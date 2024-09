Jeg slikkede mig selv ved hjælp af min iPhone, og det var faktisk ret godt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Hvis jeg skulle have børn, er jeg ret sikker på, at det ville ende tragisk. Enten fordi de ville blive kvalt under et voksende bjerg af døde isbjørne, eller fordi de var tvunget til at deltage i en atomkrig. Hvis jeg skulle svare på, hvorvidt mine hypotetiske børn nogensinde ville få mulighed for at give sig selv oralsex, inden de lider en ikke-naturlig død, så ville jeg sige, “teknologien kommer ikke før om 200 år, hvis den overhovedet nogensinde kommer, så længe støtten til den slags projekter bliver ved med at forsvinde på mystisk vis.”

Det viser sig, at teknologien allerede er her. Tilbage i marts blev sløret løftet for produktet O-Cast, som gør, at man ved hjælp af en bluetooth-vibrator kan slikke sin smartphone i de præcise mønstre, man kunne tænke sig at vibratoren skal “slikke” eller bevæge sig på ens klitoris. Folkene bag beskriver deres produkt som “the iTunes of cunnilingus” og da jeg først læste om det, røg nyheden ret hurtigt over i min fremskridt-som-ingen-har-brug-for-bunke. Jeg fortsatte med at leve mit liv, som jeg plejer, og onanerede med de redskaber, jeg godt kan lide, mens jeg holdt øjenkontakt med min papfigur af Drake, der står bag ved min seng.

Alligevel kunne jeg ikke lade være med at tænke over, hvordan det må føles at få en vibrator til at efterligne de bevægelser, min tunge laver – eller rettere: de bevægelser, jeg gerne ville have en andens tunge til at lave – på min klit. Når man tænker på, hvor meget jeg snakker om, at mænd stinker til oralsex, havde jeg nu en unik mulighed for at se, om jeg mon selv ved, hvad jeg vil have. Jeg har jo aldrig formået at få min tunge helt derned. (Bare lige for at få min smidighed lidt i perspektiv kan jeg ikke engang røre mit knæ med min tunge, heller ikke hvis jeg har strukket ud og varmet op i et kvarter.) Kunne jeg slikke mig selv bedre end fyrene? Hvis jeg kunne, var det en mulighed for at afvise de fyre, der ikke engang viser mig den mindste smule respekt eller snert af venskab. Hvis det lykkedes, ville jeg måske være mere forstående, når fyrene gjorde det dårligt, og hjælpe dem til at gøre det bedre. Uanset hvad kunne det her potentielt ændre alt.

Jeg har læst mindst 30 artikler igennem årene, som alle fortæller, at vores telefoner er dækket af lort – altså fuldstændig smurt ind i fæces – så jeg brugte lige et par minutter på at vaske min skærm med håndsprit og sørge for at væsken ikke kom ind i sprækkerne. (Det ville være tragisk at ødelægge sin telefon i et forsøg på at give sig selv oralsex.) Bagefter gik jeg ind på O-Casts hjemmeside, hvor man kan slikke det mønster på skærmen, man gerne vil have overført på sin fisse. En kendt tommelfingerregel, når man skal slikke en pige, er at “skrive alfabetet med sin tunge”, og det er ikke et helt skidt udgangspunkt, men det forholder sig ikke til de temposkift – og skiftende bogstavstørrelser, hvis vi skal holde os til alfabetsammenligningen – som gør oralsex så godt. Jeg pressede forsigtigt min tunge mod skærmen og slikkede skiftevis store og små spiraler, først hurtigt, så langsommere, og smed nogle skæve streger ind hist og her.

Jeg kaldte det mønster, jeg havde slikket, for “første forsøg” – ja, jeg er super kreativ – og da siden bad mig uploade et billede, tog jeg et af den pose chips, der lå ved siden af min seng. Så sendte jeg min ét minut lange tungesekvens til vibratoren ved hjælp af Lovense Body Chat-appen, som gør, at man kan uploade sine egne såvel som andres mønstre. Der er endda nogle sekvenser lavet af pornostjerner. Mønstrene kan være fem sekunder eller fem minutter – det bestemmer man helt selv. Man kan også sætte den til at afspille dem i loop, hvis man gerne vil gentage det, indtil man kommer.

Vibratoren er ret tyk i den ende, hvor den rammer G-punktet, og buer til en slank, antenneagtig finger, der kommer ud af dig og trykker mod klitoris. Efter at have rodet rundt med den i omkring 20 minutter, tændte jeg for “første forsøg”. Fordi man kan styre det præcise tempo med appen, føltes sekvensen fantastisk: hurtig hurtig hurtig, lidt langsomme, lidt langsommere, lidt hurtigere, lidt hurtigere, hurtig hurtig hurtig hurtig hurtig LANGSOM LANGSOM LANGSOM hurtig hurtig hurtig HURTIG. (Det kan være en del sværere at kontrollere det præcise tempo, når det er et andet menneske dernede.)

Jeg fandt ud af noget, der var endnu bedre: Man kan optage en sekvens ved hjælp af Lovenses wearables app, mens den er inde i dig, for selvom den er lavet til at efterligne dine fingres bevægelser, virker den også med tungen, ligesom O-Cast. Så jeg kunne slikke et mønster og mærke lige præcis det mønster mod min vagina i realtid. Det tændte mig så meget mere, end jeg havde regnet med.

Hvis man er bekymret over om robotter vil overgå mennesker både i dagligdagen og i sengen, så er vi altså ikke helt nået dertil, når det kommer til oralsex. Det er ellers en ganske legitim frygt at have, når man tænker på, at mine dildoer og vibratorer kan få mig til at komme mindst fem gange hurtigere, end et menneske kan. Det nye udstyr, jeg har leget med, overgår ikke den menneskelige tunge på alle punkter, for den fugtighed der findes i munden er stadig helt særlig, og det har vibratoren ikke formået at efterligne fuldstændig, heller ikke hvis man smører den ind i den glidecreme, der følger med. Desuden er tungen i stand til at ramme bestemte punkter med langt mere præcision, end nogen maskine kan. I hvert fald i 2017.

Når jeg ser tilbage på det seneste årti og de gange, hvor jeg er blevet slikket, vil jeg sige, at denne simulerede version rangerer lige præcis i midten, men middelgod oralsex er bedre end de fleste andre middelmådige ting. Så selvom det oralsex, jeg gav mig selv, ikke kunne måle sig med ham den australske fyr, jeg mødte på en fem-etagers klub i Prag, så var det helt sikkert bedre end alle de gange, jeg blev slikket til gymnasiefester – og det vil sige, at smartphone-oralsex egentlig er ret godt.