Jeg smagte Donald Trumps forfejlede vodka

“Dette er vodkaen, som ingen køber… Nogensinde,” siger Aleks Zilcovs efter at have hældt en Trump and Tonic op til mig. Det er den cocktail, som Donald Trump tilbage i 2006 forudsagde ville blive den mest populære drink i USA.

Som chef for Russia House i Washington DC, der huser det bredeste udvalg af vodka i den amerikanske hovedstad, tjener Zilcovs til dagen og vejen ved at være vodkaekspert og -entusiast.

Videos by VICE

“Trump lovede, at denne vodka ville blive enorm på det amerikanske marked,” fortsætter Zilcovs. “Firmaet blev lukket ned få år efter, det var lanceret.”

Mens politiske modstandere forsøger at underminere Trumps nærmest mytiske succes, er der næppe en historie, der er så perfekt et eksempel på Trumps arv som en vanvittig og forfejlet kapitalist, som hans korte eventyr i den konkurrencebetonede spiritusindustri.

Der var en årrække, hvor Trump var vild med at smække et kæmpestort “T” på snart sagt alle produkter, han kunne få sine (små) fingre i; fra rejsesøgemaskiner til et profitorienteret “universitet”. Senere kom også Trump-madrasser, Trump-bøffer og Trump-lån.

Timingen virkede til at være rigtig. Den sidste halvdel af 00’erne var lidt af en guldalder for kendis-vodka. Sean “P. Diddy” Combs blev medejer og talsmand for Cîroc-vodka i 2007, og Dan Aykroyd fik idéen til sin nu berømte Crystal Head-vodka samme år, inden han formelt introducerede produktet i 2008.

Trump ville åbenbart være en del af festen.

Trump lancerede officielt vodkaen i 2007 ved en kæmpemæssig fest på natklubben Les Deux i Hollywood, hvor han poserede på den røde løber, mens han kærtegnede en flaske formet som en gigantisk, gylden skyskraber. Blandt gæsterne var nogle af de ‘hotteste’ kendte i Los Angeles, som pornostjernen Stormy Daniels og hovedrolleindehaver i Weekend at Bernie’s, Jonathan Silverman.

Donald Trump ved lanceringen af Trump-vodka i 2007. Foto af Gregg DeGuire/WireImage.

Bare fire år senere var den fornemme alkohol glemt og borte. Navnet var lukket ned, fordi “firmaet ikke formåede at imødekomme betingelserne,” ifølge Gothamist. Med andre ord var der ingen, der købte det.

Men det har ikke afholdt Russia House fra at forsøge at tjene en skilling ved at hamstre de få flasker Trump-vodka, der stadig findes derude.

“Vi har haft det på lager i fem år. Vi har aldrig rigtig solgt nogen. Men nu hvor han er præsidentkandidat, tænkte vi, at vi endelig havde chancen for at slippe af med den vodka… og måske tjene lidt penge.”

Zilcovs begyndte at promovere Russia House på Facebook som den eneste bar i Washington DC, hvor man kan få en autentisk T&T. Det var i september 2015, bare et par måneder efter at Trump gled ned af en rulletrappe og annoncerede, at han var kandidat til den øverste trone i landet.

I en by fyldt med politiske agenter og nørder virkede vodka-promovertingen til at være en god idé.

“Vi tænkte, at det ville blive en succes. Trump-vodka er ret dyrt – ikke fordi det er godt, men fordi det er sjældent. Så vi forsøgte os med det. Vi forsøgte at sælge det for mere end en gennemsnitlig cocktail, men ingen ville betale for det,” siger Zilcovs og afbryder sig selv med et hjerteligt, lettisk grin. “Så nu er prisen almindelig.”

Billede taget af af artiklens forfatter.

Det er faktisk en skam, at det ikke fungerede med den vodka. Trump – en afholdsmand, som siger, at han aldrig har drukket en tår i sit liv – påstod under et interview med Larry King i 2006, at alt overskud fra vodkaen med hans navn skulle gå til “diverse forskningsprojekter om alkoholisme og alt den slags”.

