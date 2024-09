Jeg spiste en bibelsk burger ombord på en kopi af Noahs ark

Noget af det første, jeg ser ombord på arken, er en kvinde, der skovler kettle corn (popcorn med smag) indenbords, mens hun stirrer på et par voksdinosaurer i bur. Hun er iført en “Jesus elsker Ark Encounter” t-shirt, og en af stedets ansatte minder hende venligst om, at hun skal holde sine hænder — og sin telefon — væk fra udstillingen, der er afskærmet af træpæle. Hun ender med at tage en selfie sammen med en sauropod, hvis hale lige nøjagtig snor sig med ind på billedet.

Det er Ark Encounters tredje åbningsweekend. Forlystelsesparken med bibeltema nær Williamstown i den amerikanske delstat Kentucky har kostet 100 milioner dollars (omkring 670 millioner kroner) at opføre. Parkens hovedattraktion er åbenlyst den 155 meter lange ark (“Den er længere end en football bane!” udbrød buschaufføren, der fragtede os fra parkeringspladsen til informationsskranken), opført af grundlæggeren af Answers in Genesis, Ken Ham. Konstruktionen er baseret på den bibelske fortælling om Noah, der angiveligt samlede alle verdens dyr i par på en gigantisk båd og beskyttede dem under en verdensomspændende syndflod, der varede 40 dage og 40 nætter.

Udenfor Noahs ark. Alle fotos af Ryan Stevens.

Ifølge bibelen reddede Noah to af hver af jordens dyr—inklusive disse uidentificerbare skabninger.

Den enorme konstruktion har allerede genereret en del kontroverser i løbet af dens korte eksistens. Lokale medier er blevet oversvømmet af historier (undskyld, jeg kunne ikke lade være) om skattefradrag bevilliget af staten, og strikse og ekskluderende ansættelsesprocedurer. Mange moderate kristne har ytret deres uenighed i Ken Hams overbevisninger, hovedsageligt hans tro på at jorden kun er 6000 år gammel. Selv Bill Nye—den butterfly-bærende videnskabsguru—har besøgt stedet og bemærkede efterfølgende, at oplevelsen var “meget mere foruroligende og forstyrrende, end han havde troet, at den ville være”. Måske det var skiltet om enhjørninger, der gjorde udslaget?

Uanset hvad så er jeg ikke ankommet til parken for at debattere teologi. Jeg er kommet her for at få noget at spise.

Ark Encounters slogan er “Større end fantasien”, hvilket også kommer til udtryk gennem skibets størrelse og de detaljerede udstillinger, der fylder arkens indre. Men smitter den påståede kreativitet af på det køkken, der vil komme til at servere mad til de mere end 2 millioner besøgende, parkens grundlæggere regner med, vil slå vejen forbi Kentucky hvert eneste år? Efter at jeg i en times tid har stået i kø til arken og overværet en videointroduktion, der på det tidspunkt har loopet et nærmest uendeligt antal gange, efterfulgt af en tur rundt på skibet tre dæk i selskab med støjende grupper af unge, og mannequiner af Noah og hans familie, er jeg klar til at få svar på mit spørgsmål.

Det kræver dog, at jeg føst skal finde ud af arken og trave den lange vej hen til Emzara’s Kitchen (opkaldt efter det navn, Noahs kone har fået i en af de ikke-anerkendte dele af bibelen). Da jeg nærmer mig, vibrerer min telefon. Det er min far, der ringer for at spørge mig, om jeg planlægger at prøve en “Ken Ham and Cheese” sandwich. Intet slår en far-joke.

Emzara’s Kitchen, der byder på “Noahs chili og cheese” fritter.

Det bibelske køkken.

Dan Anderson, der fører tilsyn med parkens aktiviter, har indvilget i at møde mig foran restauranten i to-etager.

“Hvor mange mennesker er her plads til?” spørger jeg, mens jeg gestikulerer mod bygningen.

Anderson, der er en hæs fyr iført skjorte, svarer: “1500 i alt, omkring 900 på stueplan.”

Han er udmattet. Det er kvælende 40°C grader varmt udendørs, og arken kører for tiden et “40 dage og 40 nætter”-tema, hvor man holder åbent helt til midnat. Han fortæller, at der i løbet af de første par uger ikke har været særlige tidspunkter på dagen, hvor man har haft ekstra travlt. Der har bare været hektisk hele dagen.

