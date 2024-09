Jeg testede folks stoffer på festival – og de fik sig en overraskelse

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Da jeg ankom til Isle of Wight, snuppede jeg en taxa sammen med to fyre fra London. Vi var alle sammen på vej til Bestival, sommerens sidste store britiske festival, og dem, jeg delte bilen med, havde åbenbart store forventninger, for de havde allerede taget et par piller hver, inden de tog færgen.



“Vi har stadig masser tilbage,” fortalte en af fyrene stolt. “Jeg gemmer poserne ved at tape dem fast til mellemkødet. Jeg gør det hvert år. Det fungerer perfekt.”

Efter at være ankommet fredag, én dag efter festivalen var startet, gik jeg forbi de skraldespande, der var stillet op ved indgangen, hvor konfiskerede stoffer havner. Jeg kunne ikke lade være med at tage et kig. De fleste var mere eller mindre tomme eller fulde af pap. Det var tydeligt, at dem som havde tænkt sig at opbruge deres lagre af serotonin i løbet af weekenden, var villige til at risikere at skulle gennem den stort opslåede kropsvisitation og overleve narkohundene for at det kunne lade sig gøre.

Jeg var bestemt også interesseret i alle de ting, som folk gemte i skridtet, men ikke af samme grund som politiet og vagterne ved indgangen. Jeg havde medbragt udstyr, som almindelige mennesker kan bruge til at teste renheden af deres narkotiske substanser og finde ud af hvad det er blandet op med. Grunden var, at jeg ville undersøge, hvad unge mennesker propper i kroppen i store mængder, når de er på festival, og om de er ligeglade med, om det er blandet med klamme stoffer, man bruger til ormekur på dyr.

Efter at have sat mit telt op, smuttede jeg ud på campingområdet for at overbevise fremmede med tømmermænd om at give mig lidt af deres stoffer, så jeg kunne ødelægge det i et reagensglas.

“Er du panser?” var det mest normale svar jeg fik. “For hvis du er narkobetjent, kan du godt fucke af.”

“Nope, ikke panser,” svarede jeg, hvilket konsekvent – og overraskende hurtigt – forsikrede folk om, at de kunne stole på mig; jeg ville ikke lægge dem i håndjern og konfiskere alle de stoffer, de havde brugt den sidste uge på at skrive frem og tilbage om, før én af dem bævrende overdrog 7.000 kroner til en fyr på en parkeringsplads bag Aldi.

Kokain virkede ikke til at være særlig populært. Kun seks ud af de 25 grupper, jeg spurgte, påstod at have noget. Tre af prøverne var fra London, og det var alt sammen præcis så godt, som jeg havde troet – det vil sige ikke særlig godt, for det er næsten helt sikkert, at det coke, du får i London, ikke er særlig rent. Hver prøve viste “middel kokainindhold”, hvilket ifølge eksperterne, der står bag hjemmetesten, svarer til omkring 40% renhed.

Kokainen var mest blandet op med benzocaine, et farmaceutisk stof, der bruges som bedøvelse hos tandlægen og i halsspray. Det blandes ofte med kokain, fordi gummerne bliver følelsesløse, når man gnider det på, og vi har lært fra fjernsynet, at det er et sikkert tegn på, at du har fået fat i den ægte vare.

En fyr, som havde købt sit coke i Reading, fik sig en grim overraskelse, da prøven blev grøn. Det er tegn på tilstedeværelsen af Levamisole i det 800 kroner grammet dyre pulver. I 2014 påstod en minister fra den britiske regering, at op mod fire femtedele af kokainen i England var blandet med medicin brugt af dyrlæger til at give bondegårdsdyr som heste og køer ormekur. De latinamerikanske producenter fortynder kokainen med det, fordi det forårsager en effekt, der minder lidt om coke, når mennesker tager det. Problemet er, at det også har en grim vane med at undertrykke produktionen af hvide blodceller og få vores hud til at rådne.

“Jeg har købt coke af den samme fyr i månedsvis nu, og hvis jeg havde testet det, så ville jeg aldrig være kommet i nærheden af det lort igen,” fortalte manden fra Reading mig. “Jeg tager det nok alligevel, for nu har jeg det jo – men når jeg kommer hjem, vil jeg lede efter en anden pusher.”

