‘Jeg synes faktisk, Storbritannien er lidt arrogante’: Europæere reagerer på Brexit

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE UK

I går sagde Storbritannien nej til EU’s trygge/kvælende omfavnelse. Europa havde ikke lige set bruddet komme – eller nægtede måske rettere at tage Storbritanniens trussel alvorligt – og nu er der ingen, der ved, om vi kan blive ved med at være venner.

Ligesom vi i fredags spurgte unge danskere om deres holdning til Brexit, spurgte vi også unge i resten af Europa (medlemsstater eller ej). Dem kan du møde her.

ITALIEN





Beatrice, 24, Milano, studerende

“Jeg kunne ikke tro resultatet i morges – jeg er meget bekymret. Personligt var min plan at tage til Storbritannien, når jeg var færdig med mit studiet, men nu bliver jeg nødt til at genoverveje det. Jeg er bange for, at det er begyndelse på enden for EU – der kommer til at være en dominoeffekt. Jeg vil ikke påstå, at EU er perfekt, men det virker dumt at forlade det. Jeg håber ikke, vi får den samme afstemning i Italien, for jeg er bange for, at vi ville få det samme resultat.”

TYSKLAND

Jeff, 31, Berlin, danser

“Jeg havde ærligt talt aldrig troet, at det ville ske, og jeg kan ikke rigtig se, hvilken retning EU skal gå i nu. Det er så overraskende, at de formåede at få flertal – selv hvis det kun lige var på grænsen.

Faktisk synes jeg, Storbritannien opfører sig lidt arrogant, og det gør mig lidt utryg. Jeg tror også, at visse lande vil forsøge at gøre det samme nu, hvilket ville være virkelig trist. Personligt nyder jeg fordelene, der er ved at være medlem af EU – hvor let det er at rejse, og at det ikke er nødvendigt at veksle penge. Men OK, England har altid været en undtagelse på det punkt.”

GRÆKENLAND





Anna Piliou, 26, Athen, LGBT-aktivist

“Jeg er fuldstændig for et Brexit, men resultatet af afstemningen er alligevel bittersød for mig. I den græske afstemning om den økonomiske redningsaktion stemte flertallet nej, og arbejderklassen gik på gaden. I Storbritannien har de venstreorienterede organisationer udvist latterlig ligegyldighed og overladt debatten til det yderste højre.

Brexit tilhører arbejderne, de fattige og middelklassen – de mennesker, der har gjort Storbritannien til det sted, det er i dag. EU, i sin nuværende form, har intet at tilbyde de europæiske folk – det udviser ingen respekt for minoriteter og menneskerettigheder. Det opererer på et fundament af økonomisk magt og har glemt de principper, EU blev skabt på. Det er derfor, jeg er for, at Storbritannien forlader EU – og jeg vil gerne have, at Grækenland og andre lande følger efter.”

FRANKRIG





Benjamin, 28, Paris, entreprenør

“Jeg er ret rystet. Jeg havde slet ikke regnet med det. Men når man tænker over det, kan jeg godt forstå, hvorfor briterne vil forlade EU. De var en del af organisationen uden nogle af ulemperne – som euroen – og de havde ikke lyst til at betale for andres beslutninger. Selv om de er ret stærke økonomisk, kunne jeg forestille mig, at de er bekymrede for flygtningekrisen.

Det bliver spændende at se, om deres attitude ændrer sig, når tingene begynder at køre bedre i EU – vil de fortryde beslutningen? Denne folkeafstemning betyder, at EU bliver nødt til at forandre sig. Hvis det ikke sker, vil EU-bureaukraterne fortsat ikke have nogen anelse om, hvordan det er at bo i en af de 28 medlemsstater. Der kommer aldrig til at være en europæisk føderation. Måske burde EU moderere sine ambitioner og forsøge at være effektiv på nogle meget specifikke områder.”