Lige meget om de penge til forskning nogensinde var dukket op, er én ting sikkert: Trump-vodka smager ikke af noget særligt.

“Det er ikke en dårlig vodka,” siger Zilcovs, som dagligt er omringet af noget af det bedste spiritus på planeten. “Det er intet særligt ved den og intet dårligt… Udover navnet.”

Jeg stoler på Zilcovs, men var alligevel opsat på at få andres holdning, så jeg fik fingrene i en flaske af “verdens bedste super premium vodka” og gik i gang med en yderst uvidenskabelig smagstest.

Men det var ikke nemt. Det er utrolig svært at finde en forseglet flaske Trump-vodka til salg nu om dage, og de få, der er tilbage, har fået prisen skruet kraftigt i vejret efterhånden, som Trump-manien spreder sig i USA.

“ Du er heldig, at du fik fat i den, da du gjorde,” fortæller en ansat i en forretning i New Jersey, der sælger sjælden alkohol, da jeg ringer for at bekræfte, at den flaske, jeg havde bestilt, var blevet sendt. “Vi solgte ikke nogen i lang tid, men der er mange, der køber den nu. Vi har kun seks tilbage. Vi solgte en flaske i dag for 2300 kroner.”

Så med en flaske af den potentielle øverstkommanderendes egen vodka i hånden mødtes jeg med en gruppe venner for at lave Trump and Tonics og se republikanerne debattere på TV.

“Det smager frygteligt. Man skal virkelig bruge meget tonic og lime,” sagde én af mine venner, da vi tog en tår af den rene alkohol.

Vodkaen var ekstremt krads men ganske fint blandet, og det var selve flasken der tiltrak sig mest opmærksomhed.

“Det ligner en guldbarre,” bemærkede en af mine venner.

Ligesom med så mange andre Trump-produkter var det indpakningen – ikke indholdet – der gjorde sig bemærket.

Mens vi hældte T&T i os, hånede Trump sine modstandere og lovpriste sin egen forretningsmæssige kløgt, som den perfekte kur mod det stillestående amerikanske lederskab.

Hans påstand gav mig en bitter og latterligt ironisk smag i munden.

“Der er mange forfængelighedsprojekter i vores branche,” siger Sandy Wood, medstifter og direktør for One Eight Distilling, under en rundtur på sit vodkadestilleri i det nordøstlige DC.

Sandy kender vodkaindustrien – og hvad det kræver at få succes. “Det er ikke dem alle, der lykkes.”

Hvis man spørger Trump, var og er hans vodka en bragende succes.

Den aften han vandt primærvalgene i Michigan og Mississippi, havde Trump et bord med Trump-vin, Trump-flaskevand og rå Trump-bøffer stillet frem på begge sider af scenen. Den tidligere republikanske præsidentkandidat Mitt Romney havde den foregående uge nedgjort Trump ved at sige, at den påståede milliardær var mere bondefanger og hustler end han var forretningsgeni. Romney nævnte specifikt den forfejlede Trump-vodka som et bevis på det.

I klassisk stil affejede Trump påstanden med en enkelt sætning og pralede af den udstillede Trump-vin – som aldrig nogensinde er gået ud af produktion, og som kan købes mange steder – som et bevis på, at det går glimrende for Trumps vodka.

Selvfølgelig er vin ikke vodka – med mindre man aldrig har drukket før i sit liv.

“Alt vi rører ved har været en stor succes,” sagde Trump til en anden lanceringsfest for vodkaen i New York i 2008. “Vi lancerede en vodka, der blev utrolig populær. Min bog er lige blevet nummer et, og vi tror at vodkaen ligeledes vil blive nummer et. Det har været en af de mest succesfulde lanceringer i hele branchens historie.”

Nu hvor lidt tid er gået, kan vi tydeligt se, at det ikke er tilfældet – men det afholder ikke Trump fra at påstå det.

Alligevel mener Zilcovs, at der er et glimt af håb for de få flasker Trump-vodka, der har fyldt på lageret i et halvt årti.

“Hvis han bliver præsident, kan det være, vi beholder dem. De kunne være noget værd.”

Det kunne de sikkert. Måske drikker vi alle Trump and Tonic i 2017.