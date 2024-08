Jeg prøvede en sprøjtende dildo og lærte meget mere, end jeg havde regnet med

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

Før jeg skrev den her artikel, havde jeg intet forhold til dildoer udover, at jeg hver dag bruger Jenna Maroney fra 30 Rocks vise ord, når jeg skal fornærme nogen: “Farvel for evigt, din defekte dildo.” Som en ciskønnet, heteroseksuel kvinde, som slet ikke er så kinky, som man skulle tro, at en sexklummeskribent er, så har jeg aldrig følt et behov for at udskifte en pik med en dildo. (Vibratorer er en helt anden sag.) De mænd, jeg hooker op med, har alle ikke-vibrerende pikke, så hvorfor skulle jeg frivilligt opsøge en vibrerende imitations-pik, altså en dildo? Nogle gange smider jeg en vibrerende pikring i gryden eller bruger et par minutter på at samle cornflakes op fra gulvet, men det er cirka, så vildt sex bliver med mig.

Så da jeg fik en email om POPDildo, en dildo, der “ejakulerer,” blev jeg ret forvirret. Selvom nogle mænd tror, vi ELSKER det – en fyr sendte mig engang et uopfordret billede af sig selv, mens han kom, som om jeg skulle finde det utroligt indbydende – så er selve ejakulationen faktisk det værste ved at byde en penis indenfor. Graviditetsangst, pletter på lagnet, blærebetændelse, ufrivillig lækage – hvorfor forsøge at genskabe den magi?

Men modsat den generelle tendens i sexlegetøjets fagre verden, så ligger der faktisk en ret smuk tanke bag redskabet. POPDildoen, hvis målgruppe er folk, der er “LGBT, transkønnede, handicappede eller lider af erektil dysfunktion”, sprøjter en sædlignende væske ud, der lavet af vand og naturlig cellulose. Da jeg spurgte Stephanie Berman – grundlægger og direktør hos Berman Innovations, som har opfundet POPDildoen – hvordan hun overhovedet er kommet på den ide, indså jeg, at jeg var grebet af mine egne heteronormative fordomme: Den kan hjælpe folk med at blive gravide. Stephanie Berman har selv gjort ligesom mange andre fans af produktet og fyldt POPDildoen med sæd fra en sædbank.

“Min kone og jeg havde prøvet at blive gravide ved hjælp af en pipette og sprøjter uden kanyler, og vi var ved at miste modet,” fortæller Stephanie Berman. “Jeg researchede forskellige muligheder for hjemmeinsemination, men fandt ingen. Så begyndte jeg at tænke kreativt. Heteroseksuelle par kan dyrke sex hvor og når som helst, når de prøver at blive gravide – hvorfor skal ikke-heteroseksuelle par ikke have samme mulighed?” Hun tilføjer, at cismænd med erektil dysfunktion eller fysiske handicap også har reageret positivt på produktet.

Men hvad så med folk, som ikke prøver at blive gravide? Hvorfor ikke bare bruge en almindelig dildo, hvor oprydningsarbejdet ikke er så voldsomt bagefter? Jeg nævner POPDildo for en queer-kvinde i et forhold med en anden kvinde, og hun virkede interesseret. “Ja, den kunne jeg godt finde på at prøve, men jeg tror aldrig, den bliver fast inventar i soveværelset,” siger hun. “Men i forbindelse med den rette sexfantasi kan det godt være interessant.”

Sadie Synn, en transkvinde og professionel dominatrix, nævner, at dildoen kan levere et dramatisk klimaks, når det ellers ikke er muligt. “Mange fantaserer om at være objektet, en andens orgasme drejer sig om. Det er bekræftende,” siger hun. “Vi er mere sårbare, når vi dyrker sex, og har brug for bekræftelse og tilkendegivelse om, at vores partnere tænder på os.”

“Før jeg begyndte at transitionere, var jeg sammen med kvinder, der fortalte mig, at de godt kunne lide at mærke en mand komme,” tilføjer hun. “Men med det jeg ved i dag, så kunne de sige hvad som helst for at få mig til at komme hurtigere.”

Fordi jeg er journalist, blev jeg selvfølgelig nødt til selv at prøve produktet. Som jeg altid gør, når jeg onanerer, begyndte jeg med at rydde op på mit værelse og sætte soundtracket Music from the OC Mix 3: Have a Very Merry Chrismukkah på. Så gik jeg i gang med at samle den bløde, senede dildo. Da jeg sad med den i hånden, kunne jeg fornemme, at materialet – silikone – var af høj kvalitet. Jeg stoppede plastikrøret ind i skaftet og monterede den lille beholder for enden, som man kan fylde med, hvad end man har lyst til. (Jeg fyldte den op med cannabisglidecreme, som jeg havde til overs, fra da jeg skrev den her historie.)

Så begyndte jeg at onanere, som jeg plejer at gøre, ved at starte med en vibrator. (Denne gang brugte jeg den fantastiske Power Play Rabbit, der også lidt ligner en pik.) Så skiftede jeg til en klitorisvibrator og holdt den med den ene hånd, mens jeg skubbede POPDildoen ind med den anden. I samspil fungerede de meget godt, men da jeg fjernede vibratoren, føltes ind-ud-bevægelsen med dildoen… fint, men ikke super spændende. Da jeg huskede på, at jeg skulle teste ejakulationsfunktionen, fik jeg lidt pres over hele situationen, men så overlod jeg mig igen til tonerne af “Merry Xmas Everybody” af Rooney. Det var lidt ligesom at klappe sig selv på hovedet og klø sig på maven på samme tid. Inden længe begyndte jeg at tænke på Rooney – er de okay? Har de overlevet i verden efter The OC? (Trick-spørgsmål: Det er der ingen af os, der har.)

Så trak jeg den ud. Så trykkede jeg på beholderen for enden af skaftet og sprøjtede indholdet udover min mave. Så ja, det var en meget realistisk oplevelse på den måde. Efter at have brugt et par minutter på at processere alt, hvad der var sket, endte jeg med at bruge glidecreme-sæden til at onanere med. Uden dildoen. Det hele gik fint.