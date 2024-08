Jeg opdagede ’contouring’ to år for sent, nu er ’strobing’ åbenbart the shit

Når jeg scroller ned gennem mit Facebook-feed, kan jeg ikke lade være med at stoppe op. Og jeg ser med, i hvert fald indtil der kommer den der irriterende midtvejsannonce, mange videoer har. Der er noget underligt afslappende, næsten meditativt, ved at se dem gøre sig sådan umage. Bruge så meget tid på at udføre denne form for virkelighedens Photoshop på sig selv.



Jeg taler om makeup-videoer. Mediet Refinery29 laver en del af dem, og det er der, jeg ser dem, men de er langt fra de eneste. Der er mange, sådan helt vanvittigt mange, hvis man lige smutter ind på Youtube. De bedste – efter min mening – er dem, hvor de lægger foundation. Det er vist ikke det rigtige begreb. Det er bare det, jeg altid har kaldt det; at lægge foundation. Det er ikke noget, jeg har gjort mig meget i. Har huden været lidt for træt, næsen for rødmosset, randerne for blå, så har jeg dækket hist og her, men ikke noget, der kommer i nærheden af dette… ritual, vil jeg nærmest kalde det.

Jeg har fundet ud af, at kært barn selvfølgelig har mange navne. Contouring, strobing, baking, sculpting og draping er de fem (!) navne, jeg er stødt på, efter jeg satte mig for at finde ud af, hvad fanden contouring var, for det var den version, jeg havde hørt om. Det var det, jeg kunne se Kim Kardashian gøre på Instagram, og jeg har en idé om, at hun også har en del af æren for, at contouring blev så stor en trend. Og nu kapitaliserer hun selv og Rihanna også på det med deres makeup-serier KKW og Fenty Beauty. Men altså, I get it. Jeg gad også godt se lidt mere ud som Kim og RiRi.

Fælles for de fem versioner af contouring er, at det handler rigtig meget om at blende. Ikke i den danske forståelse af ordet, men blende som i den engelske forståelse, enten med nogle meget dyre børster eller med sådan en lille svamp, som kan hedde en beautyblender eller en silisponge.

Nå, men jeg har også fundet ud af, at contouring åbenbart er so-last-year. Ja nærmest so-2015 i makeup-kredse (hvis det altså er en ting, og det er det nok). Nu handler det i højere grad om strobing. Det kommer vi tilbage til.

Hos Costume faldt jeg over en video fra sidste år, hvor skønhedseksperten Nicci Welsh viser, hvordan man “lægger en contouring, der IKKE ser overdrevet ud” – det er vist et ret udbredt problem, i hvert fald står det som nummer ét på BT’s liste over fejl, folk begår, når de lægger makeup. Nicci Welsh-videoen viser, hvordan man lægger en naturlig makeup, og under videoen er en liste over de 19 (!) produkter, der bliver brugt.

For at være helt ærlig, så er jeg lidt skeptisk over for al den makeup-lægning. Jeg har udtrykt min undren over for veninder med sætninger a la: “Hvem fanden har tid til det?”, og “Hvem fanden har råd til det?”, og ikke mindst kombinationen “Hvem gider bruge tid på det? Og penge!?” Samtidig har jeg også taget mig selv i at stå og prøve at lægge en mørk skygge på kinden og lidt lys pudder på næsen.

Derfor blev jeg glad, da jeg kortvarigt troede, at Refinery29 delte min ambivalens. Det skete, da de delte “cat contour”-videoen, hvor en kvinde blev malet i ansigtet, så det lignede hun skulle til fastelavnsfest udklædt som kat. Men det viste sig, at det var ramme alvor. Der var også et eksempel på “clown contouring” i samme video.

Jeg holder dog fast i, at der må være en vis ironisk distance i videoen, hvor den sydkoreanske makeup-blogger PONY contourerer sig selv til at ligne Taylor Swift.

Nå, men min erfaring viser, at når jeg bliver forarget – eller i dette tilfælde bare stærkt forundret – over et fænomen, så er det ofte, fordi jeg ikke ved nok om det. Så jeg måtte finde en, der kunne hjælpe mig med at blive klogere på contouring. Eller strobing. Eller baking. Eller sculpting. Eller draping. Derfor satte jeg Astrid Olsen i stævne. 19-årige Astrid Olsen er Youtuber, hun har over hundredetusind følgere på sin kanal, og så vandt hun en pris ved årets Guldtuben, som er awardshowet for danske Youtubere. Astrid Olsen laver blandt andet makeup-videoer af den slags, jeg kan blive helt opslugt af. Og så virker hun ret chill.

Broadly: Astrid, først og fremmest: Hvorfor contouring?

Astrid Olsen: Du contourerer for at fremhæve dine vigtigste features. Når du for eksempel contourerer under dine kindben, så er det for at fremhæve dem. Ofte er det for at lægge ekstra skygger. Jeg har ikke vildt voldsomme kindben, men det kan det ligne, når jeg contourerer.

