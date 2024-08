Jeg prøvede otte kendte forfatteres skriverutiner, og det var nederen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

”At skrive er for mig ligeså naturligt som at trække vejret,” sagde digteren Pablo Neruda til Paris Review i et interview i 1971. ”Jeg kan ikke leve uden at trække vejret, og jeg kan heller ikke leve uden at skrive”. For mig er det mere ligesom at slå en prut. Det kommer sådan lidt i bølger, det kan aldrig planlægges, og hvis jeg forsøger at forcere det, går det helt galt.

Hvis min evne til at trække vejret på en eller anden måde var forbundet med min evne til at skrive, så var jeg blevet kvalt for længst. Derfor har jeg altid misundt Neruda hans tilgang til kunsten at skrive.

Men jeg er heldigvis ikke den eneste prutteskribent, der findes – samtlige skribenter og forfattere, jeg kender, har givet udtryk for lignende frustrationer. At skrive er ikke bare en automatisk forlængelse af underbevidstheden. Når man skal producere ord på papiret, så handler det i virkeligheden om hårdt arbejde.

Hvis man nogensinde har været til et forfatterarrangement, ved man, at der altid er nogen, der stiller spørgsmålet, ”Hvordan er din arbejdsproces?” Det er et spørgsmål, der er ladet med lige dele håb og desperation – og det ved jeg, for jeg har selv stillet det før. Forestil dig, at du har brugt flere år på at bygge en kommode uden held. En dag går du til et arrangement med en kvinde, som har bygget en rigtig fin kommode. Det er da soleklart, at du spørger hende, hvordan fanden hun har båret sig ad.

Det handler om rutine

Forfattere er besatte af rutine. Lige bortset fra religion og personlig hygiejne, så er der meget få koncepter, der er så stærkt forbundet med rutine, som skrivearbejdet er. Det er derfor, at forskellige forfatteres arbejdsrutiner er blevet en hel genre på nettet. Frustrerede skribenter kan med lethed finde hundredvis af lister online, der udlægger forskellige skriveskemaer og time-management-modeller, der skal hjælpe dig med at blive en succesfuld forfatter. Det underliggende budskab er altid, Du har brug for en arbejdsrutine, så prøv en af dem her.

Jeg faldt for nylig over en ny arbejdsrutine, der til forveksling lignede min egen. Det var ikke en af de førnævnte lister. Den er udgivet af politiske website Axios og er forklædt som et ”scoop” om Donald Trumps daglige skema, der bliver mindre og mindre. Ifølge artiklen har præsidenten ”’Executive Time’ i det ovale kontor hver dag fra klokken 8 til 11, men i virkeligheden sidder han derhjemme og ser fjernsyn, snakker i telefon og tweeter.”

”Executive Time” er også noget, jeg gør mig i. Når jeg vågner, klikker jeg rundt på nettet, sludrer med folk over GChat og udskyder mit arbejde indtil allersidste øjeblik. Det kan knap nok kaldes en arbejdsrutine. Jeg adskiller mig ikke væsentlig fra den store, vrede, gamle mand i det Hvide Hus. Det var en bitter pille at sluge, da jeg fandt ud af det.

Jeg har før forsøgt at vende op og ned på min arbejdsrutine, men ingen af mine tiltag er lykkedes. Derfor besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve noget andet. Jeg planlagde, at jeg igennem en uge ville forsøge at følge en ny kendt forfatters arbejdsrutine hver dag. Du kan selvfølgelig have ret i, at det ikke bliver en rutine, når jeg afprøver en ny forfatters skema hver dag, men jeg har besluttet mig for at se lidt på det som et træningsprogram, hvor man laver forskellige øvelser – og for hver øvelse bliver man lidt bedre.

Dag 1: Haruki Murakami

Ifølge mange af de tidligere nævnte lister, så starter størstedelen af succesfulde forfattere med at stå tidligt op og arbejde. Det gør mig selvfølgelig bare endnu mere pinligt bevidst om min ”Executive Time”.

Jeg har besluttet mig for at takle problemet lige på og hårdt ved at starte med den japanske forfatter Haruki Murakamis arbejdsrutine. Du kan se her, hvordan han selv beskriver den i et interview med Paris Review.

