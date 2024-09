Jeg stoppede med at ryge ved at tage svampe

På billedet ses artiklens forfatter, en svamp og Tom Fortes-Mayer.

En golfspiller gestikulerer vredt efter os med sin kølle, da vi pløjer igennem hans spil i vores golfvogn. Dr. Brande*, der er international ekspert inden for hallucinogene svampe, og hypnoterapeuten Tom skraldgriner ved siden af mig. Vi kører om kap med vores stofskifte på en kritisk mission: aflevér køretøjet før stofferne begynder at virke.

Stofferne er helt sikkert begyndt at virke…

Som du måske har gættet, er vi ikke ude og spille golf for sjov. Vi tester derimod en eksperimentel behandling mod en af menneskets største laster: cigaretter.

Jeg har prøvet alt: plaster, tyggegummi, inhalatorer, healere. Umiddelbart virker ingen af delene, og der må da findes en bedre (eller sjovere) løsning?

Ifølge Johns Hopkins University er den løsning svampe. Psykedeliske svampe har af ret åbenlyse årsager interesseret mennesker i årtusinder. Hulemalerier i Sahara, der er over syv tusind år gamle, peger på, at oldtidens kulter tilbad dem; aztekerne brugte dem i healingceremonier; vikingerne førte krig med dem; og der er sågar dem, der mener, at Jesus egentlig bare var svampe i forklædning.

Takket være videnskaben kan vores små, svampede venner nu tilføre den overhængende tilintetgørelse af tobakindustrien til listen af deres mange store bedrifter. Ifølge research fra Johns Hopkins har psilocybin, det aktive stof i psykedeliske svampe, en succesrate på 80% i behandlingen af nikotinafhængighed. Til sammenligning ligger behandlingsmetoder, der har fokus på nikotinerstatning, såsom plastre eller tyggegummi på omkring 20%. Og alligevel er disse små mirakelsvampe stadig strengt forbudte et år efter den research blev offentliggjort.

Så er det heldigt, at oktober er højdepunktet af den psykedelisk svampeplukningssæson. Dr. Brande fortæller, at golfbaner er det mest sandsynlige sted at støde på de små paddehatte i London-området.

“Vi leder efter spids nøgenhatten, en lille, beige-brun svamp,” siger han, mens vi lister os rundt på banen. “Man kan se paddehatten titte frem fra græsset. Det er dens største kendetegn: en stejl, kuppelformet hat, med en lille dut på toppen. Dutterne er essentielle.”

“Se, der er en!” siger Brande. “Den titter frem lige over græsset!”

Tom Fortes-Mayer og forfatteren

Umiddelbart er det en harmløs lille sag, men det kan have alvorlige konsekvenser at røre ved dem. “Så snart du plukker den,” fortæller Brande, “er du i besiddelse af hård narkotika.” Hvis jeg for eksempel gav den her lillebitte svamp til Tom, kunne jeg risikere at blive sendt i fængsel i op til 14 år. Så det gør jeg ikke. Jeg spiser den i stedet.

Den oprindelige undersøgelse krævede mange års forberedelse. At udføre menneskelige forsøg med stoffer, der ikke anses for at have nogen behandlingsmæssig værdi, er en ekstremt vanskelig proces. Forsøgspersonerne skulle forberedes i månedsvis, før de fik deres første dosis.

Ifølge Matthew Johnson, som er en af de forskere, der leder projektet, handlede meget af det arbejde simpelthen om at forberede patienterne på intensiteten af psilocybin-trippet. “Man kan opleve fantastiske, nogen gange mystiske effekter, der bestemt er fascinerende,” fortæller Johnson til VICE, “men folk kan også opleve det, som nogen beskriver som den mest skræmmende oplevelse af deres liv. Forberedelsen er en gennemgang af en liste over alle de ting, der kan ske, og det er en virkelig lang liste.”

Han forklarer, at et dårligt trip, som nok er den største fare, når man tager hallucinogene stoffer, simpelthen bare handler om et dårligt perspektiv.

