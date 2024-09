Jeg spiste en stor, svedende Whopper i Burger Kings sauna

Jeg er nøgen, og jeg sveder så vildt, at min makeup løber ned ad kinderne. Jeg tørrer mit ansigt og gnider lange baner af mascara udover håndklædet. Alligevel læner jeg mig tilbage på de kolde sten i omklædningsrummet og tænker: “Ja, det her er den bedste Burger King, jeg nogensinde har været på.”

Her er det øjeblik i reklamefilmen, hvor pladen går i hak, og jeg dækker mig til i mit Burger King-håndklæde. “Ja, det er mig,” vil jeg sige og kigge direkte ind i kameraet. “Du undrer dig måske hvorfor, jeg er endt i den her situation.”

Det er fordi, jeg er i Helsinki og har besøgt en helt unik Burger King, som har en sauna gemt nedenunder restauranten, der er stilfuldt indrettet med træpaneler og sten. Restauranten åbnede sidste forår og har helt sikkert verdens første og eneste fastfood-sauna.

Og selvfølgelig måtte det ske i Finland. “Sauna er en del af vores liv hele året rundt,” fortalte Eve Turunen fra Burger King, mens hun guidede mig gennem restauranten. “Vi går i sauna med vores venner og familie. Vi går i sauna til jul, til midsommer – hele året rundt.”

Turunen har ret. Der bor cirka 5,5 millioner mennsker i Finland, og eftersigende er der næsten to millioner saunaer rundt omkring i landet. Nogle påstår, at det var finnerne, der opfandt sauna, og det er utvivlsomt en vigtig del af deres nationale identitet, ligesom stoicisme og kunsten at undgå øjenkontakt med fremmede. De fleste finner går i sauna mindst én gang om ugen, og det besøg bliver ofte fulgt op med et koldt dyk i Østersøen. Og hvis havet ikke er inde for rækkevidde – for eksempel hvis du nu sidder og sveder på træbænken i en Burger King-sauna midt inde i byen – så må du nøjes med et koldt brusebad, efter du har marineret måltidet i din egen sved.

Det er nogelunde, hvad der skete for mig. Jeg skyllede en Whopper og fritter ned med cola og milkshake, mens jeg havde det som om, jeg var kravlet ind i en drages røvhul. Den ulidelige varme i en sauna er en udfordring, selv når du ikke har klatter af ketchup, der drypper ned på dine bare lår. Da jeg besøgte en offentlig sauna et par dage forinden, hang der en seddel på væggen, hvor der stod, at man vil føle sig som genfødt efter en tur i sauna. Efter jeg havde spist cirka halvdelen af min Whopper, var jeg rimelig sikker på, at jeg havde været døden nær mindst to gange.

Ifølge Turunen kom sauna-ideen fra Mikael Backman, som er chef for firmaet Restel, der ejer hundredvis af kæderestauranter i Finland, blandt andet Burger King. “Han tænkte bare: hvorfor ikke?“ forklarede Turunen. Eftersom bygningen allerede havde en sauna i kælderetagen, var det nemt at komme i gang.

“Siden vi åbnede, har saunaen været meget populær blandt især finner og japanere. Det finske ishockeylandshold holdt sejrsfest her [efter holdet havde vundet VM for juniorer], så saunaen var proppet med store, svedende mænd,” fortalte Turunen, mens hun pegede på et billede af holdet, som hang på væggen. (Det er på ingen måde usædvanligt for finske sportsudøvere at tage deres trofæer med i sauna. I 2007 tog Teemu Selänne, som dengang spillede for Anaheim Mighty Ducks, det berømte Stanley Cup-trofæ med sig i sauna og i havet).

Restaurantens rene båse og borde ligger bare få skridt fra saunaen, og ved siden af er der et par køleskabe proppet med sodavand og øl, en 55-tommers fladskærm og en Playstation 4. “Der er mange fødselsdagsfester her,” fortalte Turunen.

Børnefødselsdage? “Åh nej,” svarede hun. “Det er for alle.”

Saunaens appel hænger til dels sammen med nyhedsværdien, og samtidig er Burger King godt i gang med en renæssance i Finland. Kæden blev relanceret her i 2013 efter et mislykket i 80erne, hvor finnerne tilsyneladende ikke have den store appetit efter flammegrillet Whopper. Filialen med sauna er nu blandt 27 Burger King-restauranter, som konkurrerer med McDonald’s og Hesburger, der er Finlands ældste og største fastfoodkæde.

(Og her er en skør sidehistorie: Finland og Estland deler ejerskab af verdens eneste flydende Burger King, som befinder sig på øverste dæk på Tallink Star-færgen, der sejler mellem Helsinki og Tallinn. Færgens restaurant med plads til 300 gæster er den største Burger King i Finland, den eneste Burger King i Estland og muligvis den mest deprimerende Burger King i verden.)

Tilbage i saunaen. Jeg klarede varmen i næsten et kvarter, før det var til til et koldt brusebad. Faktisk føler jeg næsten altid, jeg har brug for et brusebad, når jeg spiser fastfood, men det her var første gang, at der rent faktisk var en brusekabine i selve restauranten. Jeg tog alt tøjet af, gik under bruseren og lænede mig op ad glasset i omklædningsrummet, indtil jeg kunne mærke, at jeg ikke svedte længere (det med at svede er nu ganske normalt efter et Burger King-måltid, uanset om man har været i sauna eller ej).

Hvis du er i Helsinki og vil opleve en helt unik slags kvalme, så kan du også selv prøve en tur i burger-saunaen. Saunaen kan lejes af grupper af op til 15 personer og koster €250 (cirka 1850 danske kroner) for tre timer – eksklusiv mad og drikke. Hvis du vil ligne en rigtig burgerkonge, kan du også købe en broderet Burger King-badekåbe for €60 (445 kroner).

Da jeg var kølet af og klar til at forlade restauranten, lagde jeg mærke til et skilt i vinduet, som reklamerede for en ny burger på det finske marked: Angry Whopper.

Hvis bare der var et sted, hvor de burgere kunne gå hen og slappe af.