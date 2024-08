Jeg onanerede med en fersken som i ’Call Me By Your Name’, og det var fantastisk

Denne artikel er oprindeligt udgivet af i-D USA

Vi kender alle sammen scenen. Elio – som er i sine pubertære følelsers vold – lægger sig ned og får afløb for kedsomhed og seksuelle frustrationer på en mildest talt interessant facon. Han stikker fingeren ind i en moden fersken og piller stenen ud, mens safterne sprøjter over hans bryst og mave. Så holder han den i hånden, mens han stirrer tomt op i loftet. Har han tænkt sig at…?

Inden man når at styrte ud af biografen i forargelse, knapper Elio sine shorts op og stikker ferskenen ned i skridtet. Lydbilledet skrues helt op. Vi hører en masse lyde under seancen uden nogensinde at se, hvad det egentlig er, Elio laver med frugten. Men vi ved det godt. Kameraet er rettet mod hans ansigt, der fortrækker sig i nydelse (det er den Oscarnominerede skuespiller Timothée Chalamet, der ses i rollen). Det føles lidt, som om vi uforvarende er trådt ind på en teenagers soveværelse på det værst tænkelige tidspunkt og nu står og undskylder med forlegne udtryk i ansigterne. Den excentriske onaniscene når et højdepunkt, da Elio udbryder ”fuck”. Så er det slut. Elio lægger den besudlede frugt på natbordet ved siden af sig. En skuespiller har lige kneppet en fersken på det store lærred for første gang nogensinde.

Det ville ikke komme som en kæmpestor overraskelse, hvis det viste sig, at ferskenindustrien har boomet over sommeren. Jeg kan sagtens forestille mig mænd over hele kloden valfarte til supermarkeder og købe det ene net modne ferskner efter det andet. Efter at have set filmen over vinteren besluttede jeg mig for, at jeg måtte prøve eksperimentet på egen krop for at vurdere, om det overhovedet kan lade sig gøre. Det havde imidlertid lange udsigter, da det er sæson for ferskner mellem maj og august, men det var en trang, som stak langt dybere end bare et ønske om at lette trykket.

Onani er sjældent noget, vi taler seriøst om i forhold til mænd og slet ikke i forhold til queer-mænd. Når onanerende mænd optræder på film og i tv, er det oftest komisk, som da Jim knalder en varm æblekage i American Pie, eller da Ben Stillers karakter i There’s Something About Mary tager en spiller på toilettet og ender med at gå på date med sæd dinglende fra øreflippen. Ferskenscenen efterlod et varigt indtryk på mig, fordi den handler om at udforske jeg’et og nydelse og ikke om at fremprovokere latter fra publikum. Jeg tror, min ambition var at være som Elio og gøre onani til en frigørende og romantisk oplevelse.

https://www.youtube.com/watch?v=9NesjZbF1Ls

Jeg begynder med at besvare det spørgsmål, som jeg ved, I alle har i tankerne lige nu. Er det rent faktisk muligt at gokke den af med en fersken? Svaret er ja, og det er en ret fantastisk oplevelse.

Jeg tog ned til det lokale supermarked for at finde den bedst mulige fersken. Min pik fortjener selvfølgelig et økologisk eksemplar. Det føltes lidt, som om den lokale forretning havde forudset en invasion af ivrige Call Me By Your Name-onanister, for de havde i hvert fald tilbud på ferskner. Halv pris. Da jeg nåede op til kassen, var jeg allerede begyndt at svede. Min angst – der har det med at forvrænge virkeligheden – sagde mig, at kassedamen instinktivt vidste, at jeg ikke havde tænkt mig at spise frugterne. Den skam, jeg følte, endte med at overbevise mig om, hvor meget jeg faktisk har brug for at gennemføre projektet.

