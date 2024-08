Jeg tog en masse coke i ædru tilstand for videnskabens skyld

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK og bringes her med bidrag af VICE Danmark

Alkohol og kokain er en kombination, der er lige så gammel som kokain for sig selv – så i det store hele ikke så gammel. Men for et bestemt segment af weekendkrigere er det fast tradition at ringe efter en pose, når man fået et par bajere indenbords på en bytur. En alliance, der er lige så stærk som vodka og cola eller at drikke ti bajere under en fodboldkamp og kaste en død rotte ind på banen.

Af helt åbenlyse årsager er det ikke en god vane. Når man blander alkohol med kokain, dannes et nyt stof i kroppen, cocaethylene, der kan være mere skadeligt for hjertet end kokainen alene. I Storbritannien kokainen bliver renere, mens antallet af kokainrelaterede dødsfald stiger, så man er allerede i en risikabel situation til at starte med. Vanen med at købe pulver, hver gang du er ude, er for øvrigt lige så hård for pengepungen, som den er for hjertet – og at sniffe kokain får dig til at blive oppe i længere tid, hvilket for det meste betyder mere sprut.

Men det er alt andet lige en fast vane for mange. Man drikker, indtil man når et punkt, hvor man har brug for en snydekode til at holde sig klar i hovedet, og det er der, kokain kommer ind i billedet. For mange er det ret let at få fat i coke i dag, og så vælger folk altså at ignorere risikoen for hjertestop.

Men hvis man fjerner alkohol fra ligningen, har man så overhovedet lyst til pulver? For en del af de folk, der er afhængige af stoffet, er svaret selvfølgelig ja, men for størstedelen af rekreative brugere er det nej. Hvilket giver god mening. At tage coke, når man er ædru, må være en frygtelig oplevelse. Hvem ville bruge et beløb, der svarer til en hovedret på en Michelin-restaurant, på et kemisk frembragt panikanfald?

Det vil jeg. For videnskabens skyld, selvfølgelig.

MIT COKE-INDKØB

Det er lørdag aften, og jeg køber et gram fra min faste pusher – lad os bare kalde ham Det Rager Ikke Dig, Hvad Han Hedder – som koster omkring 750 kroner og leveres personligt inden for en time. Men inden jeg kaster mig ud i forsøget, skal jeg lige tjekke min coke for to ting: Jeg skal se, hvor stærkt det er, og jeg vil vide, hvad det er blandet op med.

HVOR REN ER MIN COKE?

Jeg er ikke kemiker – jeg er ikke engang journalist – så jeg har anskaffet mig et prøvekit fra de flinke mennesker hos EZ Test, som beder mig om at pointere i den her artikel, at deres produkter ikke lever op til ”laboratoriestandard”, men eftersom de færreste af os har adgang til professionelt udstyr, så er et prøvekit i deres optik ”den næstbedste løsning” (læs mere om fordele og ulemper ved prøvekits her og tjekke en guide til brug her).

Sådan gør man: Hæld en prøvevæske ned i glas sammen med en anden prøvevæske, tilføj 20 milligram pulver, ryst blandingen sammen, og tjek farven på videnskabssaften.

Og se engang, min videnskabssaft bliver mørkbrun/sort i glasset, og ifølge skalaen betyder det, at jeg har fået en pose coke af høj kvalitet. Godt: for min tilfredshed som kunde. Dårligt: for mine organer, hvis jeg tager for meget.

HVAD ER DER ELLERS I MIN COKE?

Man hører en masse rædselshistorier om alt det skidt, kokain bliver blandet op med, men det faktum, at vi lidt ignorerer ting som levamisole (ormekur), benzokain (lokalbedøvelse) og fentanyl (utrolig potent opioid, der kan tage livet af dig) i vores stoffer, viser bare, at historierne ikke afholder nogen fra at bruge kokain.

Under alle omstændigheder synes jeg, det er en god idé at se, hvad der ellers er min coke – jeg har jo ikke drukket noget og tænker derfor stadig klart – så jeg kan få en bedre forståelse af, hvad der sker i mig, når jeg har taget det. Derfor hælder jeg lidt mere pulver op i et andet prøveglas med videnskabssaft – en væske, der tester for tilsatte stoffer – og ryster det rundt, og tænk engang: det viser sig, at der er benzokain i min coke.

Efter at have slået det op på internettet erfarer jeg, at benzokain er et præparat til lokalbedøvelse – det bliver tilføjet for at forstærke den bedøvende effekt, ren kokain har – og selv om det ikke er ideelt, så dør jeg ikke af at indtage det.

JEG TAGER NOGET KOKAIN: FØRSTE STREG

Jeg har smidt en behageligt playlist på (Panpipe Moods Vol. 1) og lægger en bane op. Det lugter lidt af benzin, hvilket ikke er overraskende, da kokabladene vædes med benzin under fremstillingen, og mit gram har en mere krummeagtig konsistens en krystalagtig.

Den første streg: Hvis man nogensinde har prøvet coke, ved man, at det svier lidt i næsen første gang, før det rejser videre til dit baghoved og ned gennem svælget som et funklende hvidt lys.

ANDEN STREG

Hmm, ja, mere af den følelse. Jeg mærker en svag antydning af angst i maven, men jeg overvældes af en trang til at tage en streg mere af en eller anden mærkelig årsag.

Efter anden streg mister man følelsen i næsen, så den svage prikken er der ikke længere, men din krop ved stadig godt, hvad der foregår og giver dig et lille boost. Her er problemet så, at uden alkoholens beroligende kraft begynder man at have det, som om man har drukket for meget kaffe. Det er lidt ligesom at have tinnitus i maven.

TREDJE STREG

Wow, jeg elsker virkelig den her panfløjte-playlist, og jeg har lyst til at fortælle alle mine venner om, hvor fed det egentlig er. Det er en fucking vild playlist, jeg har sat sammen!

Angsten har fuldstændig overtaget min krop, og der ikke noget til at tage toppen af den følelse, så den får bare lov til at lamme mig. Jeg har lyst til at tale om alt i hele verden, men mine tanker ræser af sted i et tempo, hvor det er umuligt at formulere en klar sætning, så det hele hober sig bare op og kører i ring i min hjerne.

FJERDE STREG

Har du nogensinde prøvet at være så ristet, at du mister evnen til at tale? Når man tager coke uden at have drukket, tager man et hurtigtog til den tilstand, hvis det er det, du gerne vil. Og med det mener jeg: hvis du godt kan lide følelsen af at være i et K-hole, men med en mere kvælende, pressende og generelt forfærdelig atmosfære.

Det føles, som om min bevidstheds er omkranset af et elektrisk hegn. Jeg føler mig fanget i mit eget sind, mens jeg er utroligt urolig og ukomfortabel – samtidig med at det eneste, jeg føler, jeg er i stand til, er at tage mere kokain.

KONKLUSION

Lad være med at prøve det her. Og hvis du har tænkt dig at tage coke, når du er fuld – hvilket som sagt ikke er uden risiko – så lad være med at tage for meget (og læs The Loops guide til skadesreduktion først).