Når jeg arbejder på en roman, så står jeg op klokken fire om morgenen og skriver i en fire-fem timer. Om eftermiddagen løber jeg så 10 kilometer eller svømmer halvanden kilometer (eller gør begge dele), så læser jeg en smule, lytter til musik, og så går jeg i seng klokken 21.

Jeg ved godt, at man skal carpe diem og alt det der, men klokken fire om morgenen er godt nok tidligt. Jeg får kuldegysninger af at tænke på at stå op klokken syv – det er derfor, jeg har sat flere alarmer til på min telefon, en klokken 6:30, så 6:45 og så videre. Min kone er forståeligt nok pisse irriteret over, at min telefon går amok over en længere periode om morgenen, og hun ville helt sikkert myrde mig (og med rette), hvis den rutine blev skubbet tre timer frem. Derfor havde jeg kun ét forsøg til at komme op i.

Da jeg vågnede, skinnede solen. Jeg havde ingen erindring om at slukke for telefonen klokken fire, men i en søvngængeragtig tilstand var det alligevel, hvad der var sket. Klokken var ti minutter i otte, så jeg var allerede fire timer bag Murakamis plan. Med det her tempo får jeg aldrig skrevet min Trækopfuglens krønike.

Jeg forsøgte at sætte mig ned og skrive, men da jeg mere eller mindre var røget tilbage i min sædvanlige rutine, blev jeg også ved med at falde ned i de samme fælder – jeg scrollede gennem Twitter og så basketballvideoer på YouTube. Da jeg havde siddet foran computeren i fem timer uden at producere særlig meget tekst, begav jeg mig ud på en løbetur.

I sin selvbiografi skriver Murakami, ”Hvad tænker jeg egentlig på, når jeg løber? Det ved jeg ikke.”

Jeg ved godt, hvad jeg tænker på, når jeg er ude og løbe. Jeg tænker på, hvor fedt det bliver, når jeg er færdig med at løbe. Men jeg tvang alligevel mig selv til at løbe alle ti kilometer, hvilket føltes godt. Men det gode humør holdt desværre ikke længe. Da jeg kom hjem, reviderede jeg alt det arbejde, jeg havde lavet om morgenen. Det var ikke meget værd.

ORDOPTÆLLING: 286

ANTAL BASKETBALLVIDEOER SET PÅ YOUTUBE: 8

Dag 2: Franz Kafka

Når nu jeg som bekendt er allergisk overfor at stå tidligt op, bør jeg så gå helt i den anden grøft? Franz Kafka er en af de få undtagelser blandt forfatterne, når det kommer til at arbejde tidligt på dagen. Det var bare ikke med hans gode vilje. Kafka havde et fuldtidsarbejde i et forsikringsselskab, og derfor begyndte han først at skrive omkring 23-tiden hver aften. Derefter arbejdede han ”alt efter sit humør, overskud og held indtil klokken et, to eller tre om natten. Sommetider helt indtil klokken seks om morgenen.”

Efter min fiasko med Murakamis arbejdsrutine formåede jeg at få en hel nats søvn, og da jeg vidste, at jeg ikke skulle tilbage bag tasterne før sent den følgende aften, valgte jeg at lade være med at sætte en alarm på min telefon. Jeg kunne nyde min sædvanlige ”Executive Time” uden at have skyldfølelse, og i bedste Franz Kafka-stil sørgede jeg også for, at min dag var lang og kedelig. Det var meget behageligt.

Men da klokken endelig blev 23, var jeg helt færdig. Det, at jeg skulle holde mig vågen til klokken 23, havde udmattet mig psykisk, og jeg blev bare mere træt af at sidde og stirre på et tomt Word-dokument. Jeg fik kun skrevet en håndfuld sætninger (de fleste af dem uden udsagnsord), inden jeg gav op og gik i seng. Jeg havde i den grad fortjent at vågne op som et kæmpe insekt den næste morgen.

