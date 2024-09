Jeg skraldede med en gruppe friganere

Der stod jeg så. Midt om natten, med armene dybt begravet i en bunke skrald.

Folk stoppede og stirrede, når de fik øje på forsamlingen af skraldere, der var på vej gennem Manhattans fornemme Upper East Side. Gruppens medlemmer så egentlig ikke ud som om, at de manglede penge, men i plastikposerne bar de aftenens fangst efter at have gennemsøgt gaderne omkring Park Avenue for affald.

Skralderne så sig selv som del af “en bevægelse”. Disse mennesker er friganere, og de er dedikeret til kampen mod madspild, ressourcespild, ja, alle former for spild. De er fast besluttede på at bekæmpe forbrugssamfundet, som vi kender det. Ifølge dem er overforbrug skyld i, at der er nogen, der står uden for forbrugsfesten.

Ingen af deltagerne i skraldergruppen var hjemløse. De kom fra alle socioøkonomiske baggrunde og fra alle aldersgrupper. Der var en universitetsstuderende, der spiste sammen med en gammel soldat. Hver skralder har sine egne standarder og sine egne favoritter blandt fødevarer. Det, de har tilfælles, er en hjælp-til-selvhjælp attitude, og at de er på evig jagt efter ting, der er gratis.

Maden, vi fandt, var til os selv, vores venner og andre folk på gaden. Målet var at gøre god brug af maden i stedet for at lade den gå til spilde. Det øjeblik man smider noget ud, så tilhører det rent juridisk offentligheden, men den detalje afholder hverken politiet eller restauranter fra at chikanere skralderne.

Der var folk, som udelukkende overlevede på den mad, de kunne finde, og så var der dem, der skraldede et par gange om måneden, og som var motiveret af udsigten til lidt gratis mad. Og det var der rigeligt af.

