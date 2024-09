Jeg tisser i en tragt, for jeg er træt af toiletkøer og klamme mænd på Roskilde

Jeg har bestilt sådan et tisserør på nettet. Det hedder en She Pee Extreme, og det er lyselilla, og der var faktisk hele ti farver at vælge imellem, så det er min helt egen skyld, at det er lysende lyselilla, og forhåbentlig kommer det snart med posten hele vejen fra England.



Ja, jeg har købt en moderne ’tislet’, en ‘femitragt’, og det har jeg, fordi det stadig er træls at skulle tisse som kvinde på Roskilde Festival. Det var det for ti år siden, da jeg satte mine ben på dyrskuepladsen for første gang, og det er det stadig. Festivalen har faktisk gjort en del for at forbedre kvinders tisseforhold gennem årene, og de er også blevet bedre – desværre har mænd med mobiler og folk, der generer tissende kvinder i hegnet, samtidig gjort friluftstisseriet mere risikabelt.

Jeg har læst om kvinder, der er blevet filmet, mens de tissede i hegnet på Roskilde – og om personer, der er blevet anholdt for at filme dem. Sidste år florerede nyheden om, at adskillige videoer med tissende Roskilde-gæster var havnet på pornosider, hvor de blev set af tusindvis af brugere.

Jeg har også læst beretninger indsamlet af Everyday Sexism Projekt Danmark på Roskilde Festival, som fortæller om at blive lyst på med lommelygter om natten, at blive tisset på af den mandlige sidemakker i hegnet og at blive svinet til, fordi det åbenbart er klamt, når kvinder sætter sig på hug og lader vandet.

Det er det forresten ikke.

Jeg må dog erkende, at jeg foretrækker toilettet. Jeg har ikke lyst til at sidde og ryste røven tør og så kigge op og se en kollega i øjnene. Ofte er jeg dog så længe om at forlade en god koncert/ølbowling/dansefest, at jeg får tårer i øjnene af tissetrang, inden jeg er noget, der ligner i nærheden af et toilet. Og jeg ville ikke overleve tredive sekunder i en kø.

Udfordringen er reel, det medgiver Henrik Bondo Nielsen, der er divisionschef for Roskilde Festivals arealer, også, da jeg ringer og spørger ham, hvorfor det er så svært at give kvinder gode tisseforhold. Han fortæller, at netop fordi det er så svært, arrangerede festivalen i 2011 et seminar, de kaldte Piss Off, hvor de inviterede fagfolk og iværksættere til at forsøge at udvikle gode toiletløsninger til både kvinder og mænd. Det endte med en forsøgsordning med et kvindepissoir, der hedder Pee Better, og det er blot et af de produkter, festivalen har prøvet af for at gøre livet lettere for kvinderne. Et år solgte festivalen også engangs-pap-tissetragter a la min nyindkøbte She Pee, men produktet var ikke populært.

Jeg har nu modtaget min She Pee Extreme med posten. Den er virkelig meget lilla. Der er en tragt, der er et forlængende gummirør, og så er der en æske, man kan transportere sin She Pee i.

“Vi har prøvet mange ting gennem mange år, men vi har ikke rigtig knækket nøden og fundet en løsning,” fortæller Henrik Bondo Nielsen og forklarer, at det store problem er papir.

Roskilde har gennem årene forsøgt sig med flere forskellige former for kvinderurinaler, afskærmninger ved hegn og såkaldte missoirer (pissoir til kvinder), men ifølge Henrik Bondo Nielsen, så tager mange kvinder papir med, og det kan urinalerne ikke klare.

“Så der skal hele tiden stå folk og gøre dem rene, hvilket betyder, at de bliver driftstunge,” siger han og forklarer, at samtidig gør afskærmningen, at urinalerne fylder næsten lige så meget som et toilet og sætter tempoet ned, og så er køproblemet tilbage.

“I min optik er den allerbedste løsning derfor et almindeligt toilet – og så flere af dem,” siger Henrik Bondo Nielsen. I år opsætter festivalen flere toiletter end nogensinde før og er dermed oppe på omkring 3000 toiletter.

