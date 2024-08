Jeg prøvede at sove i en masse udstillingssenge

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien.

Det er simpelthen så anstrengende at købe møbler. Har du nogensinde ligget i en udstillingsseng og tænkt: “Her kunne jeg godt lige sove lidt.” Det har jeg også. Problemet er, at der er nogle mærkelige uskrevne regler her i livet, og det bryder åbenbart dem alle sammen, hvis man lægger sig til at sove i en udstillingsseng. Men hvorfor? Kan folk virkelig blive sure på mig, bare fordi jeg tager en lur?

Videos by VICE

Jeg besluttede mig for at bedømme de forskellige butikker ud fra venlighed, komfort og den overordnede sove-oplevelse.

Forty Winks

Det første sted, vi besøgte, hed Forty Winks.

Min fotograf og jeg trådte sammen ind i en tom butik, hvor tre ansatte var på arbejde – og de holdt alle tre øje med os som rovdyr. Efter to minutter på en enkeltmandsseng kom en af de ansatte og bad mig holde op med at fjolle. Der var dårlig stemning, og det var tydeligt, at vi ikke var velkomne.

Men på vej ud skyndte jeg mig at kravle op i en stor seng i vinduet.



Der var ikke engang gået to minutter, før en mand råbte, at jeg skulle forlade butikken. Da jeg blev ved med at “sove”, mens han svinede mig til, gav han mig et dask på hånden. Uforskammet.

Tid: 1 minut, 50 sekunder

Bedømmelse: 1 stjerne

Great Dane

Great Dane er et fancy sted fyldt med dyrt og minimalistisk dansk design. Selv luften duftede dyrere, end den jeg kender.

Jeg fandt en dejlig sofa til 80.000 kroner, som jeg kunne hvile mig på. Men den var ikke særlig komfortabel, så jeg kravlede ned i en af butikkens udstillingssenge i stedet.

Endnu en gang var problemet, at der ikke var andre i butikken end de ansatte – og så fotografen og mig. Så efter et par minutter kom en af de ansatte hen til os, og spurgte om vi var okay. “Egentlig ikke,” svarede han, “min kæreste er faldet i søvn. Han har arbejdet hele natten, og jeg sagde til staklen, at vi altså blev nødt til at tage ud og finde en ny seng.”

Hun grinede. “Han må være virkelig glad for den seng.” De næste 20 minutter snakkede de sammen, mens jeg endelig fik noget – åbenbart – tiltrængt søvn.

“Vi er lige flyttet til Sydney, og vi leder efter noget nyt décor til vores lejlighed.”

“Jeres møbler er så smukke og tidsløse.”

“Er de der bukser Issey Miyake? Jeg er vild med dem.”

Tid: 23 minutter, 51 sekunder

Bedømmelse: 4 stjerner

De Rucci

De Rucci er en kinesisk møbelbutik, og i deres reklamer bruger de en intenst stirrende mand til at tiltrække sig opmærksomhed. Det ligner, at manden hader alting i hele verden – undtagen senge. Og kun nogle bestemte senge.

Vi havde lært af vores fejltagelser, så nu prøvede jeg at gå ind i butikken alene, og så kom min fotograf et par minutter senere. De ansatte gik ud fra, at vi ikke kendte hinanden. Jeg faldt i søvn på en seng, og et par minutter senere kom en af de ansatte hen til mig. “Er du okay? Undskyld?” men jeg sov videre, og hun var ikke helt klar på at røre ved mig. Så der lå jeg i yderligere 10 minutter.

Jeg kunne høre min fotograf snakke med de ansatte. “Folk nu til dags… Der er godt nok mange røvhuller derude.” Jeg kunne slet ikke fatte, hvor hurtigt jeg var gået fra at være den søde kæreste til at blive en fremmed idiot. I det mindste var sengen blød og dejlig. Til sidst kom en af de ansatte og rørte mig forsigtigt på skulderen for at vække mig.

Tid: 13 minutter, 23 sekunder

Bedømmelse: 4 stjerner

Ralph Lauren

Du kender sikkert Ralph Lauren for deres polotrøjer, som udelukkende tumper går rundt i. Men de har også en tumpet “indretningsafdeling”, hvor en fancy seng står bag et fancy fløjlsreb. Det var tydeligt, at der var ingen adgang, men jeg var simpelthen så træt…

Desværre kunne virkeligheden ikke leve op til mine forventninger.

Jeg fik solen i øjnene og madrassen var super hård.

Og jeg havde det også lidt som et dyr i zoologisk have.

Til sidst opdagede en af de ansatte mig, og rykkede forsigtigt i min fod. “Undskyld, men vi skal sælge den der, så vi bliver nødt til at holde den hygiejnisk,” sagde han med et udtryk af høflig afsky i ansigtet.

“Det er okay,” svarede jeg. “Jeg var i bad i morges.”

“Der er en café lige ved siden af,” sagde han, da jeg rejste mig fra sengen. “Skulle du ikke få dig en kop kaffe?”

Tid: 17 minutter, 38 sekunder

Bedømmelse: 3 stjerner

IKEA

Jeg var godt tilfreds med eksperimentet indtil videre, men det føltes stadig ikke helt autentisk. Jeg manglede pyjamas. Noget med lilla og små regnbuer. Perfekt.

Men først skulle jeg lige have en kop te, inden jeg gik i seng.



Sengen var fantastisk, men jeg kunne mærke, at folk stirrede på mig. Der er altid mange mennesker i Ikea, så jeg kunne hele tiden fornemme folk gå forbi. Nogle mennesker tog billeder, andre kiggede på mig uden at sige noget, men de fleste grinede bare.



Jeg blev ved med at høre den samme sætning: “Det her skal så meget på Facebook.” Jeg var glad for at kunne give folk lidt underholdning. Men det var svært at holde øjnene lukket, når jeg vidste, at folk filmede mig. Jeg fik en langt større respekt for skuespillere – det er virkelig svært at lade som om man sover, når folk kigger på.

Men efter 45 minutter var folk ligeglade. Det var som om, det var blevet normalt. Fire ansatte var kommet forbi på det tidspunkt, men alle var ligeglade. Jeg har arbejdet i en tøjbutik i årevis, så jeg forstår det godt. “Det er nogle andres problem.”

Og til sidst skete det. Jeg faldt faktisk i søvn. Og jeg blev ved med at sove i en halv time, indtil jeg blev vækket af en lille pige, der kaldte på sin far, så han kunne vække mig. Hendes far var færdig af grin. Den lille pige så bekymret ud.

Da der næsten var gået to timer, overhørte jeg min fotograf tale med en af de ansatte. Han lod, som om han var en bekymret borger. “Han har sovet i et stykke tid. Burde vi ikke vække ham?”

“Næh,” svarede den ansatte. “Vi lader ham sove, til vi lukker.”

Der var stadig fire timer til de lukkede. Fuck det. Ikea vinder. Deres senge er super bløde, og de ansatte er skønne. Jeg ville give jer 10 stjerner, hvis jeg kunne.

Det vigtigste, jeg har lært af at sove i en masse udstillingssenge, havde jeg allerede på fornemmelsen på forhånd: De fleste mennesker er gode og tænker kun det bedste om fremmede – med mindre de arbejder hos Forty Winks.

Tid i IKEA: 1 timer, 53 minutter

Bedømmelse: 5 stjerner