedet. Jeg vil ikke have, at min mor ser det.”

Jeg var fristet til at stoppe mit eventyr der. Tre emma-kapsler er sgu ikke så ringe en fangst, men jeg var så tæt på målet. Efter at have forhørt mig i et par camps, fandt jeg en fyr, der var gammel nok til at være min far, og han var villig til at bytte en pose kokain med omkring 250 kr. af det hvide stads for min nyerhvervede molly.

Hvis du læser det her og er en strisser, eller måske min mor, så skyllede jeg kokainen ud i det nærmeste toilet.