Det føles som god kvalitet, mit tisserør. Måske bliver det her min helt egen tisrevolution, en tisåbenbaring, en vaskeægte tis-aha-oplevelse. Måske bliver årets Roskilde hundredeti(s) procent bedre end alle andre Roskilder, fordi jeg bare kan tisse over-fucking-alt med mit lilla tisserør. Det kan også vise sig at være de værst spenderede 150 kroner nogensinde, når tisstrålen om lidt bouncer tilbage, og jeg får tis over det hele og må i bad og gøre badeværelset rent og vil føle mig dum og nødt til at beskrive hele miseren i en artikel, så jeg kan få betalt min She Pee Extreme.

Henrik Bondo Nielsen fra Roskilde Festival spår, at de mange toiletter ikke vil betyde, at kvinder ikke vil tisse i det fri længere. Hans oplevelse er faktisk, at kvinder gennem de seneste 5-10 år er blevet mere afslappede omkring at sætte sig og tisse i hegnet, når der ikke er et køfrit toilet lige i nærheden.

“Min erfaring er, at kvinder tidligere var mere tilbøjelige til at stå i kø, nu vil de hellere tisse med det samme. For fem eller ti år siden så man det simpelthen ikke så meget som nu. Ligesom mange mænd er helt ligeglade, er mange af kvinderne også ligeglade,” siger han, “og hvis folk er ligeglade – og jeg har set mænd stå og tisse i hegnet få meter fra et urinal – så er der jo ikke meget, vi kan gøre.”

Jeg spørger ham, om Roskilde Festival gør noget for at undgå, at kvinder bliver chikaneret, når de tisser i hegnet.

“Vi har ikke en kampagne eller indsats over for det specifikt, men vi har fokus på, at man skal have en ordentlig omgangsform gæsterne imellem, og vi har en kampagne, som hedder Take Care, som også er imod sexisme. Vi har jo kunnet se, at ikke alle har en ordentlig indstilling til, hvordan kønnene skal være sammen, når man er på festival.”

Jeg forbereder mig på tis-over-alt-scenariet og tager stort set alt mit tøj af, så jeg nu står nærmest nøgen i badeværelset. Med en lilla plastiktragt i hånden.

Det går egentlig okay.

Altså.

Jeg står op og tisser. Like a dude. Med min plastikdiller.

Men.

Jeg skulle ikke tisse så meget. Sådan moderat mandag eftermiddag, en enkelt kop kaffe tidligere på dagen-agtigt tisse. Ikke tre fadøl-tisse. Jeg bliver i tvivl om, hvorvidt She Pee Extreme kan klare presset, når man har holdt sig til bristepunktet, og det bare siger PSSWSHHHSSHJ, når man endelig giver slip.

Jeg må forsøge at rekonstruere bare noget, der ligner en Roskilde-tis-situation og tager en dåseøl fra køleskabet.

Selv om Henrik Bondo Nielsen mener, at toiletterne er den bedste løsning, så har Roskilde Festival ikke opgivet at finde nye, smarte løsninger. I år tester de i samarbejde med Aalborg Universitet en ny form for kvindeurinal. Derudover arbejder festivalen for at få flere af de gode toiletter – altså de hvide vogne med træk-og-slip-toiletter – ud på campingområdet. Lige nu er de at finde de få steder, hvor der er kloakering til, at det kan lade sig gøre, men Henrik Bondo Nielsen fortæller, at festivalen forhandler med Roskilde Kommune om at udbygge kloakeringen på festivalen, så der kan komme flere gode toiletter.

Og når vi så er ved det, kan man jo lige spørge, hvorfor det egentlig skal koste penge at gøre sin ting på de gode toiletter på campingområdet.

“Vi har ikke en ambition om, at det er noget, vi skal tjene penge på. Vi tager penge for dem for, at vi kan have råd til at sætte flere toiletter op,” forklarer han.

Et par timer senere, noget øl og en del vand senere, kan jeg konstatere, at She Pee Extreme kan klare en forholdsvis panisk tissetur. Den her gang beholdt jeg al tøjet på, og al tøjet kom tisfrit gennem eksperimentet. Og der er sgu noget svært tilfredsstillende ved tanken om at kunne tisse med bukserne på. Altså, man kunne jo i princippet tisse i en flaske midt foran Orange Scene! Som mænd har gjort i årtier! Det er dog stadig svært at sige, hvad virkelig beruset omgang med She Pee vil resultere i…

Om det her bliver min tisrevolution ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald prøve det lyselilla tisserør af i hegnet.