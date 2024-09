Jeg svømmede i merlot på et japansk vin-spa

Tokyos enorme sortiment af mere eller mindre suspekte underholdningstilbud garanterer, at et besøg i den japanske hovedstad aldrig bliver en kedelig oplevelse. Uanset om du besøger en spillehal, bruger din smartphone til at made dit digitale kæledyr eller kaster dig over menuen på en japansk “kramme café“, så kan Tokyo holde dig underholdt i årevis. Måske netop på grund af den overflod af fritidstilbud er det i Japan også en uskreven regel, at alle former for rekreation enten foregår før eller efter ens daglige gøremål.

Det er også en af grundene til, at oplevelsesindustrien i Japan fokuserer mere på pakkeløsninger, end vi gør i vesten. Japanerne er særligt glade for Onsen (varme kilder), og på grund af den vulkanske aktivitet i landets undergrund, findes der over 3000 onsen rundt omkring i Japan. Traditionelt set består en onsen af en række lavvandede bassiner, hvor mænd og kvinder – hver for sig – kan mødes og slappe af og bade nøgne efter en lang dags strabadser. Der er mange forskellige typer af onsen: boblende kilder, kilder med vandfald, og så findes der også et par stykker, hvor man kan bade i bassiner med uskadelige elektriske strømninger, der farer igennem det varme vand.

Vinbassin

Sidst min kæreste og jeg var i Tokyo, fik vi mulighed for, at prøve en onsen med smag. Vi tog derfor til Hakone Kowakien Yunessun, et familievenligt resort, der ligger sydvest for Tokyo. Det særlige ved Yunessun er, at man dér kan bade i bassiner, der er fyldt op med grøn te, vin, kaffe eller sake.

Elena i bassin med grøn te.

I Japans onsen er alle former for synlige tatoveringer bandlyst, også her i Yunessun. Jeg så derfor rigtig mange tildækkede overarme, ankler og amagerstempler. Hvis man har mange tusser, der skal tildækkes, er man derfor tvunget til at købe en hvid spandex trøje, som man skal have på hele dagen.

Én af de ansatte sørger for ro og orden.

Selvom det i de fleste onsen er helt fint at bade i de kønsopdelte bassiner uden en trevl på kroppen, har man i Yunessun valgt at droppe nøgenbadningen for i stedet at lade mænd og kvinder bade sammen i de farvede bassiner. De fleste af stedets voksne gæster lejer batikfarvede ponchoer, som det er kutyme at bære, når man tager sig en pause fra det varme vand. De mange ensartede ponchoer fik mest af alt stedet til at virke som tilholdssted for en sekt.

Rodeo Mountain ender i en sø af grøn te.

For at komme hen til resortets “Yutopia” område skulle vi først gennem “Guds ægæiske hav,” et gigantisk bassin, som er omgivet af en enorm mosaik, der forestiller et græsk landskab. Lige bag ved “havet” stødte man på “Rodeo Mountain”, en stor menneskeskabt klippe, hvor en rutsjebane fører de badende ned i en sø af grøn te. Inde midt i bjerget var der en lille mørk grotte, hvor japanske par i universitetsalderen soppede, mens de tog romantiske selfier.

“Yutopias” hovedattraktion var de mange bassiner fyldt med forskellige væsker, der alle havde det tilfælles, at de “var gode for huden”. På trods af tilstedeværelsen af både kaffe- og sakebade, hoppede vi i Yunessuns vinspa, i vores søgen efter ultimativ afslappelse.

Vinspa med et højt indhold af klor.

En kæmpe flaske Merlot sørgede for, at en konstant strøm af fortyndet vin flød ned i et lillafarvet bassin på størrelse med en mindre varevogn. Da vi vadede ud i det klorholdige og druefyldte vand, fulgte en ung dreng med. Drengen bar på en stor plastik flaske som blev holdt sammen med gaffertape. Den mindede mest af alt om en flaske skyllemiddel i magnumstørrelse. Krampagtigt begyndte drengen, at hælde rødvin udover alle der befandt sig i bassinet. Dette gik også ud over en nyfødt baby, mens moren med sin hånd, sørgede for, at barnet ikke fik vin i øjnene. Alle i bassinet slikkede sig om læberne for at smage på de billige dråber på trods af to små ord, drengen fik fremstammet på dårligt engelsk: “no drink”.

Den sidste halvdel af vores spa-tur tilbragte vi i et af de mere traditionelle bassiner, bagest i resortet. På vej op til poolen fik vi øje på et par teenagere – en pige og en tatoveret dreng iført hvid spandex trøje – som var i gang med at dry-humpe hinanden intenst i det lave vand.

Grotten.

Vi stoppede op og besluttede os for at se på.

Da parret havde afsluttet deres intime øjeblik, kastede vi os ned i det varme vand for at sunde os ovenpå en lang dags afslapning. Og som så mange andre par før os lod vi stilheden tale for sig selv. Se flere af Chris Maggios fotos på chrismaggio.biz

Denne artikle blev oprindeligt bragt af MUNCHIES USA i marts 2014.