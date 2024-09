Jeg spiste currywurst og kebab på min cykeltur langs Berlinmuren

Jeg ser udover tågen og de frugtfyldte rygsække, der læner sig op ad mit baghjul. Berlins tv-tårn er akkurat synligt, og jeg tygger på en bolle dækket med klumper af salt, mens jeg endnu engang spekulerer over, hvad det præcist er, jeg har gang i.

Tidligere på ugen besluttede jeg spontant, som når folk vælger at kronrage sig eller male deres hoveddør orange, at jeg skulle cykle langs Berliner Mauerweg—en cykelsti, der følger den 170 kilometer lange rute langs med det sted, hvor Berlinmuren tidligere delte Tysklands nuværende hovedstad op i to. En stor del af ruten går langs med stier, omgivet af store egetræer og marker, der blev patruljeret af DDR’s grænsepoliti. Men jeg skulle også gennem mindre boligområder, gamle motorvejs checkpoints, et refugium for veteraner fra første verdenskrig opført af nazisterne, og den østlige del af det centrale Berlin.

Bycyklen forfatteren brugte til at tilbagelægge den 170 kilometer lange rute. Alle fotos af artiklens forfatter.

biergartens

Men hvad skal man spise, når man forsøger at cykle sig gennem historien? Brød — man spiser meget brød, men også æbler plukket fra træer langs med ruten. Man drikker flasker med Club Mate købt i beliggende i svajende majsmarker, bløde ferskner, og nok Ritter Sport til at man kan starte sin egen olympiade. Og currywurst, selvfølgelig.

Da jeg begynder min cykeltur, støder jeg på orange pæle med fotografier af østtyske flygtninge, der mistede livet i deres forsøg på at komme ind i Vestberlin — pæne, klarøjede unge mænd, mange af dem på alder med min egen kæreste. Da jeg læser om deres risikable tur henover grusstier, forfulgt af hunde og under beskydning fra grænsevagter, er det svært ikke at blive mindet om, at flygtninge ofte hører til de modigste her på jorden. I dag er grænserne nogle andre, men deres skæbner kan let sammenlignes med det, der udspiller sig i Calais, på Lesbos og i Jordan.

Jeg startede min tur — måske en anelse uklogt — klokken fem om morgenen. (Jeg var ikke sikker på, hvor længe det ville tage mig at cykle 170 kilometer på en lejet bycykel og syntes ikke helt om tanken om turen hjem i mørket.)

En stor del af Berliner Mauerweg går langs med veje, der tidligere blev brugt af DDR’s grænsepatruljer.

ketwurst

Tanket op med kaffe og med morgenmaden i min cykelkurv kører jeg nordpå forbi Brandenburger Tor og Tiergarten, gennem Prenzlauer Berg og Pankow, indtil jeg i det lyserøde morgenskær beslutter mig for at stoppe op og spise morgenmad.

Jeg ville starte dagen med en , en i sandhed betagende vertikal kombination af pølse og brød, der var kommunisternes svar på hotdoggen. Men desværre er der ikke mange steder, der er åbne klokken fem om morgenen, for slet ikke at tale om steder der ligefrem sælger den sovjetiske pølseklassiker. Jeg nøjes i stedet med en kringle-bolle prydet med diamanter af salt, som var den Paris Hiltons telefoncover. Derefter to bananer, som efter et par timer i en rygsæk er blever banket brune og delvist til smoothies.

Morgenmaden bestående af kringle-boller og banan.

“Guten morgen!”

Da jeg spiser, bliver jeg passeret af to kvinder iført cargoshorts og sweatshirts, der er i følgeskab med en rottweiler, som larmer som en fuldblodshingst, mens den jagter en tennisbold.

råber de, mens hundesavl flyver forbi mig, inden de går videre ned ad bakken og ind i morgendisen.

Da morgenmaden er overstået, cykler jeg i timevis gennem boligområder og langs med snoede skovstier. Ser du, en stor del af Berlinmuren var ikke ligesom det gadeopdelende bygningsværk, vi kender fra Berlins bymidte. Den gik rent faktisk langs med grænsen mellem Berlin og den omkransende region Brandenburg. En stor del af muren løb langs med marker, søer, skove, og høballer. Herude på landet må muren have føltes som en filosofisk barriere såvel som en fysisk barriere mellem Vestberlin og Østtyskland.

Det er sært at tænke på, at små pittoreske landsbyer som Kladow engang var centrum i en af Europas mest bitre grænsestridigheder. Idag er Kladow vært for et omrejsende tivoli, og en mand iført et par minimale badebukser slikker sol på en bænk omgivet af Coca-Cola-drikkende og pølseædende mennesker. Midaldrende kvinder sælger rædsomme lædersmykker, og klods op ad stien står en teenager klædt i Adidas fra top til tå ved siden af et tårn bestående af 12 bure fyldt med kaniner.