ORDOPTÆLLING: 95

Forfatteren og digteren Maya Angelou poserer for en fotograf i Washington, DC, den 15. december, 1992. Foto: Dudley M. Brooks/the Washington Post via Getty Images

Dag 3: Maya Angelou

Maya Angelou holder et stramt program, men det der er mest tiltalende ved hendes arbejdsrutine, er måden hun skaber et behageligt miljø omkring sig, der gør arbejdet lettere.

Jeg har altid haft et hotelværelse, jeg kunne tage hen på, i samtlige byer, hvor jeg har boet. Jeg lejer et hotelværelse, går hjemmefra klokken seks om morgenen og prøver at være klar til at arbejde klokken halv syv. Når jeg skriver, ligger jeg på sengen på maven, så mine albuer er helt ru til sidst. Rengøringspersonalet får ikke lov til at skifte sengetøjet, jeg sover der aldrig… Jeg insisterer på at få fjernet al pynt fra væggene. Jeg går ind på værelset, og så ophører virkeligheden med at eksistere.

Det hænger ikke sammen at betale for at have et hotelværelse i flere måneder af gangen, når man tjener sine penge som freelancer. Af alle moteller i min by var der kun et enkelt, hvor man kunne leje et værelse for under 550 kroner i døgnet. Inden jeg ringede dem op, besluttede jeg mig for at læse et par anmeldelser online. Den eneste anmeldelse, jeg fandt, havde titlen ”Meth, Kaos og Mord”. ”Bestyreren er fuldstændig ligeglad med, hvad der sker på motellet – selv når en kvinde er ved at blive dolket ihjel!”

Selv om jeg helt sikkert ville finde oceaner af interessant materiale til en roman på det motel, valgte jeg i stedet at forsøge at genskabe Maya Angelou-stemningen i min egen lejlighed. Det var ikke svært at finde et værelse, der lignede det, hun beskriver. Et sted hvor der ikke er noget pynt på væggene, og virkeligheden er hørt op med at eksistere. Det lyder som mit badeværelse.

Jeg skrev i tre timer, mens jeg sad på toilettet. Det var et belejligt sted at slå sig ned af temmelig åbenlyse årsager, og jeg havde helt sikkert fortsat, hvis ikke mine ben var faldet i søvn. Min hund har det med at blive paranoid, når jeg opholder mig alt for længe på badeværelset, og jeg kunne ikke koncentrere mig, fordi hun stod og peb udenfor. Det hjalp dog at åbne døren på klem.

Endelig lidt medvind.

ORDOPTÆLLING: 1.015

Dag 4: Honoré de Balzac

Balzac var en særling. Han gik typisk i seng omkring klokken 18 ”sammen med hønsene”, og så stod han op igen klokken et om natten for at skrive. Eftersom jeg havde ret svært ved at følge Franz Kafkas skema, vidste jeg, at det var umuligt at kopiere Balzacs plan til perfektion. Jeg valgte derfor at fokusere på hans kaffevaner. Ifølge myten så drak Balzac 50 kopper kaffe om dagen.

Det giver derfor også fin mening, at Balzac er mere kendt for sit forfatterskabs enorme omfang end for kvaliteten af hans værker. Efter tre særdeles middelmådige skrivedage var jeg helt klar til at hælde noget sort benzin på motoren og sprøjte en ordentlig røvfuld ord ud på siden, om det skulle koste mig livet (myten siger også, at Balzac døde af koffeinforgiftning).

Det første, jeg gjorde, da jeg vågnede, var at bunde to Nespresso-shots. Så lavede jeg mere kaffe på en lille stempelkande og drak det hele, inden jeg tog ned på en lokal café, der tilbyder gratis genopfyldning. Jeg hoppede direkte ud i arbejdet takket været en ordentlig dosis fairtrade-forhandlet sort guld, der nu pumpede gennem mit system.

Kaffen satte snart sine spor, og de ufrivillige spasmer i mit ben fik også naboen ved bordet ved siden af til at hæve øjenbrynene (jeg tror også, det kunne måles på Richterskalaen). Kombineret med hyppige ture til toilettet var jeg i det hele taget begyndt at gå folk på nerverne.