Det allervigtigste at huske på er, at man først skal kneppe en fersken, når den er overmoden. Den skal være helt blød og smattet og have stuetemperatur, og skindet skal have en dybrød farve. I min iver begik jeg den fejltagelse at forsøge eksperimentet, så snart jeg kom tilbage fra supermarkedet, mens frugterne endnu var hårde og lyse. Det er indlysende, hvorfor det ikke er en god ide. Det er næsten umuligt at fjerne stenen, og skindet er helt stramt og umuligt at blødgøre.

Jeg lod fersknerne ligge i frugtskålen og ventede tre dage. Den anden gang måtte være lykkens gang. Jeg forberedte mig ved at åbne vinduet og lukke en kølig brise ind, sætte “Mystery of Love” af Sufjan Stevens på og lægge mig godt til rette. Her er de enkelte trin i processen:

Lav et hul midt i frugten med fingerspidserne. Lav en lille tunnel til stenen, men vær forsigtig, ellers sprøjter saften ud over det hele! Grav rundt om stenen, og træk den langsomt ud. Du får den ikke i første hug. Du skal også være forsigtig. Hvis du bruger for meget kraft, risikerer du at rive ferskenen i stykker. Når stenen først er ude, skal du udhule frugten så meget som muligt. Overvej hvor bred din pik er i den forbindelse. Så er det bare at klø på! Ferskenen kan nok kunne rumme den øverste halvdel af din pik, men det er en helt ny og dejlig fornemmelse. Og så er ferskensaft perfekt som glidecreme. Det er ide, som nogen burde tage patent på. Der var desværre ikke en Oliver til rådighed til at spise ferskenen, da jeg var færdig.

Fersken-scenen i Call Me By Your Name er banebrydende på mange måder. Den har givet fersken-emojien en helt ny mening (tidligere har den bare fungeret som stand-in for en numse-emoji, der desværre ikke eksisterer). Hvis du kigger på Call Me By Your Names Reddit-side, som har over 3.200 følgere, finder du tonsvis af tegninger, gifs og vittigheder om ferskenscenen, som fans af filmen har lavet. Den kollektive besættelse af ferskenscenen har også foranlediget udgivelsen af en vinyl-version af soundtracket med ferskenduft. For slet ikke at tale om spørgsmålene, som Timothée, Armie Hammer (Oliver) og instruktør Luca Guadagnino måtte svare på under presseturen. ”Der var en, som smed en pose ferskenslik på bordet foran mig på Chitpotle den anden dag og løb væk igen,” fortalte Timothée Get Out-stjernen Daniel Kaluuya under et interview med Variety. Det var både tåkrummende og utroligt sjovt. Men hvorfor er en onaniscene blevet så populær?

Overraskende nok så har man associeret ferskner med homoseksualitet siden Kinas Zhou-dynasti (1046-256 før vor tidsregning). I Kina er udtrykket ”bidt fersken” en eufemisme for homoseksualitet blandt mænd. Historien bag er lige så hjerteskærende som Elio og Olivers. Zhou-herskeren hertug Liang havde et forhold til Mizi Xia, en tjener, fordi sidstnævnte var så smuk. En dag gik de to en tur i haven, da Mizi Xia så en fersken på et træ og tog en bid af den. Det var en af de bedste, han nogensinde havde smagt, men han elskede hertugen så højt, at han gav ham resten. Desværre gik forholdet ikke så godt i længden. Digteren Ruan ji mindes Mizis opofrelse med ferskenen i et digt, og det er der, vi har førnævnte udtryk fra. Det startede med at være et positivt ladet begreb, da mandlige herskere havde mandlige kurtisaner uden at blive dømt for det eller blive set ned på af den grund. Men homofobi blev mere udbredt i Kina under Quan-dynastiet, og fra det 12. århundrede bruges udtrykket til at beskrive mandlige prostituerede.

Historien er en underlig cirkulær størrelse på den måde. Måske er det, fordi fersknerne blomstrer i højsommeren, og derfor er perfekte metaforer for kærlighedens rus, at de er blevet et symbol på queer-kærlighed. Meget lig Elio og Olivers forhold, og hertug Liang og Mizi Xias for den sags skyld, blomstrer de kortvarigt og går hurtigt i forfald.