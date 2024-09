Jeg spiste som en pilgrim på Caminoen

Varmen er næsten ubærlig. Der ingen skygge, vejen er kuperet, min rygsæk er for tung. Hvorfor var det lige, jeg pakkede det ekstra par shorts? Og så dukker en lille café pludselig op for enden af vejen. Her kan man få café con leche, friske bocadillos (sandwiches), juice, frugter, nødder, øl og vin. Det er svært at vælge. Klokken har passeret middag, så en øl lyder meget godt: En stor, kold Estrella, der som regel serveres med en tallerken med saftige grønne oliven eller et par skiver Manchego-ost.

Caldo Gallego på Casa Tia Dolores

Bistader i en kastanjeskov langs med El Camino de Santiago Francés.

Jeg kunne skrive en hel bog om mine kulinariske oplevelser langs med El Camino de Santiago Francés. For det handler nemlig ikke kun om vejen, sveden og tårerne, man græder langs den næsten 900 kilometer lange tur fra de franske pyrenæer, gennem det nordlige Spanien, frem til Santiago de Compostela. Det handler også om nye venner, latter og, selvfølgelig, mad og drikke. Vi passerer ni forskellige vinregioner, der alle har deres egne kulinariske specialiteter. Det er hårdt — og, ærligt talt, dumt — at modstå fristelserne.

Videos by VICE

Francés-ruten er den mest populære af de 12 Camino-ture, og mere end 26.000 mennesker tilbagelagde strækningen på cykel eller gåben alene sidste år. Det betyder også, at der altid er nogen, man kan dele et måltid med. De små landsbyer og mindre byer langs med ruten er afhængige af pilgrimmene, der kommer forbi, og tilbyder husly og mad i alle prislejer. De fleste restauranter har tre-retters “pilgrim-menuer”, som er rige på protein og kulhydrater til mellem 8 og 15 euro (60-110 kroner) inklusiv brød og vin. Som regel kan man vælge mellem flere forskellige retter; nogle gange bliver man virkelig forkælet, andre gange er det bare mættende mad, der ikke efterlader varige indtryk på hukommelsen. Jeg har fået min del af begge.

Peregina øl hos Casa Tia Dolores.

albergues

Mange af de vandrehjem, der henvender sig til pilgrimme (), tilbyder også mad. Den slags steder indtages måltiderne som regel i fællesskab, og så får man rent faktisk en chance for at tale med nogle af de mennesker, man ser ti gange om dagen på ruten. Det var sådan, jeg kom til at tilberede et måltid med en masse andre i Grañon, fik en meget traditionel og saftig paella tilberedt af to munke i Bercianos del Real Camino og smagte den bedste spanske omelet på en bar/vandrehjem i den lille landsby Villambistia.

Chorizo og jamón.

pan

Når man skal have snacks, er det en god idé at fylde sit lager med bananer og avokado, da deres høje indhold af kalium mindsker risikoen for krampe. En dåse tun, hårdkogte æg og friskbagt (brød) giver desuden mulighed for at spise, lige hvor man har lyst til. Men aldrig for meget, da man jo selv skal bære rundt på det – en detalje, jeg blev ved med at glemme.

Store rosenkål langs med Caminoen.

caldo Gallego

En gang imellem var jeg så heldig at møde mennesker, der allerede havde taget turen, og som derfor havde masser af gode råd. Det var sådan, jeg fandt Case de comidas Begona y Antonio i Navarette. Der fik jeg de smukkeste fyldte peberfrugter i blækspruttesauce og en god rød Navarra. Det var sådan, jeg fandt Casa Tía Dolores i Pedrouzo, deres lokale lavendel-øl, Peregriña og en fyldig , Galicisk kål- og kartoffelsuppe. Og det var sådan, jeg fandt restauranten Finisterra i El Puerto, der serverer en berømt pulpo (blæksprutte) i en røget paprikasauce og frisk fisk med en frugtig hvidvin fra området. Og jeg kunne blive ved i en uendelighed.

Vingården Bodegas Irache i Navarre.

The Edible Camino – A Field Guide of Wild Edibles Along the Camino de Santiago

Rigtig mange gennemfører pilgrimsrejsen på en mere asketisk måde: De tilbringer nætterne under åben himmel, køber kun de allermest nødvendige forsyninger og laver deres egen mad med så mange lokale ingredienser som muligt. Og det sidste er ærligt talt ikke særligt besværligt. Det spanske klima gør det muligt for mange frugter og grøntsager at gro, så man kan let finde vildtgroende råvarer og urter langs med ruten. Faktisk har Tomer Kilchevsky og Courtney Jean Perry skrevet en guidebog til netop det formål. Duoen gik langs med Camino Francés i syv måneder, mens de observerede og studerede planter, urter og svampe — forår, sommer, og efterår. viste sig at være en meget smuk og hjælpsom bog.

Får har overtaget vejen.

Geder ved Kap Finisterre.

Ikke alle stop var perfekte. Da jeg ankom til Santiago de Compostela, havde jeg alle mulige forestillinger om en middelalderby med fantastisk mad og smukke vine. I stedet var den fyldt med mennesker, meget turistet og dyr. Så jeg endte med at tage videre med det samme med retning mod verdens ende: Kap Finisterre – også kendt som Fisterra – en havneby ud til Atlanterhavet. Der fandt jeg fantastiske restauranter, venlige mennesker og et vidunderligt fiskemarked, der kun er åbent to gange om dagen i en til to timer, når fiskerne vender hjem med deres fangst.

Den aften lavede jeg frisk pasta med muslinger, rejer og fisk og en flaske lokal hvidvin, som vores lille gruppe af pilgrimme drak færdig, da solen gik ned i — mens vi stirrede ud i intetheden, glade, taknemmelige og, selvfølgelig, mætte.