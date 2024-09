Jeg sendte et spørgeskema til alle jeg har knaldet med

Foto af artiklens forfatter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK Her er noget, jeg ikke fortæller om mig selv særlig ofte. Jeg har et skema over alle mine seksuelle oplevelser. Jep, det er helt sikkert sådan noget, en seriemorder gør, og nej, jeg er ikke stolt af det. Det startede som en joke sammen med min bedste veninde, men nu er det blevet til en detaljeret og udførlig oversigt over al den sex, jeg nogensinde har haft. Den er inddelt i kategorier (“oralsex”, dirty talk”, “sex”), som får en karakter fra et til ti, og så er der selvfølgelig “øvrige noter”.

Noterne er aldrig særligt flatterende. De dokumenterer selve situationen, som sexen foregik i, og de dates eller møder, der gik forud. Et af dem lyder sådan her: “Inviterede mig over til middag, men rakte mig bare en tallerken med en nakkekotelet, og én rå, uskrællet gulerod” mens en anden går sådan her: “Prøvede at få mig til at drikke mit eget tis af et plastikkrus.” Det er selvfølgelig simplificeret og mest for sjov, men det er hudløst ærligt.

Mens jeg opdaterede oversigten forleden dag, slog det mig, om andre også bruger et skema ligesom mit. Eller rettere: Tænk nu, hvis jeg er blevet rated til 30% i nogens Google Doc? Jeg ville ønske, at man kunne sende en af de der “hvor tilfreds var du med dit køb”-formularer. Eller måske et spørgeskema, ligesom dem folk spammede en med, da de skrev bachelor om selviscenesættelse på sociale medier. På den måde kunne jeg blive helt sikker på, at jeg var god til sex.

Narcissisme er nært beslægtet med masochisme, så jeg besluttede mig for rent faktisk at gøre det. Jeg skrev emails og Facebook-beskeder til alle dem, jeg nogensinde har været i seng med (altså, dem jeg har kontaktinformationer på), og vinklede min forespørgsel mere i retning af “Det går virkelig godt, og jeg er ved at skrive en virkelig cool artikel”, end “Jeg er vanvittigt selvoptaget, og har virkelig behov for bekræftelse.”

Et par af dem ignorerede (og unfriendede) mig, mens andre afslog på en lidt høfligere måde. Jeg opdagede endda, at én fyr havde givet mig et falsk nummer, eftersom hans billede på WhatsApp var et duckface-selfie af en pige, som jeg helt sikkert ikke havde knaldet. Av!

Heldigvis var der også en del af dem, som gik med til det, så jeg sendte dem et spørgeskema, som dækkede alle de fundamentale aspekter såsom kysset, hvor lækker jeg er, forspil, oral, sex, fetiches, og om de ville have lyst til at knalde igen. Der var også et kommentarfelt. Lad os bare sige, at resultaterne var blandede.

Desuden var der mulighed for at give en karakter fra et til 10 i hver kategori, bare fordi statistik er fedt. Så lagde jeg karakterne sammen for hver kategori, dividerede det med det antal personer, der havde svaret, og gangede med hundrede, så jeg fik en flot procentsats.

Her er resultaterne:

Jeg har aldrig betragtet mig selv som værende særlig smooth. Dels fordi at min ‘sexede stemme’ lyder som Thomas Bo Larsens efter en bytur, men mest fordi mine evner i sexting begrænser sig til “Jeg tager din venstre sok af.” Denne frygt blev bekræftet.

Mit yndlingssvar er, “Du stalkede mig på sociale medier i en måned op til mødet “. Det værste er egentlig ikke, at jeg stalkede dem, fordi det er utvivlsomt min stil. Det er mere, at ordet “mødet” får det til at lyde som om, at sagen burde have sin egen mappe hos politiet.

Score: 52 procent. Sløv start. Indtil videre ser det ikke så godt ud.

Min kysseteknik blev sammenlignet med en Arnold Schwarzenegger film! Det har jeg altid drømt om! Men kommentar nummer to får mig til at lyde som en brunstig flodhest.

Score: 76 procent.

Til hans forsvar vil jeg sige, at det virkelig var noget fucking grimt pandehår. Næsepiercingen skal til gengæld ingen steder.

Jeg begynder at tro, at den sidste fyr måske gerne vil knalde igen.

Score: 72 procent.

Den her er rimelig kedelig, ærligt talt. Min eneste egentlige klage er, at jeg er ret sikker på, at fyren som skrev “ikke særligt mindeværdigt, sorry” og gav mig TO UD AF TI har en fetich, hvor han ikke kan komme, medmindre mine fødder gnubbede hans pik, uanset hvilket stilling brugte. Sorry dude, jeg er ikke med i Cirque de So-fucking-leil.

Score: 65 procent.

På det her tidspunkt begyndte det virkelig at gå op for mig, hvor narcissistisk jeg er. “Top 3” kommentaren er nice. “Næstbedst” kommentaren er mega nice. Men alligevel bliver jeg fyldt op af en morderisk vrede. Jeg vil være den bedste HVORDAN BLIVER JEG DEN BEDSTE.

Score: 78 procent. Jeg vil bare lige sige, at resultaterne er utroværdige på grund af fyren med den mærkelige fodfetich. Story. Of. My. Life.

Der er virkelige nogle giftige svar her. Den første kommentar: Forfærdelig. Den næste kommentar: endnu værre, også selvom han tilsyneladende har misforstået spørgsmålet. Den tredje: Super, så er vi tilbage til den brunstige flodhest. Den sidste: Du fik jo alligevel slap pik til sidst. Men det er den fjerde, der virkelig nager mig. “Du gjorde din del virkelig godt”. Okay, er det en teateranmeldelse i Politiken eller hvad? Jeg aner ikke, hvem der skrev det, men jeg håber, at vedkommende nu bor sammen med to importerede sexdukker, og jeg fortryder næsten, at jeg nogensinde gik i seng med ham.

Score: 80 procent. Stærkt.

Jeg er lige væk et øjeblik, mens jeg ændrer min Twitter-profiltekst til “Potentielt livsødelæggende oplevelse”.

Der er virkelig noget at fortolke her. Virkelig meget. “Hvis du var mere mentalt stabil,” virker ret bramfrit. Derudover: “Jeg har en mistanke om, at skemaet ikke er anonymt, og at det her er det eneste spørgsmål, du egentlig ville have svar på.” Hele det svar, som jeg tror er fra en eks-kæreste fra universitetet, siger åbenbart virkelig meget om mig som person. Tror han virkelig, at jeg er den slags pige, som kunne finde på at lave et falsk detaljeret spørgeskema, bare for at få et knald til? For det er da virkelig noget, en psykopat ville gøre.

Score: 71 procent ville gøre det igen.

Så hvad kan vi allesammen lære af det her eksperiment? Jeg lærte i hvert fald, at jeg er virkelig god til oralsex, men åbenbart helt forfærdelig til at forføre folk. Jeg har lært, at jeg kan opføre mig dybt rædselsfuldt over for mennesker, så de ikke kommer for tæt på, i et forgæves forsøg på ikke at føle noget ægte eller autentisk. Det har hjulpet mig til at indse, at jeg har været i seng med en del fyre, som virkelig ikke kan stave. Holder jeg op med med at opdatere mit skema med noter og karakterer for alle dem, jeg går i seng med? Helt sikkert ikke.

SAMLET SCORE: 71 procent.