Uden det kom som den store overraskelse, var denne mark på Isle of Wight heller ikke fyldt med super ren kokain fra provinsen; de resterende tests viste lavt kokainindhold og markante mængder lidocaine, som – ligesom benzocaine – bedøver huden og gummerne. Benzocaine og lidocaine kan købes for helt ned til 100 kroner per kilo og kan videreformidles for en halv million kroner, når det sælges som kokain – så det er klart, at det tiltaler pusherne.

Da vi testede piller, ville vi finde ud af, om de indholdt ren MDMA (hovedingrediensen i ecstasy) eller var blandet med andre kemiske forbindelser. Tre grupper fra Brighton havde alle nogle lysegule tabletter, som vi tog prøver af. De blev straks lilla i reagensglasset, hvilket bekræftede en stor mængde MDMA. To af prøverne fra Manchester virkede også til at være rene.

De første, jeg snakkede med, virkede glade for at lade mig tage et lille hjørne af deres stoffer.

Det gjaldt dog ikke alle, jeg mødte.

Harry fra Catford havde skaffet nogle piller sent aftenen før. “Jeg købte dem fra en fyr i The Big Top [én af scenerne] i går aftes, mens Action Bronson røg en joint på scenen,” fortalte han.

Til en pris på 200 kroner stykket var hans piller overbevisende dyre, men han havde taget en på stedet og ikke mærket nogen effekt. Efter en grundig test (jeg testede hver prøve tre gange for at sikre, at jeg fik det rette resultat; jeg testede hans seks gange) og et besøg hos en kemiker fandt vi ud af, at det næsten med garanti var halvdelen af en orange Rennie, som er en pille mod halsbrand, der aldrig nogensinde har fået nogen til at kramme en komplet fremmed og fortælle dem alle de smertefulde og emotionelle detaljer ved deres forældres skilsmisse.

“Helt ærligt, så smagte det lidt af Rennie,” sukkede Harry, før han hoppede over bardunerne for at sælge pillerne videre til en anden.

En anden pilleprøve viste en blanding af MDMA og DXM (dextromethorphan), som er lidt bekymrende – DXM er en substans, der findes i hostesaft og som i høje doser kan gøre dig høj, men når det blandes med MDMA og en hel aftens konstant dans, kan det give hedeslag.

“For at være ærlig så har jeg ikke tænkt mig at tage det,” sagde Sarah fra Portsmouth, hvis pille viste sig at indeholde MDMA og noget, der umiddelbart var spor af PMA – et kemikalie, som mistænkes at være skyld i over 100 dødsfald i Storbritannien, heriblandt tre unge mænd tidligere i år. PMA er markant stærkere og meget mere giftigt end MDMA og har dræbt folk selv ved lave doser. Det kan også tage meget længere tid, før det virker, så folk kan blive utålmodige og tage en pille mere, før effekten af den første har ramt, hvilket kun øger faren.

Efter at have testet 15 prøver fra forskellige steder i Storbritannien kan vi konkludere, at folks MDMA generelt er rimelig rent. To grupper fra Wales havde et lavt indhold af MDMA, men ingen af vores tests viste, hvad det så var blandet med.

Alice fra Cornwalls prøve viste ingen MDMA overhovedet. “Jeg er lidt bekymret nu,” sagde hun, mens vi stirrede på væsken, der nægtede at identificere pulveret. “Jeg tog et halvt gram i går, og det kunne jeg godt mærke, men nu har jeg ingen fucking anelse om, hvad det er, jeg har taget.”

I modsætning til de fleste andre, vi snakkede med, kendte Alice sin pusher godt, så hun tog sin telefon frem og begyndte at sende ham sure snapchats.

Der var amfetaminer i én af MDMA-prøverne, hvilket fik ejeren til at “genoverveje”, om han ville tage det – men han lød ikke særlig overbevisende.



Jeg ville gerne teste ketamin, mens jeg var der, men jeg kunne kun finde to personer, der indrømmede at have noget. Måske var gæsterne på Bestival bare flove over at indrømme, de stadig tog hest? Eller måske var det efterdønningerne fra 2014s store ketamintørke? Eller måske sad alle de, der havde noget, helt skudt af i deres telte?

Det finder vi nok aldrig ud af. Det, vi til gengæld fandt ud af, var, at de to prøver, jeg testede, ikke slog ud overhovedet, hvilket enten betyder, at det er 100% rent eller er knust kridt. Eller at testen var i stykker. Eller at jeg gjorde det forkert. Det korte af det lange er, at ketamintesten ikke var en succes.

