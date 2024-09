Jeg prøvede analglidecreme med cannabis og fik et afslappet underliv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

“Vi gør verden til et bedre sted et røvhul ad gangen,” fortæller Matthew Gerson over telefonen. Han er skaber af Foria, en serie af sexrelaterede produkter med cannabis i. Han er til Pride i San Francisco, hvor han bemander sin populære Foria-vogn midt i festlighederne. “Vognen har været overfyldt hver eneste dag, og vi er vildt glade for endelig at have et produkt, der retter sig mod mænd og LGBT-miljøet.”

Han taler om Explore – Forias nyeste skud på stammen: En anal stikpille som indeholder 60 milligram THC og 10 milligram cannabidiol (CBD). Produktet er designet til at afslappe musklerne og øge den seksuelle nydelse uden den psykoaktive effekt, der som regel følger med cannabis. Den forretningsmodel har været en succes inden for produkter til kvinder, men han ønskede også at åbne (bag)døren til mændene.

“Jeg har arbejdet med sexprodukter i lang tid nu, og jeg ville gerne udvide serien, så den inkluderer mænd,” fortæller Gerson. “Mænds kroppe absorberer ikke lige så meget gennem kønsdelene, ganske enkelt fordi de er eksterne i stedet for interne. Hvis man skal udvide den seksuelle oplevelse, så er en creme til mænd bare ikke nok.”

Foria blev lanceret i 2014 med deres første produkt, Pleasure – en fugtende THC-spray, der har til formål at øge kvinders nydelse under sex. Det californiske firma var overalt i internationale medier og blev endda kontaktet af urologen Dr. Jennifer Berman, som hjalp dem med at udvikle en vaginal stikpille, Foria Relief, som afhjælper menstruations- og bækkenbundssmerter. Forskellen på den vaginale og den anale stikpille er mængden af de enkelte cannabinoider, ligesom produktets base er forskellig. Forias vaginale stikpiller er lavet af kokosolie, mens Explore er lavet af jojoba, fordi det er latexkompatibelt.

“Jeg så Explore som en måde at præsentere et produkt til en gruppe af mænd, hvis behov ikke er blevet italesat inden for brugen af cannabis til intimitet og nydelse,” fortæller Gerson. “Explore øger også blodtilførslen og stimuleringen af prostata, som faciliterer den mandlige orgasme.”

Selvom Forias primære mål altid har været nydelse, så handlede diskussionen om Relief mere om sundhed og wellness, formentlig fordi hele produktserien indeholder store mængder THC og CBD, hvilket kan virke overraskende.

Når cannabisstikpillen indføres analt, absorberer kroppen 70 procent lokalt, og resten går i blodbanen – kun 10 procent af brugerne rapporterede om at have haft psykoaktive effekter. “Hvis man røg så meget, ville man have lyst til at vandre alene ud i skoven,” griner Gerson. “Når det i stedet absorberes analt, er der en anden effekt – mere i kroppen og ikke i hovedet.”

Explore er fremstillet af renset THC, CBD, økologisk solsikke lecitin og jojoba-ekstrakt. THC’en øger blodtilførslen og sensitiviteten, mens CBD reducerer inflammation og afslapper musklerne – men de andre ingredienser er også vigtige. “Det var vigtigt for mig at lancere et produkt, som var latexkompatibelt,” fortæller Gerson. Jojoba-olien er central og findes også i andre populære glidecremer designet til analsex som Pjur Backdoor og Simply slick. “Begge produkter er godkendt af levnedmiddelstyrelsen som latexkompatible, men fordi vi er i cannabisbranchen kan vi ikke samarbejde med styrelsen på helt samme måde.”

Foto: Cameron Zegers via Stocksy



Fordi Foria indeholder en ingrediens, der ikke er lovlig alle steder, er Gerson og firmaet stærkt afhængige af åbensindede læger, forskere og kemikere, som tror på, at cannabis kan være kilde til nydelse og smertenedsættelse. Gerson selv sværger til de helende egenskaber ved Explore. Brugerne fortæller ikke kun om mindre ubehag ved analsex og muligheden for dybere penetration, fortæller Gerson, men Explore kan også bruges til at behandle alle mulige slags smerter omkring anus. Han bruger det selv tre gange om ugen til at behandle sine hoftesmerter. “Moder Natur har skabt nogle fantastiske anti-inflammatoriske egenskaber i cannabis, og dem skal vi bruge på den bedst mulige måde,” fortæller han. “Adskillelsen af de mentale, psykoaktive egenskaber og de fysiske vil åbne så mange døre for, at folk kan få det fulde udbytte af plantens egenskaber.”

Produktet er dog ikke kun til mænd men til alle, som vil eksperimentere analt. “Folk bliver mere åbne over for det,” fortæller Gerson. “Vi har fået en del feedback fra heteroseksuelle kvinder, som fortalte, at de aldrig havde nydt analsex før, fordi det var for ubehageligt – de var anspændte og kunne ikke slappe af. Efter at have brugt Explore gjorde afslapningen i bækkenet, at de kunne åbne op og nyde oplevelsen for første gang.”

Da min prøvepakke med Explore ankom, var min mand helt oppe at køre – han skulle knalde mig i røven i journalistikkens navn. Jeg bruger Forias Relief mod menstruationssmerter, og da jeg indsatte Explore-stikpillen, troede jeg, at jeg skulle følge den samme procedure – bare omvendt. Med Relief ligger man ned med benene i vejret, som om man lige er blevet insemineret og gerne vil have sæden til at svømme den rigtige vej.

Efter omkring 20 minutter kunne jeg mærke en varm fornemmelse i bækkenet, men ikke på en voldsom måde. Det var subtilt. Selv da jeg lå i sengen, føltes den nederste del af min krop tung, afslappet og varm.

Men under sex kunne jeg ikke abstrahere fra, at jeg knaldede til en artikel – så hele projektet blev en stor joke. (Hvis der er noget, der kan forhindre en pik i at penetrere røvhullet, så er det, at man griner, mens man forsøger at føre den ind.) Det var min egen skyld og ikke Forias. Jeg har nydt analsex mange gange før (som regel hjulpet på vej af alkohol), og jeg er fast besluttet på at prøve igen. Efter Gersons udsagn har vi en “røvstram kultur”, og jeg vil tilbyde min fulde støtte til hans mission om at få folk til at være mere afslappede omkring at stikke ting derop.