Jeg tog til en fest for et hipt bidet, der fik mig til at føle mig som et røvhul

Jeg står ved siden af en nøgenmodel, der taler med to fyre om, hvordan en type glutenfri, etiopisk korn kan blive den næste quinoa. Lidt til venstre for mig får journalister og andre gæster, der snart begynder at pitche mig forretningsideer, tilbudt vodka serveret fra en toiletkumme. Der er også Six Point-øl til rådighed. Til højre for mig er en fyr i gang med at male et portræt af en nøgen mand. En tallerken med lorteformede småkager går rundt mellem gæsterne. Der er også en liste, hvor man kan skrive sig op til en ”ballemassage”. En kvinde går rundt i et kostume, der er udformet som et røvhul. Hvis du ikke har fanget den endnu, så er jeg til en fest, der afholdes til ære for et bidet.

Arrangementet foregår selvfølgelig det eneste sted, man kan forestille sig, det ville finde sted: Inde i en gammel kirke, som er lavet om til et lejlighedskompleks i Williamsburg i Brooklyn. Jeg er hjemme hos Miki Agrawal, som er kvinden bag Tushy, et apparat, der kan lave dit toilet om til et bidet. Prisen starter ved 410 kroner, og man kan sige meget om reklamekampagnen for bidetet, der blandt andet inkluderer en række toiletrelaterede vittigheder på firmaets hjemmeside, men underspillet er den ikke.

Agriwal er heller ikke den subtile type. Hun er måske bedst kendt som den tidligere direktør for Thinx, det absorberende undertøj, der skulle gøre op med tamponer, bind og fordomme, inden hun selv måtte træde af fra posten over anklager om sexchikane – hun skulle blandt andet angiveligt have diskuteret en kollegas bryster og en andens piercede brystvorter højlydt. Og der var flere HR-relaterede problemer, der ifølge en feature i Racked ikke begrænsede sig til det faktum, at Thinx ikke havde en HR-afdeling. (Dårlige personaleforhold i forhold til forsikring og barselsorlov var to af de andre. Agrawal udtalte sig om manglerne i en post på Medium.)

I dag, næsten et år efter Agrawals fratrædelse, står jeg I hendes store køkken, mens hun træder tilbage i rampelyset for at lancere Røvhullets År, Tushys nye video- og awarenesskampagne. Det lykkedes mig endelig at undslippe samtalen om trendy fiberalternativer, så jeg kan vandre lidt rundt.

Den nøgne mand, der ligger på maven på sofaen, er 27-årige Franko Stevens. ”Jeg bliver ved med at røre på mig, og jeg tror, han er ved at blive sur,” siger han og peger på manden, der i gang med at male portrættet. ”De sagde, jeg skulle tænke i retning af Rose i Titanic.”

Efter han har fortalt mig om både sit privatliv og sine arbejdserfaringer (”Jeg laver aldrig full-frontal-arbejde”), foreslår Steven, at jeg kigger ind ved siden af, hvor en nøgen kvinde poserer omgivet af spejle. Mennesket inden i røvhulsdragten bakker også op om den anbefaling, så jeg går ind i lokalet sammen med nogle andre gæster og lukker døren bag mig.

Det er et rum, som Tushys marketingschef, Carrie Yang, tidligere på aftenen har talt meget varmt om, da hun opremser alle de fede oplevelser festen byder på. Pointen er, at beskueren konfronteres med hele kroppen, numse og hele pivtøjet, forklarer hun.

Jeg taler ikke rigtigt med modellen, hvis krop og numse jeg er blevet konfronteret med, fordi Agrawal straks begynder at holde tale, mens hun holder sin baby i armene. Bidetet er en miljøbevidst opfindelse, fortæller hun, iført sin enorme hat, som hun er kendt for, mens hun forklarer, at toiletpapir er et kæmpe spild – det kræver 140 liter vand at producere en enkelt rulle, og amerikanere alene bruger 36,5 milliarder ruller om året. Bidetet, forklarer hun, er et renere alternativ, der heller ikke koster 15 millioner træer livet på årligt basis. Apparatet er udbredt i både Europa og Japan. Det er kun et spørgsmål om tid, før trenden rammer USA.

Herefter afspiller Agrawal en video – ”Tushy Præsenterer Jeg er et Røvhul” – som kvinden i røvhulskostumet optræder i. ”Du tænker sikkert, ’Hvad er Tushy?’ Og til det kan jeg kun svare, ’Du er fandeme dum’,” siger hun til kameraet til tonerne af folk, der prutter højlydt og skider i bukserne. ”Tushy bruger vandet direkte fra rørene til at vaske kagen ud af din krans,” siger røvhullet entusiastisk, efter hun har fortalt om, hvor let det er at installere bidetet. ”Tushy er et smart, moderne bidet, der renser røveren, efter du har åbnet for sluserne.” Røvhullets stærkeste pointe er rimelig indlysende. Hvis du får smurt dig selv ind i lort andetsteds på kroppen, ville det heller ikke være nok at tørre det af med papir. Så hvorfor skulle man så ”tørre pølsekværnen med toiletpapir?”

Før jeg når at tænke det helt igennem, kaster en repræsentant for sexforretningen Pleasure Chest sig ud i et foredrag om, hvordan man dyrker sikker analsex.

Det eneste menneske til festen, der ikke enten forsøger at sælge mig det enestående bidet eller sin egen forretningside, er en kvinde, som er hyret til at læse folks tanker. Jeg er gentagne gange blevet forsikret om, at hun er ”en rigtig heks”. Efter Agrawals monolog, og efter fyren fra sexforretningen har givet tips til, hvordan man effektivt giver nogen finger, stiller jeg mig i kø til heksen. Da det endelig bliver min tur, sætter jeg mig på sengen med heksen, der kalder sig for en ”gudinde”, som analyserer mine Tarotkort og beder mig om at tage et billede af dem.

Så taler vi lidt om gamle konger og dronninger samt de følelsesmæssige problemer, jeg har med min far, der er fraværende i mit liv. ”Du får meget snart et kreativt barn,” fortæller hun mig. ”Se på billedet af kortene, lige inden du lægger dig til at sove.” Hun insisterer på, at det vil få mig til at drømme. Den følgende morgen er det meningen, at jeg skal skrive det første indfald, jeg får, ned, når jeg vågner, uden at fortolke på det. Det, jeg skriver, skal sende mig afsted på rette kurs i livet.

Da jeg er hjemme igen, vågner jeg op midt om natten, fordi jeg skal på toilettet. Det går op for mig, at jeg helt har glemt at følge heksens råd. Jeg tørrer min røv med toiletpapir og skyller ud, fortabt og uden indsigt, helt alene med min beskidte pølsekværn.