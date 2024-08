Jeg spurgte folk omkring mig, hvordan de ville slå mig ihjel

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Jeg har set en del gyserfilm på det seneste, og derfor har jeg tænkt over, hvordan jeg ville slå et andet menneske ihjel. Altså jeg har kun tænkt lidt på det.

Hvad er den nemmeste måde? Hvad er den sødeste? Den mest intime? Hvordan ville du gøre det mod en, du holder af, hvis du var tvunget til det? Og hvordan ville andre dræbe dig?

Siger folks morderiske fantasier noget om jeres venskab, og hvordan de ser på dig? Er du, ligesom mig, en kæmpestor narcissist, som insisterer på at få folk til at fortælle, hvad de synes om dig, selvom det foregår ved hjælp af brutale planer for, hvordan du skal dø?

Jeg spurgte familie og venner, hvordan de ville slå mig ihjel. Nogle af svarene var ømme og betænksomme, nogle var sjove og sigende, og nogle af dem var fuldkommen afskyelige. Den sidste gruppe er ikke længere mine venner.

Bare lige så vi har det ude af verden, så vil jeg gerne dø af en god gammeldags narkooverdosis, hvis jeg selv kan vælge. Det ved jeg godt, at man ikke må sige højt, og at det skam er meget værre, end det lyder, men det er min død, og jeg bestemmer fandeme selv, hvordan det hele slutter. Men her er, hvad alle de andre sagde.

Min roomie, 32 år

Jeg ville lave det bedste måltid mad til dig, inspireret af det franske cuisine. Du ville dø i dit stiveste puds i stearinlysets skær. Det ville ligne en hurtig og smertefri død, men i virkeligheden ville giften ganske langsomt kvæle dine organer. Du ville se smuk og uberørt ud.

Min chef, 38 år

Jeg var engang på en stor festival i Mongoliet, hvor en masse geder blev slagtet, og der fortalte en gammel mand, at tricket var at skære et hul mellem skulderbladene, stikke sin tommel- og pegefinger ind og knække et eller andet ved ryghvirvlen. Vi talte gennem en tolk, så jeg forstod ikke helt, hvad det var.

Jeg tror nok, han sagde, at det var den mest humane måde at dræbe et andet menneske på, og det synes jeg, du fortjener. Det kan selvfølgelig være, at manden eller tolken bare fandt på det. Men jeg ville nu stadig give dig den fredfyldte, mongolske død. Ude på stepperne, hvor fuglene kan pille kødet af dine knogler.

En som kender mig lidt for godt, 23 år

Jeg vil nok tvinge dig til at se Katy Perrys tre dage lange live-stream fra start til slut med dine øjenlåg tapet fast, så du ikke kan lukke øjnene. Til sidst skal du gennemføre et interview med hende, hvor du bliver tvunget til at fortælle hende, hvor nede du er med hendes nye lyd og stil. Lige inden I er færdige giver hun dig en mojito, som du drikker, inden hun overtaler dig til at stå på hænder. På det tidspunkt er du så udmattet, at du ikke kan holde balancen, vælter, og smadrer hovedet ned i betongulvet. Færdig.

Min mor, 61 år

Dengang, du var teenager, ville jeg nok have kvalt dig. Men ikke mere!

Min bedste ven, 21 år

Vi sidder jo sandsynligvis et sted i New York og er pisse stive, fordi vi har drukket så mange cosmopolitans. Vi har jakkesæt på. Og vi har taget pis på nogle app-udviklere hele aftenen. De spørger, om vi vil med tilbage til deres lejlighed. Vi overvejer det, men det ender sikkert ligesom i Eyes Wide Shut, så vi lader være.

Ude på gaden siger jeg noget, der pisser dig af, så du begynder at tæske løs på mig, som du har for vane. Jeg skubber dig væk fra mig og kender hverken min egen styrke eller din fuldskab. Du vælter ud på gaden og bliver hamret ned af en taxa. Sådan tror jeg seriøst, det ender.

Min ven, 26 år

Jeg tror, at jeg ville dræbe dig på samme måde som Buffalo Bill fra Silence of the Lambs, for jeg beundrer dig og vil gerne være ligesom dig ved at gå rundt med din hud på som en heldragt. Jeg kan godt lide fleksibiliteten ved at kunne være dig nogle dage og bare være mig selv andre dage. Jeg tror, at “Goodbye Horses” ville være et godt soundtrack, når du skal skilles ad. Der er ligesom en romantisk stemning af nogen, der bliver udstoppet, i det nummer.

Min gamle kæreste, 21 år

Først tænkte jeg, at jeg bare ville afholde dig fra at være social, både i virkeligheden og på nettet, så du til sidst selv ville gøre det for mig. Men da jeg tænkte mere over det, endte jeg på mange mærkelige hjemmesider og ændrede holdning. Jeg synes, det virker passende, at du skal dø ved Iron Maidon – altså ikke bandet.

Min ældste ven, 29 år

Jeg håber ikke, du dør. Men hvis det nu skal være, så håber jeg, at din død er enten smertefri eller grineren. Ligesom Paul Walker – han døde, mens han gjorde det, han elskede, nemlig at køre bil.

En jeg knaldede med engang, 30 år

Jeg vil sørge for, at du ikke har adgang til nettet. Men sådan så det ser ud som om, du er online. Du har fuldt signal, men du kan bare ikke komme på. Det er det onde ved det. Du vil være tvunget til at skrive breve, hvor du endelig svarer på, hvad du føler, og den sjælegranskning vil sende dig ind i en ensomhed så dyb, at du aldrig slipper ud igen. Du kan heller ikke få adgang til nogle af dine yndlingssange, for jeg har smidt den iPod, du lånte mig, væk. Det er dråben, der får dig til at begå selvmord. Undskyld. I øvrigt bærer jeg ikke nag.