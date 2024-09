Jeg anmeldte Pornhubs nye virtual reality porno

I årevis har journalister med interesse for sex og teknik plapret løs om udviklingen inden for virtual reality (VR) porno og sandsynligheden for, at sexrobotter bliver en realitet. I vores dokumentar The Digital Love Industry fandt vi ud af, at vores forudsigelser stemte: Ikke alene har teknologien omkring virtual reality-porno nået imponerende højder, men et overraskende stort antal mennesker benytter allerede VR-teknologi til seksuelle formål.

Det virkede dog alt sammen lidt langt ude; udstyret var dyrt og besværligt, og det var ikke tilgængeligt for størstedelen af onanisterne derude.

Men det ændrede sig alt sammen i sidste uge, da Pornhub annoncerede, at de har slået sig sammen med BaDoinkVR for at lancere virtual reality-porno, som fungerer med en smartphone og høretelefoner. Pornhub er startet blødt ud, men efter sigende vil man inden længe ikke kun kunne fordybe sig i en film, men også interagere med sine yndlingsstjerner.

For at markere lanceringen gav Pornhub 10.000 par gratis VR-briller væk. Vi nåede ikke at ansøge om et par i tide, men heldigvis havde vi allerede en papudgave hængende på kontoret, lavet af et firma ved navn “Happy Finish” (hvilket til min store forvirring faktisk er et helt almindeligt VR-fima, der ikke har noget med porno at gøre). Headsettet ligner lidt det gør-det-selv-legetøj, man kunne klippe ud af bagsiden af corn flakes pakkerne i gamle dage. Når du har samlet brillerne, finder du bare en video på din telefon, spænder telefonen fast i headsettet, og så er du klar til at fyre den af. Du er nu forbruger af virtual reality-porno. “Prepare to be happy,” står der øverst på headsettet. Det skal jeg nok selv bestemme.

Jeg åbnede headsettet, valgte en video fra Pornhubs nye samling af VR-videoer og spændte telefonen fast. Nu skulle jeg bare læne mig tilbage og grovhygge med lidt porno på kontoret.

“Lez strap-on”

I den første video, jeg så, befandt jeg mig på en seng og havde et par helt fantastiske bryster. Det er svært ikke at stoppe op og bare beundre sig selv et øjeblik. Jeg kommer aldrig til at have så gode patter igen uden at skulle betale for dem. Den anden pige i videoen var vendt mod mig på sengen, og vi begyndte at røre ved hinanden og mærke hinandens fantastiske bryster.

Det føltes ret 3D, men det var lidt irriterende, at skulle holde headsettet med hænderne. Måske PornHubs udgave har den uundværlige strop, som kan holde den fast.

Jeg forestiller mig, at det er besværligt at skulle holde brillerne med den ene hånd og spille den af med den anden.

Kæmpe minus: Med andre VR-videoer kan du dreje hovedet, så det du ser følger med, hvilket hedder “360 video.” Det kan man ikke med det her. Eller jeg kunne i hvert fald ikke få den til det. Måske gjorde jeg det forkert, men de gentagende dislikes, som det indhold, der er markeret som “360 video” har fået, antyder, at Pornhub ikke helt har fået den del til at fungere endnu.

Jeg nød nu alligevel videoen. Den er lege til og enkel på en god måde: Man ender med at have en strap-on på, mens en brunette rider dig.

Karakter: 4/5

“Birds of a feather”

Jeg var færdig af grin fra starten af videoen. Det starter med, at min hånd, der ser afsindigt falsk ud, åbner en dør, så jeg kan kigge ind i et rum, hvor jeg finder en masse nøgne damer, der ligger på en seng. På samme måde som 5D biografoplevelser i forlystelsesparker bruger pludselige ryk og udfald i forløbet for at man skal føle sig så fordybet som muligt, prøver denne video at vise, hvad man kan med teknologien.

Men det går lidt galt: Kropsdele bliver fordrejet som var Picasso bag kameraet. En kvinde rækker ud efter din hånd og trækker dig ind i værelset, men armen falder fra hinanden og spreder sig over skærmen som den olieagtige væske i en smadret iPhone-skærm. Alligevel går du med, lægger dig på sengen og får den suttet af. Det var på det tidspunkt, jeg fandt ud af, at man bliver nødt til at efterligne din karakters kropsholdning; hvis hun sætter sig op, sætter du dig op; hvis hun lægger sig ned, lægger du dig ned. Det er den eneste måde, man kan have det som om, man er der. Her prøver jeg at ligge ned:

Måske var det fordi, jeg ikke kunne relatere til ham fyren, måske var det den lortede 3D, men jeg følte bare ikke, at jeg fik et blowjob. Nok fordi videoen var i forholdsvis lav opløsning, og der var mange personer længere væk fra mig, og derfor kunne jeg ikke nyde det – heller ikke efter at have anbragt mig selv i den rette position.

Karakter: 2/5

“Hard day at the office with Martha”

Et passende navn, når man tænker på min uge, Pornhub. Hvis bare I vidste…

I den her sjove, lille video sidder du ved et skrivebord, da Martha kommer ind og beder dig skrive under på noget. Dine hænder ligger på bordet foran dig, og dine pølsefingrene er spredt ud på tværs af skærmen. Men jeg havde ikke rigtig noget imod de mærkelige, buttede fingre, fordi filmen havde så mange morsomme øjeblikke, der distraherede én fra de tekniske problemer.

“Ellers andet?” spørger Martha behjælpeligt. Din finger peger hende videre til den næste position, hvor du igen sidder med din pik i centrum. Ligesom mange af de andre videoer, jeg så igennem, var den meget fokuseret på manden – måske ikke så overraskende, når man tænker på, at mænd bruger porno en del mere end kvinder.

Der er en underlig charme ved præmissen for videoen, og jeg kan ærlig talt se mennesker af alle køn og typer onanere til den her.

Karakter: 3/5 for en god indsats

Det er stadig på et tidligt stadie, og som det ser ud nu, tilføjer VR-porno ikke synderlig meget til den traditionelle pornooplevelse. Personligt ville jeg gerne prøve det igen, men jeg vil nok hellere se almindelig porno i et mørklagt værelse på en kæmpe skærm og benytte mig af det bedste værktøj til ophidselse på markedet: God, gammeldags fantasi.

Det her var for akavet og teknisk. Man kan ikke dreje sig og se rundt i rummet og røre nogen; man så stadig en film. I sidste ende var det lidt som om have en bærbar computer spændt fast rundt om hovedet.

Alligevel kan man fornemme, hvor det er på vej hen. Det gjorde oplevelsen mere fordybende og bringer derfor pornoseere ét skridt nærmere på at virkelig at være en del af deres dybeste fantasier.

Pornhubs tiltag sender et klart signal: Demokratiseringen af virtual reality-porno er ikke bare på vej; den er her. Det sker, ligesom de sagde det ville. Der går nok nogle få år endnu, før det virkelig føles som om, du får suttet pik på et prinsesseslot eller bliver gangbanget af et hold universitetsprofessorer, men indtil da er jeg sikker på, at de fleste vil tage sig til takke med fattigmandens VR-porno.