Selvom de gav mig et billede af, hvilke stoffer folk tog, var mine test på ingen måde udførlige, og de testkit, jeg brugte, var for begyndere; maskiner til titusindvis af kroner kan måle præcist, hvad der er i den enkelte kemiske forbindelse. Faktisk har Dr. Adam Winstock fra Global Drug Survey argumenteret for, at hjemmetests som dem, jeg brugte, ikke kan bruges til at give en idiotsikker aflæsning. “Der er store begrænsninger for, hvad de kan fortælle dig,” har han tidligere udtalt.

Spørgsmålet er, om festivaler burde gøre mere for at hjælpe folk med at få testet deres narko ved at forsyne gæsterne med faciliteter, hvor folk kan sikre sig, at det, de tager, er sikkert?

Nick Jones, direktør for EZTest – firmaet, der leverede vores tests – mener, der er en stor gråzone, når det kommer til, hvad han og andre kan gøre. “De kunne være meget mere tilgængelige, men det har vi ikke gået efter. Vi er bange for at sætte os selv i en kattepine,” sagde han over telefonen og tilføjede, at hvis de solgte test og eksplicit sagde, at formålet var at minimere risici, var det “sandsynligvis ulovligt”.

Da jeg spurgte Jones, hvorfor de ikke har været ude og teste på britiske festivaler, sagde han, at ingen har lyst til at miste deres tilladelser, og enhver samtale med de lokale myndigheder og politiet førte til, at arrangørerne var tilbageholdende. “Ved åbent at have faciliteter til at teste stoffer indrømmer man, at der er stoffer til stede, og det bryder politiet og kommunen sig ikke om,” fortalte han mig.

Faktum er, at lige meget, hvad der gør politiet og kommunen glade, så vil det blive ved med at være, som det altid har været med stoffer, og som det vil være til evig tid: Folk putter kemikalier i kroppen, der giver dem mere energi og mere kærlighed, lige meget hvad. Og de vil blive ved med at gøre det til festivaler over hele verden, som de har gjort i årtier. Hvis ikke vi tager os forholdsregler og forebygger, er der nogen, der kommer til skade.

I år til Kendal Calling – en tredages festival med plads til 12.000 mennesker – døde en 18-årig gæst efter at have taget nogle skumle piller. De samme piller sendte yderligere otte på hospitalet. I alt testede jeg kun 22 forskellige prøver, hvilket ikke svarer til mere end de stoffer, 100 Bestival-gæster skulle tage. Men selv ved så lavt et antal var der alligevel nogle skræmmende resultater.

Selve udstyret til at teste med er latterligt nemt at gå i gang med og kan købes online, helt lovligt for omkring en 20’er stykket. Det kan næsten med garanti redde liv, og jeg vil opfordre alle med lyst til kemisk forstærket fest at investere i et sæt, inden man kaster en håndfuld ukendte piller i halsen.

Men der skal også ske noget hos arrangørerne såsom det prøveforsøg, klubben The Warehouse Project i Manchester lavede for et par år siden, hvor de gæster, der havde formået at få deres stoffer forbi vagterne kunne få testet renheden af professionelle. Problemet er, at myndighedernes nuværende attitude er indbegrebet af den groteske og forfejlede narkopolitik: Gør folk så bange, at de ikke tør tale om stoffer, lad som om, de ikke er der, og gør absolut ingenting for at beskytte folk mod de potentielle farer, der er ved at tage dem.

De folk, jeg talte med, var glade for at finde ud af præcis, hvad de tog. Nogle smed deres stoffer væk, da de fandt ud af, at det ikke var til at stole på, andre sniffede det alligevel, men i det mindste vidste de, hvad de lavede og var i stand til at tage en kvalificeret beslutning på baggrund af det.

Jeg lærte flere ting på Bestival. Festivalerne i Europa er nødt til at genoverveje deres attitude overfor test af stoffer og gøre, som flere amerikanske festivaler har gjort, ved at gøre test til rådighed. Firmaer som EZTest bliver nødt til at være sikret, at de ikke kan retsforfølges for at distribuere udstyret, eftersom de – med den rette form for eksponering – i sidste ende kan forhindre dødsfald.

Nåh ja, og så skal man huske ikke at købe piller af en fyr i et telt klokken 3 om natten, med mindre man har seriøst fordøjelsesbesvær.

