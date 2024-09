Jeg tog en fyr i røven med en strap-on, og jeg elskede det

Alle billeder er taget af forfatteren.

“Hvor mange mennesker har du egentlig knaldet med den der?” spørger min kæreste over telefonen. Jeg griner bare som svar. Måske i lidt for lang tid og måske lidt for skingert.

“Nu ved du, hvordan det føles for os,” siger jeg.

Til min kærestes fortrydelse er det ikke første gang, at jeg bringer strap-on sex på banen. Eller ‘pegging’, som man kalder det. Min kæreste afviser idéen, men jeg bliver ved med at prøve. “Bare lige spidsen?” foreslår jeg. “Jeg kan altid trække den ud, hvis det bliver lidt for meget… altså, hvis du tænder lidt for meget på det.”

Mens vi diskuterer det, står jeg med den i hånden. 19 centimeters realistisk, vaniljefarvet silikonestang, med en fin tykkelse, et blødt hoved og små stramme boller. Jeg smører lidt glidecreme på og står lidt i min egen verden, mens jeg nusser silikonepikken og tænker på, hvordan det ville føles for ham at mærke min “pik”.

“Men skat, behøver vi at have så travlt med det her? Kan du ikke bare… slikke mig i røven eller noget?”

“Skaaaat,” siger jeg, mens jeg står og svinger med den. Jep, pikken. “Du siger bare til, når du er klar, ok? Den er stiv og klar til dig.”

Jeg lægger på uden at sige farvel, ligesom de gør i film. Jeg slænger mig på sengen og ryger ud af vinduet, og er i det hele taget ret tilfreds med mig selv.

Der er efterhånden ikke brug for den store introduktion til heteroernes anale fascination. Det er almindeligt kendt, at næsten alle mænd gerne vil penetrere alle kvinder i røven. Men nu vil mændene også have lidt røvsjov på deres egne præmisser. Måske viser de det ved at bevæge sig lige midt i blowjobbet, så tungen eller en finger lige kan bevæge sig ned til det lille behårede hul.

En lidt mere ekstrem analdisciplin er ‘pegging’ – som er når en pige knepper en fyr i røven med en strap-on. Praksissen er for nyligt blevet skildret i en episode af Comedy Centrals Broad City, der følger to hvide piger i tyverne, hvilket tilfældigvis også er den befolkningsgruppe, jeg tilhører. Der bliver talt så meget om pegging for tiden, at det endda er blevet omtalt i CSI-agtige krimiserier og blevet joket med i adskillige Hollywoodkomedier.

Og så er porno selvfølgelig fuld af pegging. Der er blevet produceret overraskende mange strap-on videoer i høj kvalitet inden for de sidste par år. Der er selvfølgelig klassikerne Bend Over Boyfriend og Bend Over Boyfriend: More Rockin’ Less Talkin’, men man kan også bare klikke sig gennem de mange pop-up vinduer med reklamer for scener med piger, der knalder fyren. Internettet er fantastisk.

Det er ikke fordi, jeg ikke nyder det, når jeg leger med en fyrs røvhul. Der ligger en særlig tilfredsstillelse i at bore langefingeren op i nuggi på ham. Men at knalde ham i røven er lidt mere avanceret og mere intenst. Det ved jeg, fordi jeg har gjort det med et par af mine tidligere kærester, som gerne ville have det. Og som det gamle ordsprog siger: Med nok stoffer og glidecreme, kan det være himmelsk… men for det meste gør det nas.

Efter jeg har lagt på, efter samtalen med min kæreste, kan jeg ikke lade være med at se strap-on porno. Jeg elsker det virkelig. Jeg elsker den flade handling og de stereotypiske kvindelige karakterer. Jeg foretrækker piger, som opfører sig kærligt men strengt, eller er generte og onde på samme tid – lidt som en lille pige, der hiver vingerne af insekter. Men det er stadig umuligt for mig at forstå fantasien bag.

