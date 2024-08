I 1980’ere blev Everglades City i Florida udsat for razziaer af myndighederne tre gange. Den lille fiskerby med kun omkring 500 indbyggere var hjemsted for et komplekst og meget velorganiseret smuglernetværk, der transporterede tonsvis af pot fra Columbia til Miami. VICE mødte den tidligere potsmugler Tim McBride, for at rejse tilbage i tiden og høre hvordan det hele gik ned dengang.