“Hvis din døde mormor kravler op af dit ben under et dårligt trip,” siger Johnson, “så byd din døde mormor velkommen til dit ben, og spørg hende, hvad hun er kommet for at fortælle dig. Om det er et monster eller en død mormor, så se altid på det som om, at det er noget du kan lære noget af. Lige meget om det er indbydende eller utroligt skræmmende, så gå det altid i møde, og lær af det.”

Undersøgelsens deltagere blev håndteret forsigtigt. De havde behagelige omgivelser, betænksomme guides og professionelle psykologer og læger klar, skulle der gå noget galt. Vi har i stedet valgt at køre den forkerte vej rundt på en golfbane, hvor vi høster svampe på farten.

Vi har dog fordelen af Tom Fortes-Mayers tilstedeværelse. Han er en hypnoterapeut, der er gået med til at være guide og tilsynsværge for hele processen.

“Som regel, når folk vil stoppe med at ryge, føler de, at de mister en uartig, men alligevel charmerende og trofast ven,” siger Tom. “Det er vores job at ændre det perspektiv med det ritual, vi vil udføre i dag. I virkeligheden er rygning den slags ven der, når du kigger den anden vej, går ovenpå og misbruger din datter.”

At fortælle nogen, der lige har taget hovedspringet ud i et svampetrip, at de har en pædofil boende inde i sig, er en virkeligt dårlige idé. Men det er præcis den type tankegang, der gør psilocybin så effektiv i behandlingen af afhængighed.

Stoffet hjælper patienter med at se deres liv fra et større perspektiv siger Matthew Johnson. For mange er det en “mystisk oplevelse.”

“Det er påfaldende, at man typisk oplever en overvældende form for enighed,” siger Johnson.” En følelse af at være trådt uden for tid og rum, en følelse af paradoksalitet, en oplevelse af ubeskrivelighed, af at være i et med naturen – en fornemmelse af at oplevelsen på en eller anden måde er mere ægte og gyldig end virkeligheden.”

Psilocybin kan meget vel være et vidundermiddel. Det er der massere af forskning fra nyere tid, der peger på, men det er komplet elendigt, hvis man skal køre. Mine fødder er på pedalerne, men Dr. Brandes hænder lader til at have taget et fast greb om rettet.

“Jeg foreslår, at vi finder et stille sted at udføre ritualet,” siger Tom Fortes-Mayer.

Det næste, der sker, er svært at beskrive. Vi ligger os ned i en skov. Træerne pulserer. Jeg følger hypnoterapeutens vejledning og rejser dybt, dybt ind i den aldersløse, kønsløse, tidsløse kerne af min bevidsthed og roder lidt rundt i nogen ting og sager. Jeg udveksler et alvorsord med den del af mit sind, der er ansvarlig for rygning. Der sker andre ting, som for det meste er for personlige til at berette om.

Da jeg vender tilbage en million år senere, er rygning bare noget andre mennesker gør. Illusionen er bristet, trangen er væk. Jeg ser nogen med en cigaret, og føler ingenting.

Gennem den næste uges tid gør jeg alle de ting, der normalt ville gøre mig rygetrængende. Jeg tager hjemmefra, venter på bussen, arbejder, drikker mig fuld, tager til fester, har diskussioner, drikker kaffe; når jeg egentlig tænker over det, var næsten alle større og mindre begivenheder i mit liv en anledning til at ryge en cigaret. Jeg savner dem ikke en gang, nu hvor de ikke længere er en del af mit liv. Der er nu gået halvanden uge, og jeg har stadig absolut ingen trang.

Bekæmpelsen af narkotika har kostet millioner af liv over de sidste 50 år. Vi kender alle til ofrene for de sydamerikanske narkostater, fængselsystemets rædsler, eller de venner, der døde, fordi de ikke vidste hvad de købte. Men hvad med dem, der kunne være blevet reddet? Tobak er skyld i seks millioner dødsfald om året. For en væsentlig del af dem kunne en lillebitte, meget ulovlig svamp være kuren.

*Dr. Brandes identitet er blevet beskyttet efter anmodning. Dr. Matthew Johnson har også bedt mig pointere, at Johns Hopkins University på ingen måde tolererer brugen af ulovlige stoffer. Det gør VICE heller ikke, for den sags skyld. Lad være med at spise svampe, du finder på en golfbane.

