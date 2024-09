Vi spurgte danske sikher, hvorfor de binder turbaner på Rådhuspladsen

Få dage før den danske modeuge går i gang – og i en tid hvor langskæggede mænd i kjortler ikke ligefrem forbindes med fashion og champagnecocktails – afholder organisationen Sikh Ungdom for andet år i træk Den Danske Turbandag i København. I weekenden kunne alle nysgerrige således komme forbi og finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår med de farvestrålende hovedbeklædninger – og deres religiøse symbolik.

Midt på Rådhuspladsen i København havde organisationen i lørdags lavet en indhegning, hvor du ved indgangen kunne vælge stof til din egen turban, som kyndige sikher så hjalp med at vikle om dit hoved. Længere inde på pladsen var der boder med informationer om den indisk-parkistanske region Punjabs historie, der var en madbod, og der var fotobåse, hvor man kunne blive fotograferet med sin turban på.

Vi starter i historieboden, hvor Jarnail Singh forklarer, hvorfor mange sikher hedder det samme:

“De fleste sikher bruger ikke deres efternavn. I gamle dage brugte man efternavne til at placere folk i kaster, men det gjorde vores tiende guru op med. Det er derfor de fleste mænd hedder ‘Singh’ og de fleste kvinder hedder ‘Kaur’. Det betyder løve og løvinde,” siger han.

Udover at passe historieboden har Jarnail Singh også været med til at arrangere begivenheden:

“På trods af at vi har været her i 50-60 år, så er der ikke så mange, der kender til os. Vi er en minoritet, men vi er ikke særlig synlige i Danmark.”

Faktisk er sikhismen verdens femte største religion, fortæller han.

“Vi er cirka 30 millioner på verdensplan, men vi har ikke været så gode til at gøre opmærksom på os selv. Det prøver vi at gøre op med i dag. Turbanen er en gave fra vores guru, vi behandler den med stor respekt. Hvis nogen skulle rive turbanen af en sikh, ser vi det som meget blufærdighedskrænkende. Det ville være ligesom at tage kronen af dronning Margrethe, jeg tror ikke, hun ville blive særligt glad.”

HANA MAWLAD, 24, STUDERENDE PÅ CBS

“Det er første gang, jeg har turban på. Jeg havde ikke troet, at det var så krævende at sætte den og folde den. Jeg ved ikke særligt meget om sikh-religionen, men jeg synes, det er vigtigt at lære noget om sine meddanskere.”



GURPREET SINGH, 27, PÆDAGOGMEDHJÆLPER

“Jeg har oplevet mange ting, jeg er blevet spyttet efter, og der bliver lavet pistoltegn til mig. Jeg tror, den slags reaktioner er en del af ens liv, hvis man vælger at se anderledes ud. For omkring fire år siden begyndte jeg at lade skægget gro. Det er et tegn på min tro som sikh. Min familie og jeg flyttede fra Farum til Hedehusene, hvor der ikke er så mange udlændinge. I begyndelsen blev jeg meget aggressiv, når folk lavede pistoltegn til mig, men jeg har lært at leve med det. Jeg har en hvid turban derhjemme. Jeg kunne godt finde på at gå med turban i fremtiden, men jeg tager små skridt ad gangen.”

STINE LÆRKE ØILO, 25, STUDERER RETORIK I AARHUS

“Det politisk korrekte ville være at sige, at det altid er spændende at opleve noget fra andre kulturer. Men jeg tror altså også, at jeg bare havde lyst til at se mig selv med en turban på. Det er ikke så tit, man får lov til at prøve sådan noget. Den er faktisk vildt rar at have på – som en virkelig god hat, og så er den dejlig varm her i blæsten.”



AJMER SINGH, 62 år, PENSIONIST

“Jeg har gået med turban i 28 år. Den hjælper mod kulde og varme. Når det er varmt udenfor, kan man hælde vand på den, og om vinteren, hvor det kan være mange minusgrader, varmer den hovedet. Jeg synes, det er blevet mere vigtigt at fortælle om sikh og vores kultur i de seneste to årtier. Det er vigtigt at fortælle, at vi er fredelige og rare. Det er for eksempel derfor, vi deler gratis mad ud i dag.”