“Men jeg nyder faktisk, når vi har så mange gæster,” fortæller Anderson. “Det får dagene til at gå hurtigere og gør de finansielle aspekter lettere.”

Anderson har osgå tidligere arbejdet med drift. Ironisk nok arbejdede han i en zoologisk have, før han blev ansat hos Ark Encounter i april 2013. Siden da har han hyret og oplært 85 nye ansatte – og det er kun dem, der er beskæftiget med restauration.

“De her parker er egentlig ens,” fortæller Anderson. “Om det er en zoo eller en forlystelsespark er ligegyldigt. Man arbejder med mennesker. Min hovedopgave er at håndtere menneskemængden, og for at løse den opgave bruger man bare de metoder, der virker bedst. Denne restaurant er designet med ét formål for øje, og det er, at servere mad til så mange mennesker som muligt, så hurtigt som muligt.”

Han forklarer, at der rundt langs væggene i spisesalen er små computere, hvor folk kan indgive deres bestillinger. Der er flere forskellige ruter til kassen, og de kan åbnes og lukkes afhængigt af antallet af gæster.

En typisk frokost på arken.

En stivfrossen Noah sætter en due fri.

“Stedet er designet udfra spørgsmålet: ‘Hvordan kan bespise så mange mennesker som muligt?’”

Ark Encounters er stadig nyåbnet, så der er adskillige udendørs stande (“store støbejernspander, shish kebab, den slags”), der først kommer til at åbne i løbet af de næste par måneder. Der vil også blive tilføjet yderligere retter til menuen på Emzara’s— for eksempel pomfritter med forskelligt tilbehør og “Noah’s chili and cheese”.

Jeg har tjekket Emzara’s hjemmeside på vej derover. Den er ret basal og reklamerer med “burgere, kylling og pizza”. Men en del af mig håber, at de serverer noget mere fantastisk, eller i det mindste bare noget med et sjovt navn—et eller andet der retfærdiggør entréen på 40 dollar (ca. 270 kroner) og parkeringsbilletten på 10 dollar (ca. 70 kroner). Måske enhjørningkebab, en “to-og-to” dobbelt cheeseburger, eller sågar bare dinosaurformede kyllingenuggets.

Men det står hurtigt klart, at Emzara handler om funktion, ikke om form. Det øjeblik jeg går ind ad døren, står jeg ansigt til ansigt med en storsmilende værtinde, der står placeret foran et vægmonteret hoved af en nordamerikansk kronhjort.

Hun rækker mig en lamineret menu og sender mig ind i en af de seks køer, der i sneglefart leder folk frem mod bestillingsskranken.

I køen overvejer jeg mine muligheder. I toppen af menuen finder man tre slags “sække”: cheeseburger, bacon cheeseburger og kyllingebryst. Det er måltider, der bogstaveligt talt bliver serveret i papirsække. For at krydre dem lidt bliver de serveret med sidewinder fritter (der er snoede som slanger) eller kartoffelchips. Derefter finder man de måltider, der ikke involverer en sæk: personligt sammensatte deep-pan pizzaer, en vegetar salat, og en wrap med kylling og bacon.

Jeg bestiller en cheeseburger-sæk med sidewinder fritter, men fravælger dog en genanvendelig souvenir-drikkedunk til en pris på 9.99 dollar. Jeg kan oplyse dig om, at Noahs foretrukne sodavandsproducent angiveligt er Pepsi. Indretningen i stueplan består af en løjerligt mix af udstoppede dyr—en morbid form for regnskovs café—så jeg bevæger mig derfor op til balkonen på første sal, der ifølge mit kort byder på en “spektakulær udsigt over arkens bov”.

Mens jeg aldrig vil glemme mit stævnemøde med arkens bagdel, så kan jeg desværre ikke sige det samme om min burger. Den er ikke dårlig, den er bare kedelig—masseproduceret billigt bras, der på en eller anden måde bliver endnu mere skuffende på grund af de aparte omgivelser. Jeg samler det resterende af min burger og kaster den i skraldespanden, inden jeg passerer alle de mange familier med sække og begynder færden mod shuttle-bussen, der fragter mig tilbage til parkeringspladsen. Selvom jeg har svært ved at sætte ord på mine forventinger, er jeg alligevel skuffet.

Jeg var ikke på udkig efter et mirakel—men en smule mayo havde gjort underværker.