Men jeg har læst, at der også er noget, der hedder strobing og baking og sculpting og draping. Kender du alle dem?

Draping, kender jeg ikke. Sculpting, er jeg heller ikke så inde i. Men jeg er rimelig bekendt med strobing og baking.

Okay, det gør mig lidt glad, at du heller ikke er helt med på alle begreber – men strobing, help me?

Strobing er nok en reaktion på, at folk blev trætte af contouring og tænkte; nu gør vi det stik modsatte. Så hvor man før brugte noget mørkt, bruger man nu noget lyst til at fremhæve sine features. Så hvor du før lagde noget mørkt under kindbenene, lægger du nu noget lyst på kindbenene.

Hvad så med baking?

Baking er at tage concealer på og dyppe en våd svamp i løs pudder og så nærmest klaske pudderen på, så det ligner, at du har en ordentlig kage pudder på. Så lader man det sidde og bake i ti minutter, mens man lige laver sine øjenbryn, og så børster man det væk med en ren børste. Tilbage er der en meget smooth overflade. Jeg har for eksempel lidt rynker under mine øjne, og hvis jeg baker, så lægger man slet ikke mærke til dem, og så holder det også længere. Det er faktisk et fænomen, der er blevet optaget fra dragqueens.

Hvor lang tid tager det at lave sådan en video, fra du begynder at sætte op, til du lægger den ud på Youtube?

Det tager lang tid. Rigtig lang tid. Makeup-videoer bruger jeg tre timer på bare at filme, for én ting er at lægge makeup, men jeg bruger også rigtig meget tid på at vise det rigtigt. Så en makeup, der normalt tager en time at lægge, tager omkring tre timer at filme. Og så er vi nok oppe på en 12 timer i arbejdstid med redigering og så videre.

Hvorfor er det sjovt at lege med makeup?

Jeg tror, det er, fordi man kan gøre så meget. Du kan virkelig ændre dig selv – og det handler ikke om, at jeg ikke er tilfreds med mig selv og gerne vil ændre mig – men der findes rigtig mange youtubere, som transformerer sig til Drake eller Rihanna med makeup. Og jeg kan godt lide at opdage, at hvis jeg lægger guldøjenskygge, så ser mine øjne meget mere blå ud. Og så lærer man sit ansigt rigtig godt at kende.

Jeg har en ide om, at contouring måske handler om, at vi har vænnet os til, at vi kan lægge et filter på os selv på Instagram, så vi ser lækre ud, og man kan også lige gøre lidt i Photoshop, og måske er folk begyndt at overføre det til deres makeup – at de vil se så perfekte ud som muligt…

Det tror jeg helt klart, at du har ret i. Man kan ikke lægge så mange filtre på, som man har lyst til, i virkeligheden, og der kan makeup hjælpe. Men lige nu er mit indtryk, at bloggerne og Youtuberne er meget optaget at, at alting skal være meget naturligt, så jeg tror, det er ved at gå lidt af mode. Jeg bruger heller ikke selv så mange makeup-produkter, som jeg har gjort tidligere.

Jeg opdagede jo, at jeg var håbløst bagud udi makeup-trends, da jeg begyndte at læse om contouring cirka to år for sent. Så kan du ikke lige give mig nogle pro-tips til, hvad der er super hipt lige nu?

Hightlighters – strobing – er bare the shit lige nu. Det er helt overdrevet. Folk kan slet ikke få nok af highlighters. Jeg tror, at folk faktisk har taget det lidt til ekstremerne nu, for det er meningen, at du bare skal lægge lidt for at fremhæve kindbenene eller næsen, men folk kan ikke få nok. De skinner bare. Vi piger er jo nogle gange ret vilde med, at tingene skinner.

Kan du også prøve at spå lidt – for min skyld – om hvad den næste store trend bliver?

Ok, for din skyld. Jeg kan godt forestille mig, at der snart sker noget med de øjenbryn, for nu har det været en trend rigtig længe, at man skal have store buskede øjenbryn.

Tror du, at den tynde streg kommer tilbage?!

Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det kan godt være, at tynde øjenbryn bliver det nye.

Efter min snak med Astrid er jeg selvfølgelig forfærdet over udsigten til, at det tynde øjenbryn vender tilbage. Jeg tænker også, at det at lægge makeup nok har den samme effekt på nogle mennesker, som det har for mig at se videoer af det. Det der med lege ved at male på sig selv og se, hvor vilde ting man kan lave, det kan jeg sådan set godt forstå. Det er både meditativt og fascinerende. Og jeg bliver helt glad, da jeg finder den her video med en kvinde, som tager det helt til ekstremerne (hun er forresten helt oppe at køre, så spol 17 minutter frem og se hende blende det hele sammen, det er ligesom der, det bliver sjovt…):