RIFFAT YASMIN CHEEMA, 23 OG BILAL ASLAM CHEEMA, 23. ER BEGGE ERHVERVSØKONOMISTUDERENDE

Riffat: “Vi kender godt det med at møde fordomme fra vores egen religion, fordi folk tror, vi er undertrykte, hvis vi har tørklæde på. Det handler om, at folk ikke ved bedre. Men når du kommer her og hører om frie og selvstændige mennesker med tørklæder på hovedet, får du øjnene op for en helt anden verden.”

Bilal: “Man skal kende baggrunden for, hvorfor folk gør, som de gør. Man kan ikke bare gå og tolke alle mulige ting. Hvis du tager til Pakistan, hvor vi kommer fra, og du har hullede shorts på, så vil de lokale tro, at du ikke har penge til at købe tøj. Men årsagen er jo, at det er moderne at gå med, ikke?



CECILIE BAGGE, 26, PÆDAGOG I EN VUGGESTUE

“Jeg skal giftes med Kasper, jeg mødte ham på en tankstation. Jeg valgte selv en lyserød turban, så den kunne matche mit tøj. Mine veninder kender mig rigtig godt, og det er dem, der har klædt mig i pink fra top til tå. Jeg elsker pink.”



ARMADEEP SINGH, 24, MEDHJÆLPER PÅ ET BIBLIOTEK

“Jeg har aldrig gået med turban før, men jeg synes, det er sjovt. Jeg er sikh, men ikke helt troende. Jeg må godt spise kød og drikke, hvad jeg vil. Man bestemmer selv, hvornår man vil lade skægget gro eller gå med turban, men det er ikke lige noget for mig. Jeg gør det bare i dag for sjov.”



SANDRA MØLLER SVENDSEN, 29, SELVSTÆNDIG KOSTUMEDESIGNER OG HUGO MØLLER SVENDSEN, 4

Sandra: “Jeg har gået med turban før, men det er længe siden, og den var slet ikke så godt bundet som den her. Det er meget smart, hvis man har en dårlig hårdag.”

Hugo: “Det klør lidt under turbanen.”

SAHEJ PAL SINGH, 7 OG ANGART SINGH, 6

Sahej: “Jeg har haft turban på rigtig mange gange før. Vi har nogle gule og orange turbaner derhjemme. Min yndlings er den orange, fordi den passer til mig. Den er ikke for stor.”

Angart: “Jeg kan næsten selv tage en turban på, min far har lært mig det.”



LINE RASMUSSEN, 68 ÅR, PENSIONIST

“Jeg er med mit barnebarn herinde for at se det hele, jeg synes, det er hyggeligt. Jeg har aldrig haft turban på før, jeg synes, det er pænt. Jeg har også fået lavet en henna-tatovering – er den ikke flot? Jeg har en rigtig tatovering på skulderen af to hjerter, som jeg fik lavet for mange år siden, da jeg var et par og halvtreds.”

NANAKJOT SINGH, 16, ELEV I 1. G PÅ NIELS BROCK

“Jeg går med turban hver dag. I 1700-tallet var turbanen en krone, som kejseren gik med, og så sagde vores tiende guru, at hans sikher også skulle gå med kroner for at blive konger i deres liv. Den bringer nobilitet, ansvar og ligestilling. Min mor går også med turban. Jeg tager den på, fordi jeg føler, jeg bliver et bedre menneske. Jeg repræsenterer ikke kun mig selv, jeg repræsenterer et helt folk. I ottende klasse sagde jeg: “Far, nu vil jeg altid gå med turban.” Skægget kom sidste år. Jeg er glad og positiv, jeg smiler altid til mennesker, så jeg tror ikke, at folk tænker: “Han har kjortel på, han har langt skæg og turban – der er noget galt med ham.” Jeg tror, de vil tænke, at jeg er en god person.

