Jeg spurgte mine Tinder-matches, hvad det vil sige at være dansker

Er du dansker eller ej? Det handler tilsyneladende ikke længere om, hvorvidt dit pas er mørkerødt, eller hvor nede du er med vores ærværdige og, takket være vores umiskendeligt danske tidligere fødevareminister Dan Jørgensen, nu officielle ‘nationalret’ stegt flæsk og persillesovs. I sidste uge vedtog trekløverregeringen sammen med Dansk Folkeparti nemlig, at man kun kan kalde sig for dansker hvis ens forfædre er fra “vestlige lande”. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kan altså ikke længere kalde sig for danskere. Forslaget blev vedtaget og kommer sig tilsynelande af regeringens “bekymring” over, at der er flere ikke-etniske danskere i Brøndby Strand end ægte renblods-blege-kartoffel-danskere.



Brøndby Strands borgmester blev rasende, oppositionen blev rasende og Venstre og Konservative erkendte da også den noget “klodsede formulering” efterfølgende – selvom de mest af alt mente, at det var dekretets modstandere, der havde fordrejet ordlyden. Øh. Okay.

“Min definition indeholder åbenlyst forskellige former for stegt svinekød.”

Videos by VICE

Og i dag har Dansk Folkepartis Martin Henriksen vanen tro lige overbudt alle og konstateret, at indvandrere skal fejre “danske højtider” for med rette at kunne kalde sig danske.

Et godt råd fra Henriksen, lyder det i Jyllands-Posten, er, at man “slår et smut forbi” kirken i julen og til påske, for “så er man da i det mindste på rette vej”. For samtlige vi blåøjede, rødbede-farvet-pas-indehavende kreaturer af ægte avl sidder jo bænket til gudstjeneste på Langfredag. Eller.



Nåmen, tilbage til dansker-dekretet, som har vakt stor forargelse hos nogen og skabt en debat omkring hvad det vil sige at være dansker. Og selvom Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen tilsyneladende ikke mener, at debatten er “interessant”, ja, så har vi den altså igen.

Men hvad synes de danske (og måske ikke-danske) mænd ude i Tinder-land? Føler de sig danske? Og hvad er det egentlig der gør, at man sådan går rundt og føler sig dansk? Det satte jeg mig for at undersøge.

MATCH NUMMER ET

MATCH NUMMER TO

MATCH NUMMER TRE

MATCH NUMMER FIRE