Så vidt jeg kan forstå, er manden ude på én af to ting: Enten vil han have en intim oplevelse sammen med en kæreste, hvor han udforsker anal nydelse, eller også vil han kneppes og ydmyges af en dominatrix, som bestemmer at han skal “rykkes analt.”

Men okay, fuck hvad mændene vil have ud af det. De kan gøre alt til en fetich.

Det var meningen, at det her skulle handle om, hvad jeg kan lide.

Jeg fantaserer om at knalde ham henover armlænet på sofaen med tæppet under sig, så jeg kan tage fat i hjørnerne, lave en slynge og rive ham tættere på mig, så jeg kan presse mig dybere op i ham.



Måske har andre kvinder følt det samme begær som mig, men hvem ved. Én ting er dog sikkert, og det er, at fantasier ikke kommer af ingenting. For mig begyndte det, da min kærestes og mit sexliv begyndte at tørre ud.

I starten af vores forhold var energien mellem os så stærk, at vi nærmest ikke kunne være offentlige steder uden at fortære hinanden med øjnene. Det var som om, at vi allerede rørte ved hinanden bare ved at have øjenkontakt. Hvert eneste kys var ligesom et orgie, og vi havde lyst til at kaste os over hinanden hele tiden. “Nej, ikke endnu, ikke endnu,” stønnede jeg, mens jeg lagde min nøgne krop ind til hans. Sådan begyndte den dyriske kamp, som han altid vandt, når han stødte igennem og fik mig til at komme.

Han sagde allerede dengang, at han godt kunne lide at underkaste sig og blive domineret, men i vores sexliv var han uden tvivl den dominante.

Måske føles enhver slags rolle begrænsende, hvis man kan mærke, at den ikke kan laves om.

“Du får altid lov til at være ‘den lille’ i det her forhold,” sagde han engang.

Men efterhånden som vi blev tættere i vores forhold, begyndte dynamikken at ændre sig. Vi “hyggede os”, hang på sofaen om søndagen og havde ikke længere sex på offentlige steder.

“Elsker du mig?” spurgte han mig en dag.

“Det ved jeg ikke… Jeg er ikke sikker på, at du fortjener min kærlighed,” drillede jeg.

Jeg ville egentlig gerne eksperimentere lidt med vores seksuelle dynamik, men jeg var tilbageholdende med at sige det. Jeg tænkte, at hvis vi prøvede det, ville jeg opdage en dybt begravet urkraft, og mine fantasier blev kun voldsommere i takt med mine overvejelser. Jeg var nervøs og følte, at jeg havde brug for et eller andet seksuelt værktøj.

Jeg ville ønske, at jeg besad det mandlige udstyr, som Freud jo syntes var “dybt overlegent”. Det ville være lettere at bytte roller, hvis vi begge havde en pik.

Jeg planlagde det hele i hovedet. Jeg ville komme hjem til ham klokken 21, og efter han havde kysset mig, ville jeg beordre ham til at vende sig om. Mens jeg førte ham hen til soveværelset med et fast greb i nakken, ville jeg sige, “Der er noget, du skal gøre for mig. Og fordi du er sådan en god kæreste, så er jeg sikker på, at du vil hjælpe mig.”

Men i virkeligheden turde jeg ikke gøre noget af det. I stedet ville vi falde om på sofaen, drikke noget whisky og have doven smalltalk.

“Okay, hvilken mandlig Disney figur ville du knalde, hvis det var?” spørger jeg.

“Det ved jeg ikke. Måske faren fra Aladdin – ham den tykke, dumme og glade far,” grinede han idiotisk, “Eller måske vortesvinet, der synger ‘Hakuna Matata.’”

“Jeg tænkte mere på Scar fra Løvernes Konge,” siger jeg.

“Nej, den er alt for oplagt.”

Mens vi ligger der, udspiller fantasien sig i mit hoved: “Tag den i munden. Gør det ordentligt… vis mig, at du kan lide det,” ville jeg sige, mens han slikkede spidsen af silikonehovedet med rytmiske suttebevægelser og kiggede op på mig med sine blå, forventningsfulde øjne.

