Jeg spiste tacos og talte BDSM med Fat Mike fra NOFX

Alle fotos af Javier Cabral

“Jeg anmelder restauranter ved at tage noter på toilettet, mens jeg er på udkig efter overflader, hvor jeg kan tage stoffer, og steder, jeg kan bindes fast til. Min kone, der er dominatrix, har flere gange bundet mig lige før et måltid.”

Jeg sidder uden for en Tacos Mexico bod i downtown Los Angeles, mens jeg propper mig med stærke tacos fyldt med carne, lengua, og al pastor sammen med Mike “Fat Mike” Burkett fra det skelsættende punk band NOFX og Nick Woods, der spiller i punkbandet Direct Hit!. De er på turné sammen for at promovere bandets nye bog, NOFX: The Hepatitis Bathtub and Other Stories. Jeg kniber mig selv i armen for at være helt sikker på, at jeg rent faktisk sidder og spiser tacos sammen med den ikoniske punk rocker.

Videos by VICE

Mellem mundfulde af godt brunet kød og stegte majs tortillaer – og de efterfølgende enorme slurke af vand og agua fresca som Burkett drikker for at kompensere for den medfølgende røde salsa – fortæller han mig om et nyt anmeldelseskoncept, som han arbejder på under titlen “S&M madanmeldelser”. “Jeg har indtil videre anmeldt 15 restauranter. En af gangene slikkede jeg min kones fisse på en thai restaurant. Der var seks andre mennesker ved bordet. Hun er ikke den generte type.”

Fat Mikes taco tallerken

Burkett omtaler stolt sig selv som en “foodie”. Han ejer restauranten Thistle Hill Tavern i Park Slope i Brooklyn, og så har han virkelig svært acceptere, når jeg siger at Los Angeles har bedre mexicansk mad end San Francisco. “Det er ikke en konkurrence. San Francisco er så meget bedre. Jeg kan også fortælle dig hvorfor. Alle bor i Mission District, hvilket betyder, at de lange køer sørger for, at maden altid er frisk. Selv San Diego har bedre mexicansk mad end Los Angeles.”

Han fortæller mig også om dengang han spiste wasabi-kartoffelmos ud af hans kones skridt, og om dengang han blev bundet fast iført fuldt BDSM-kostume, mens hans kone fodrede ham.

Fra det øjeblik, vi satte os ned på Tacos Mexico, stod det klart, at det bestemt ikke er første gang, Burkett bestiller tacos. Han taler gebrokkent spansk, fravælger rutineret løg og koriander og holder sig til den røde salsa. “Har i cerveza?” spørger han. (Det havde de ikke.)

Fat Mike spiser tacos

“Wow, det er stærkt. De her tacos er alt for stærke,” råber Burkett, efter han har taget den første bid af de pikante tacos. “Hvis jeg var fanget på en mexicansk ø, ville jeg kun spise mexicansk mad. Det er godt for en, hvis man kun spiser en majs tortilla med magert og grillet kød. De her tacos er dog ikke noget at skrive hjem om.”

Det er rart at vide, at selv punk rock ikoner med den notoriske ‘lev stærkt, dø ung’ attitude forstår, hvornår det er en god idé at tage en pause og nyde lidt god mad.

Da jeg spørger Burkett, hvor tacos ligger på listen over hans yndlingsmad i forhold til burgere og pizza, svarer han meget bestemt: “Sammenlignet med det andet junk er tacos helt sikkert øverst på listen.” Burkett fortæller, at han var vegetar i 12 år af moralske årsager, men at han kastede sig over kød igen, da hans læge fortalte ham, at han var nødt til det – af helbredsmæssige årsager.

Fat Mike bestiller tacos

Af den grund foretrækker han også tacos frem for burritos. Men han har spist sin andel af de verdensberømte Oki-dogs: en buritto med pølse, pastrami, kål og chiliost , som blev serveret som en slags officiel post-koncert-ret for mangt en punkrocker ved punk rock scenens spæde år i Hollywood. Hans favoritburrito laves dog på La Corneta Taqueria i San Franciscos Mission District.

Burkett fortæller mig lidt om, hvordan mad er blevet en vigtig del af hans liv. Han fortæller mig om en episode, hvor han inviterede sin kone og deres sex-slave med ud og spise på restauranten The French Laundry. De var nødt til at gå, før de havde spist færdigt, fordi han ikke kunne vente med at komme hjem og have sex med dem begge. De sørgede dog for at få resterne med hjem. Han fortæller mig også om dengang, han spiste wasabi-kartoffelmos ud af hans kones skridt, og om dengang han blev bundet fast iført fuldt BDSM-kostume, mens hans kone fodrede ham.

Men vores samtale handler ikke udelukkende om sex og stoffer. Da vi har spist op, fortæller Burkett, hvordan et godt måltid før koncerterne har hjulpet ham med at få styr på sit forbrug af alkohol og stoffer. “Jeg bruger som regel mellem 2000-2500 kroner på en fin restaurant om aftenen før en koncert. Det er en rigtig god måde at koble af på.” Han skiftede stoffer og alkohol ud med kulinarisk opvarmning, efter Brian Baker (fra de to bands Minor Threat og Bad Religion) greb ind overfor hans alkohol- og stofmisbrug sammen med resten af medlemmerne fra NOFX.

Fat Mike og Nick Woods i en baggyde i LA

“Der var et par år, hvor jeg sprang over aftensmaden og istedet bare drak martinier og poppede valium. Ja, jeg faldt ned af scenen et par gange.” Burkett tager en kort pause for at overveje fortiden. “Baker og resten af bandet bad mig om at tage det lidt mere med ro. De fortalte mig, at de ikke havde noget imod, at jeg drak eller tog stoffer, så længe jeg også sørgede for at spise noget.” Efter den episode begyndte han at spise før koncerterne, drikke vodka med sodavand istedet for martinier, og i dag tager han kun en halv valium i stedet for en hel. Når han er i Los Angeles, elsker han at bruge sine penge på østers, krabbekløer og ribeye bøffer på Water Grill. Han og konen var også på deres første date lidt længere nede ad gaden på den nu lukkede Pete’s Cafe.

Aftenen endte med, at Burkett tog sin telefon frem og viste mig nogle billeder af de største bussemænd, han har pillet ud af sin næse. (Nogle af dem havde han lagt ved siden af en mønt, så det var lettere at se, hvor store de egentlig var.) Derefter viste han mig nogle flere privatfotos, denne gang af ham selv i fuld bondagekostume sammen med sin kone.

Det er rart at vide, at selv punk rock ikoner med den notoriske ‘lev stærkt, dø ung’ attitude forstår, hvornår det er en god idé at tage en pause og nyde lidt god mad.