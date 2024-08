Jeg spurgte tre unge københavnere, hvad de mener om ‘sugardating-light’

Har du også – bare en enkelt gang – mærket et stik af misundelse over de luksusgoder, Gina Jaqueline fra DR3-serien “En sugardaters fortælling” har adgang til?

Hvis du er en fattigrøv på SU, som skal balancere travle eksamensperioder med et job i Netto, er kontrasten i hvert fald til at få øje på: Du kæmper for at holde dig oven vande, mens Gina lever et liv med materialistisk overflod og Michelin-middage, selvom hun hverken har uddannelse eller er på det, dine forældre kender som arbejdsmarkedet.

I går blev sidste afsnit af den populære tv-serie offentliggjort, og uanset hvad du tænker om den måde, Gina skaffer sig sine Gucci-tasker på, så har programmet sat fokus på grænselandet mellem prostitution og gaveøkonomi. Og selvom du over for dine veninder indvender, at sugardating jo bare er en pyntebetegnelse for verdens ældste erhverv, så er der er en gråzone i dating-gamet, som er værd at tale om.

Og helt ærligt, måske har jeg selv nærmet mig den gråzone, når jeg i mine sene teenageår har stået stangstiv i Kødbyen (på hverdagsnætter, hvor S-togene mod Glostrup stopper med at køre klokken 01) og overvejet at tage en fyr med hjem, fordi han gerne ville betale en taxa – det er vist det, man med et megagrimt udtryk kalder for en “taxaluder” – og er det så alligevel ikke en lidt federe deal at gøre som Gina?

Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har haft de her overvejelser, så derfor besluttede jeg mig for at høre nogle unge københavnske kvinder, hvad de tænker om sugardating i lightudgaven.

Edith Wallin, 22 år, bor i København og har en kæreste

VICE: Er der nogle materielle goder, som kunne friste dig til at gå på date med en, du ikke tænder på eller ikke er interesseret i?

Edith: Jeg bliver som sådan ikke fristet af materielle goder. Jeg bliver i langt højere grad fristet og tiltrukket af, hvordan en fyr er som menneske, eller hans talent indenfor sit felt, om det så er karriere, uddannelse eller hobby.

Ville du overveje at tage en fyr med hjem, du ikke var interesseret i, hvis han gav taxaen?

Umiddelbart nej. Eller jo, hvis jeg havde en sofa, han kunne sove alene på.

Hvad er det dyreste, du nogensinde har taget imod fra en fyr, du ikke var helt vild med?

Det er en biografbillet. Det skal dog nævnes, at hans kort blev afvist, så han skulle lige overføre fra sin børneopsparing.

Hvad synes du om sugardating?

Jeg synes, folk skal gøre hvad de har lyst til. Det er bare endnu en måde, man kan prøve sine grænser af og smage på nye måder at date på.

Nu har jeg jo en kæreste, men i et ‘hvad nu hvis’-scenarie ville det være afgørende for mig at forventningsafstemme med daten, så jeg vidste præcis, hvad fyren regnede med at få retur for det, han ‘gav’ – så kan man jo altid sige ja eller nej til det, alt efter hvor ens grænse går. Sex ville for eksempel overskride min grænse.

Personligt ville jeg dog tøve med at kaste mig ud i nogen form for sugardating. Det er vigtigt for mig at have mere styr på mine egne grænser, inden jeg ville takler blandingen af ‘goder’ og samvær. Lige nu kan en del af mig føle, at jeg skylder en fyr noget, hvis han giver mig en drink i byen, og det er jo selvfølgelig noget fucking pis.

Cecilie Broen, 22 år, bor på Nørrebro og er single

VICE: Kunne materielle goder friste dig til at gå på date med en, du ikke er interesseret i?

Cecilie: Hvis jeg var afklaret med, at jeg ikke tændte på ham, så gad jeg virkelig ikke bruge min tid på ham, lige meget hvor rig han var. Men så alligevel.. Jeg kunne godt blive fristet til at gå ud med en, hvis det kun var for oplevelsens skyld. Men så skulle det også være en ordentlig oplevelse, som gerne måtte involvere en tur i en lækker bil. Men han skulle ikke give mig noget andet end oplevelsen – altså, jeg ville ikke tage imod materielle ting som for eksempel tasker eller smykker.

Har du nogensinde accepteret en gave fra en fyr, du ikke var helt vild med?

Jeg tror sgu ikke, jeg har fået noget. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, var i sjette klasse, da en fyr gav mig et par Hello Kitty-øreringe, som hans lillesøster ikke ville have. De var jo med ”diamanter”, så det var nice nok.

Hvad synes du egentlig om sugardating?

Dem, der gør det, skal bare have lov til at gøre det. Men det er ikke noget for mig. Jeg ville føle, at jeg solgte mig selv, også selvom det bare var en date uden sex. Man sælger jo sin tid.

Armita Mostafavi, 23 år, fra København og er single

VICE: Hej Armita. Kunne udsigten til materielle goder lokke dig ud på date med en fyr, du egentlig ikke var så interesseret i?

Armita: Jeg er klart en pige, der nyder at gå på date, også selvom jeg måske ikke er interesseret i fyren fra start – generelt så elsker jeg bare nye oplevelser og mennesker, og hvis du byder på en joint eller en billet til en god koncert, så kan du nok godt friste mig.

Hvad skal der til, før du overveje at tage en fyr med hjem, som du egentlig ikke er så klar på?

Jeg må indrømme, at selvom det da er lidt charmerende, hvis en fyr har penge, så ville jeg ikke tage ham med hjem, hvis ikke jeg tændte på ham. Så skulle det være, hvis han efter 20 tequila shots kunne forveksles med Sivas.

Hvad er det vildeste, du nogensinde har taget imod fra en fyr, du ikke var helt vild med?

En rejse til Malaga med alt betalt. Og selvom der ikke var følelser involveret, så er det blevet til et godt venskab i stedet.

Hvad synes du generelt om sugardating?

Der, hvor jeg kommer fra, er det naturligt, at manden forkæler kvinden uden at forvente, at han får noget igen. Derfor ser jeg intet unaturligt i, at folk vælger at sugardate. Men jeg kunne ikke selv finde på det, da jeg ikke kan forene mine værdier med det.