Jeg fantaserer om at knalde ham henover armlænet på sofaen med tæppet under sig, så jeg kan tage fat i hjørnerne, lave en slynge og rive ham tættere på mig, så jeg kan presse mig dybere op i ham.

Men i stedet snakker vi om, hvilke Disney figurer, vi helst vil knalde.

Da det bliver sent, og vi lægger os til at sove, beder jeg ham om at tage tøjet af. “Og så tager du mit af bagefter,” siger jeg, mens han putter sig ind til mit bryst.

“Skat,” klynker han og gnider sig op af min mave. “Jeg har lyst til at knalde dig.”

Jeg tager mig god tid, mens jeg langsomt masserer hans pik med hånden. “Kan du give mig, hvad jeg vil have?” prøver jeg. “Vil du gøre alt, hvad jeg siger?” Han bliver slap med det samme i min hånd.

“Skat, hvorfor skal det være så ekstremt? Jeg har bare lyst til at have sex med dig. Det er jo ikke fordi, jeg vil knalde hele tiden.”

Vi bruger de næste par timer på at snakke om det: Han har det ambivalent med sin egen fetich og kan mærke en ændring i sin sexlyst i takt med, at vi er blevet følelsesmæssigt tættere. Han føler sig fremmed over for det stereotypiske mandlige begær og er forvirret omkring seksuelt begær i det hele taget.

“Du må prøve at acceptere det… Ligesom kvinder gør,” siger jeg.

“Jeg prøver,” svarer han.

Vi snakker om det i alt for lang tid, og han ender med at sige nogle ting, der gør mig vred. Jeg vender mig om og falder i søvn, men bliver gentagende gange vækket af, at han skubber sig op imod mig og senere hen trækker sig væk fra mig.

Henover natten sker der et eller andet. Alt det vi havde talt om er fordampet. Han rækker ud efter min krop, og vi smelter sammen med vores mange forskellige slags kys. Med spyt og glidecreme kærtegner jeg hans åbning og går på opdagelse i ham for at finde det punkt, der får ham til at stønne.

Om morgenen spænder jeg min strap-on på.

Han ligger foran mig og er helt stille, mens jeg presser spidsen af silikoneskaftet mod hans hul. I et øjeblik virker det som om, at det ikke kan lade sig gøre, men så giver han efter, og jeg glider ind, mens han spræller lidt og laver en grimasse. Jeg holder ham nede med mine albuer og forholder mig roligt i et langt øjeblik. Jeg begynder langsomt at bevæge mig, indtil hans stønnen bliver til en regelmæssig og melodisk lyd, og hans pik er hård og glinsende.

I stakkels mænd! Det er virkelig hårdt arbejde at skulle blive ved med at støde, og hele tiden forsøge at mærke på personen under sig, om det gør ondt på dem, for så støde lidt mere.

“Rid mig,” kommanderer jeg forpustet.

Men han bliver slap, da vi skifter stilling.

Måske handler pegging mest af alt om hævn?

“Lad os bare fortsætte,” siger jeg. Søvnmanglen har gjort mig hæmningsløs. “Selen gnubber mig på en ret lækker måde. Jeg tror godt, jeg kan komme. Min er stadig stiv!” Jeg har efterhånden fundet ud af, at mine fantasier og mit begær er uløseligt forbundet med mandens oplevelse, men jeg har selvfølgelig også mine egne behov. Og måske har det noget at gøre med, at mine kærester næsten aldrig vil være med til at udleve mine fantasier. Det er måske bare det kors, en kvindelig stodder må bære.

Måske handler pegging mest af alt om hævn? Hvem ved.

“Nej, jeg kan ikke mere,” siger han og kollapser i skødet på mig. “Undskyld skat, men det var det.”

“Det er okay. Du behøver ikke undskylde. Du gjorde det godt.”

Vi putter lidt endnu. “Men du kan undskylde på alle mænds vegne,” tilføjer jeg.

“Så undskylder jeg på vegne af alle mænd. Virkelig.”