Koffeinen havde gjort mig paranoid, så hver gang jeg gik på toilettet, tog jeg min computer med. Det er en gammel sag, og det tager lang tid for den at genstarte, selv hvis den bare står i dvale, så efter adskillige ture på toilettet var både den og jeg kørt helt ud. Jeg havde lyst til at skrige.

På det tidspunkt havde jeg allerede drukket tre kopper kaffe foruden Nespressoen og stempelkandekaffen derhjemme, og jeg var ved at miste forstanden. For at køle lidt ned gik jeg en tur, men da jeg kom tilbage havde en anden kunde taget min plads. Hvem fanden tror den her nar, han er? Mens jeg gik og forberedte mig på at skulle forsvare mig i en retssal (”Det var koffeinen, der fik mig til at gøre det, høje dommer!”) i forbindelse med den nærtforestående mordanklage, lykkedes det mig at berolige mig selv til et punkt, hvor jeg fik overbevist min indre kaffefremmanede dæmonstemme om, at jeg lige så godt kunne arbejde hjemmefra.

Jeg gik selvfølgelig helt kold, så snart jeg var indenfor døren. Jeg tilbragte resten af dagen i sengen, hvor jeg lå og klynkede med gardinerne trukket for. Balzac var bindegal.

ORDOPTÆLLING: 1.230 (kun 300 af dem gav mening).

KAFFEFORBRUG: Fem kopper, to espressoer.

Dag 5: Don DeLillo

Jeg synes, Don DeLillo er den største nulevende, amerikanske forfatter, men hans arbejdsrutine er ikke videre inspirerende:

Jeg arbejder om morgenen og skriver på en gammeldags skrivemaskine. Jeg arbejder cirka fire timer, og så løber jeg en tur. Det hjælper mig med at ryste verdenen af mig og træde ind i en anden. Træerne, fuglene, den lette regn – det er et dejligt afbræk fra arbejdet. Så sætter jeg mig tilbage foran skrivemaskinen og arbejder en to-tre timer til ud på eftermiddagen. Jeg ryger tilbage i bogens univers, hvor man ikke lægger mærke til at tiden går. Jeg spiser ikke noget eller drikker kaffe. Jeg ryger ikke… En forfatter går langt for at sikre sig i sin isolation og finder så på undskyldninger for at spilde tiden. Man kigger ud af vinduet eller slår tilfældigt op i ordbogen. For at fokusere igen kigger jeg altid på et billede af Jorge Luis Borges.

Jeg ejer desværre ikke en skrivemaskine. Jeg skrev på min computer, men for at tilegne mig DeLillos stil undlod jeg at slette noget af det, jeg havde skrevet, lige meget hvor fristende det end måtte være. Det sidder nærmest instinktivt i fingrene at trykke på backspacetasten, og det var ved at drive mig til vanvid, at jeg ikke kunne bruge den. Når jeg sad fast i teksten – og det gjorde jeg næsten omgående – stirrede jeg på et billede af Borges. Det gjorde absolut intet for at få de kreative safter til at flyde igen. Sådan kørte jeg i ring i flere timer, indtil jeg pludselig sad og browsede IMDB-opslaget for Nørderne i paradis.

Det hjalp mig ikke det mindste at følge DeLillos arbejdsrutine, men jeg lærte trods alt én ting. ”Da Alpha Betas tvinger TriLambs til at tage tøjet af, ser man Lewis iført en hvid herretrusse, men da nørderne ankommer til Hotel Coral Essex efter en fem timer lang gåtur, har han pludselig boksershorts på, uden det forklares hvorfor.”

ORDOPTÆLLING: 410

Dag 6: Natalie Goldberg

Forfatteren Natalie Goldberg har skrevet rigtig meget om kunsten at skrive, og hendes bøger er fulde gode tips og ideer. I Writing Down the Bones foreslår Goldberg blandt andet, at man bruger rekvisitter for at tvinge sine tanker ud i abstrakte baner:

”Brugen af en lille rekvisit kan hjælpe dig til at tænke anderledes. Når jeg sætter mig ned for at skrive, har jeg tit en cigaret hængende i mundvigen. Hvis jeg sidder på en café, hvor man ikke må ryge, så lader jeg bare være med at tænde den. Cigaretten hjælper mig med at drømme mig ind i en anden verden. Hvis jeg var fast ryger af vaner, ville det ikke hjælpe nær så godt. Pointen er, at du gør noget, som du ikke plejer at gøre.”