Men jeg har ikke tid til at dvæle ved den tidligere grænsebys transformation. Jeg skal nemlig nå færgen til Wannsee klokken 13.20. Ja, herude langs den nordvestlige grænse gik Berlinmuren faktisk gennem en sø. Jeg tramper febrilsk i pedalerne, flyver henad grusbelagte stier, styrer udenom børn, og holder fast i cykelstyret som Sylvester Stallone i Cliffhanger. Jeg spurter som en djævel for at nå færgelejet i tide. På den anden side af færgeturen står den nemlig på frokost.

Wannsee er det tidligere britiske distrikt i Vestberlin, hvor Herta Heuwer i 1949 lånte en pakke karrypulver af en britisk soldat, som hun dryssede ud over en pølse og på den måde opfandt currywurst.

Currywurst fra Wannsee i Vestberlin.

apfelschorle

Jeg er usikker på om det glatte og knirkende kød havde været helt så fristende, hvis det ikke var fordi, jeg lige havde cyklet 80 kilometer. Men i den voldsomme varme på en vakkelvorn metalstol ved færgelejet æder jeg pølsen, som var jeg besat. Manden, der har lavet den, er lige, som jeg havde håbet, han ville være: brysk, skaldet og i fuld kontrol over pølserne med en gigantisk grilltang i den ene hånd og en kniv i den anden. Pølsen bliver serveret med en sprød hvid bolle, og jeg skyller den tarmforstoppende servering ned med en hel flaske og to kopper kaffe. Det midaldrende par, jeg sidder til bords med, spiser deres bratwurst med sennep med en smule mere værdighed, og kvinden ser på mig med afsky, da jeg tørrer ketchup op fra bordet og fører det ind i min mund.

Fra Wannsee følger jeg ruten sydpå. Min røv er øm, som den aldrig har været før. Jeg anede ikke, at der var knogler gemt væk inde under mine baller, men nu kan jeg ikke rigtig tænke på andet end den stikkende smerte, der dominerer mit bagparti. Den salte frokostservering har gjort mit svælg tørt som Sahara, så da jeg får øje på på en biergarten mellem højt græs og traktorer, tager jeg en omvej.

Artiklens forfatter med en flaske Club Mate.

Jeg er ankommet til et forsamlingshus/bodega med balloner i loftet, hvor en gruppe mænd ser fodbold på storskærm. Det er en kamp med Hertha Berlin. Jeg bestiller en Club Mate fra en kvinde, der er nødt til at regne det endelige beløb ud på sin telefon. Jeg bestiller to flasker af 2,30 euro stykket.

Hvis du ikke lige ved det, så er Club Mate en letbrusende mellemting mellem iste, bongvand og champagne. Det indeholder mere koffein end en kop kaffe, og jeg elsker det, som jeg elsker en god ferieromance. Jeg stiller mig mellem to drenge der spiller mur, bæller hele flasken på mindre end to minutter og bøvser de næste to timer, da jeg cykler mod Schönefeld.

Jacobs kaffefabrik i Neukölln i udkanten af Berlin.

Da jeg er kørt mod uret, kommer jeg ind i centrum af Berlin fra sydvest, forbi den gigantiske Jacobs kaffefabrik i Neukölln, ind i de store gader langs med kanalerne i mit nabolag. Ved aftentid beslutter jeg mig for, at den eneste rigtige måde at afrunde min episke tur på er med en kebab.

Heldigvis ligger der et sted på toppen af Görlitzer Park — lige rundt om hjørnet fra hvor jeg bor, og stedet jeg skal aflevere bycyklen — der laver den bedste falafel, bedste shawarma, bedste halloumi og serverer de største portioner i hele byen. Jeg sætter mig varsomt ned på en at de store træbænke udenfor i aftensolen, løfter den papirindpakkede servering op til min næse og suger duften til mig.

Det er duften af succes.

Imens jeg spiser, kigger jeg på de lokale i Kreutzberg. En kvinde med et tørklæde bundet rundt om hovedet ryger på en stor, tjærelugtende cigaret, og et ungt britisk par spise en enorm tallerken salat og kød og kigger gennem deres telefoner. En gruppe denimklædte narkohandlere sidder og drikker på en nærliggende mur, mens tyske familier går forbi med klapvogne og babyer.

Midt i alt dette sidder jeg med ømme ben og en svulmende mave. Jeg tænker på skov og mur, grænser og mod, kommunister og currywurst.