HOLLAND





Dorsa, 22, Amsterdam, studerende

“Hvad baserede briterne deres stemme på? Kan de ikke lide EU – har de tænkt over konsekvenserne? Jeg føler, at mange mennesker er gået efter deres mavefornemmelse i denne afstemning. Jeg håbede, at Storbritannien ville ende med at blive, men jeg tror alligevel, aldrig de har været særlig glade for EU. Det, jeg frygter mest, er, at den økonomiske balance vil skifte, fordi den britiske økonomi var én af de stærkeste i Europa.”

POLEN





Marcin, 37, Warszawa, musiker

“Det er svært at sige hvad, der kommer til at ske – vi må bare vente og se, hvad der sker om et års tid. Men jeg tror, det bliver noget rod. Jeg tror, briterne endelig er vågnet op og har erkendt, at det ikke er EU, der sidder på magten, men bankerne og medicinalindustrien. De vil bare gerne kæmpe for, hvad der er deres.

Efter det her bliver EU nødt til at lave nogle omfattende reformer, så det fortsat kan køre glat. Det hele er gået den forkerte vej, og briterne er de første til at påpege det. Jeg frygter, at Tyskland og Frankrig vil følge i Storbritanniens fodspor, og så falder det hele fra hinanden.”

SPANIEN





Joan Manuel, 20, Madrid, PR og tjener

“Jeg vidste, at Storbritannien skulle stemme om EU, men jeg havde ikke hørt resultatet før nu. Det er jo kun ét land, der forlader EU, og jeg tror ikke, det vil påvirke euroen. Det eneste reelle problem for mig er, at det bliver sværere at rejse til Storbritannien.”

SERBIEN





Ana, 19, Beograd, studerende

“Ingen ved hvad, der kommer til at ske. Det er muligt, at nye lande hurtigere kan blive medlem af EU. Jeg tror, EU vil stå svagere end Storbritannien efter afstemningen, men det kommer heller ikke til at gå godt for dem. Det, der bekymrer mig mest, er, hvad der kommer til at ske med optagelserne til den nye sæson af Game of Thrones. De sagde, at de måske blev nødt til at forlade Serbien og filme mere i Irland, og det ville være en skam, for jeg er stor fan.”

SCHWEIZ





Yael, 22, Zürich, studerende

“Jeg ved ikke så meget om det økonomiske aspekt af et Brexit, men jeg har en dårlig fornemmelse omkring det. Jeg tror ikke, at et Brexit vil være en fordel for hverken Europa eller Storbritannien, selvom jeg ikke kan argumentere for hvorfor.

Alle de konservative partier ønskede Storbritannien tillykke her til morgen. Hvis det ikke er et dårligt tegn, hvad er så? Jeg ville ønske, at britterne havde stemt anderledes, men jeg tror ikke, at EU falder fra hinanden.”

PORTUGAL





Cláudia, 28, Lisabon, marketingmanager

“Det er et meget bekymrende resultat, men jeg er nysgerrig omkring fremtiden. Jeg håbede, at briterne ville huske Jo Coxs ord, før de stemte: “Vi har langt mere til fælles end ting, der splitter os.”

Men det ville være formålsløst at gå i panik eller forudsige fremtiden nu. Vi bliver nødt til at forholde os i ro og se, hvad der sker i løbet af de næste to år. Det er essentielt, at vi alle reflekterer over resultatet af afstemningen, vi er nødt til at overveje, hvad der ikke fungerer i EU. Vi glemmer nogle gange, at forskellige lande fungerer i forskelligt tempo – det, der virker for et land, virker ikke nødvendigvis for et andet.”

ØSTRIG





Wenting, 22, Studerende

“Jeg tror slet ikke, det er godt. Tyskland vil være den største spiller, og det er efter min mening ikke til nogens fordel. Faktisk kunne det blive et kæmpe problem for resten af EU’s medlemsstater. Europa kommer til at knække midt over.”

RUMÆNIEN





Laurenţiu, 24, Bukarest, studerende

“Jeg tror ikke, et Brexit kommer til at påvirke mig rigtigt. Resultatet var som forventet – Storbritannien er et land med en stærk økonomi, og det er nødt til at støtte en masse svagere lande. Det vil nok begrænse jobmulighederne for rumænere i Storbritannien, men det er deres valg. EU er ikke et fængsel.”