Jeg bor i Californien, hvor en pakke cigaretter i gennemsnit koster 500 kroner, så jeg var ikke helt vild med ideen om at købe en pakke bare for at afprøve Goldbergs teori. Derfor lånte jeg en e-cigaret af en ven og lod den dingle fra mundvigen, mens jeg sad og arbejdede på en café. Jeg lignede en idiot. Da jeg fik for meget pres over det, gik jeg ud og røg på e-cigaretten, indtil jeg var ved at besvime.

Det lykkedes mig ikke at ændre mine tankebaner. Det smagte heller ikke særlig godt. Jeg blev nødt til at lægge mig ned bagefter.

ORDOPTÆLLING: 680

Dag 7: William Gibson

Science fiction-forfatteren William Gibsons arbejdsrutine lyder så fornuftig, at det knap nok er en rutine:

Når jeg arbejder på en bog, står jeg op klokken syv. Så tjekker jeg min email og surfer på nettet, som man jo gør i dag. Jeg laver mig en kop kaffe. Tre gange om ugen går jeg til pilates om formiddagen. Så sætter jeg mig ned og prøver at skrive. Hvis der slet ikke sker noget, giver jeg mig selv tilladelse til at gå ud og slå græsplænen. Men det virker som regel, når jeg bare sætter mig ned og går i gang. Jeg tager en frokostpause, vender tilbage til skrivebordet og fortsætter lidt endnu. Så plejer jeg at tage en lur ud på eftermiddagen. Det er et meget vigtigt led i min proces. Det er aldrig en dyb søvn, men en tilstand, hvor hjernen er på vågeblus.

Jeg har aldrig prøvet pilates før, så jeg meldte mig til et kursus, der hed ”Stram op” i et træningscenter tæt på, hvor jeg bor. Instruktøren havde en trådløs mikrofon på og gav noget, der mindede om en TED-talk, selv om vi kun var fem personer på holdet. Reformeren er en kompleks maskine med en masse reb, hjul og håndtag – det er let at forstå, hvorfor det tiltaler en science fiction-forfatter.

Jeg fik arbejdet lidt bagefter, selv om jeg havde sindssygt ømme baller.

ORDOPTÆLLING: 1.228

Dag 8: Hunter S. Thompson

Da min uge med andre forfatteres arbejdsrutiner næsten var overstået, havde jeg svært ved at give slip. Ved at imitere succesfulde forfattere var det, som om jeg ikke behøvede at tage ansvar for mine egne fejl og mangler. Det var Haruki Murakamis fejl, ikke min. Derfor besluttede jeg mig for at forlænge forsøget med en ekstra dag, og jeg fandt en sidste forfatter at efterligne.

Hunter S. Thompson er ophavsmand til den måske mest berygtede (og ofte overdrevne) arbejdsrutine. Jeg var ikke sikker på, jeg kunne klare den. Ifølge forfatteren til Thompsons biografi, E. Jean Carroll, så begyndte Thompson sin arbejdsdag klokken 15 med et glas chivas regal, og så holdt han den ellers kørende med både kokain og syre:

Jeg valgte ham selvfølgelig med vilje, fordi jeg vidste, det ville være noget nær umuligt at gøre ham kunsten efter. Jeg tror faktisk ikke engang, han kunne følge med selv. Men jeg lærte faktisk noget af Thompsons arbejdsrutine. Lige meget, hvor meget kokain han sniffede, eller hvor mange chokoladebarer han spiste, så fandt han altid tid til at skrive. Så meget ved jeg. Hans bøger er tydeligt bevis.

I stedet for at gå på druk besluttede jeg mig for at gøre, lige som det passede mig, så længe der var tid til at skrive. Så jeg meldte mig til en pilates-workout mere og gjorde toilettet klar til en endnu en intens skriveeftermiddag.