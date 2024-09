Jeg tog Viagra for kvinder i en uge

Jeg havde fået nok af at knalde min ekskæreste. Vi var sammen i fire år, og allerede på det trejde var min sexlyst ligeså død og borte, som han tilsyneladende troede min klitoris var. Jeg var bare ligeglad, han vidste, jeg var ligeglad, selv vores chihuahua vidste jeg var ligeglad: Jeg var også på p-piller, som kan få din krop til fuldstændig at afstøde ideen om sex (flot, fed form for prævention).

Til sidst havde vi aldrig sex. Ikke engang når vi virkelig hadede hinanden, hvilket er det eneste gode tidspunkt at dyrke sex med nogen. Set i bakspejlet havde vi nok ikke en gang haft brug for at købe den skide chihuahua, hvis ikke jeg havde været så seksuelt indifferent. Det havde givet os noget at opbygge et tillidsfuldt forhold omkring, som ikke var en bjæffende, belastende lille tæve.

Ved du, hvad der ville have gjort de mørke år i mit liv betydeligt federe? En stor, fed dosis Viagra. Hvis det virker for gamle mænd med pikke slappere end Andy Warhols håndtryk, hvorfor skulle det så ikke også kunne virke for mig? Jeg brugte en uge på at teste så mange forskellige former for Viagra til kvinder jeg kunne finde i håb om at mindst en af dem ville gøre mig til et savlende, stødende sexmonster.

Yay for Viagra!

DAG 1: Pink Venus Shot – (40 kroner, Ann Summers)

Det her er et libidoshot, der smager af kirsebær og glidecreme *kuldegysninger*. Udover at det smager af sex mellem mindreårige, indeholder dette shot dobbelt så meget koffein som en kop kaffe. Så meget, at det faktisk gav mig migræne, som, ironisk nok, gjorde det umuligt for mig overhovedet at tænke på sex. Men hvis det tænder dig at sutte den af på din kæreste, kan du vel godt smøre det udover ham og sutte løs. Bare pas på du ikke bliver helt hyper af koffeinen og prøver at bide hele pikken eller sådan noget.

Det er nok den eneste form for seksuel nydelse, nogen vil få ud af det her shot. Det ville have været langt mere brugbart, hvis jeg bare havde hældt det ud i vasken og brugt tuben som en dildo. Det gjorde mig omtrent lige så vild i varmen, som jeg ville blive af at se en due voldtage en anden due på taget af en bedemandsforretning.

Bedømmelse: 2/10

DAG 2: Viafem – (145 kroner, Holland & Barrett)

Viafem-kapsler indeholder en blanding af otte urter, som åbenbart skulle øge blodtilførslen og følsomheden i din kvindelige blomst. Deres hjemmeside advarer imod at tage Viafem, såfremt man ikke er i humør til sex og insinuerer heftigt at det gør dig til komplet nymfoman, uanfægtet af om du skulle have lyst til det eller ej.

Det var en insinuering jeg kunne lide, og efter at have slugt et par stykker var jeg klar til at gå ud og flashe tænder af teenagedrenge på et selvlysende dansegulv. Desværre blev den episke bytur, vi havde planlagt, pludselig skrottet, da min roomie besluttede sig for (til stor ærgrelse for min vagina) at Domino’s tirsdagstilbud var vigtigere end mit sexperiment. I stedet for at tage på piksafari så vi American Pie, og jeg blev ualmindeligt hypnotiseret af Nadias dirrende bryster. Som forventet endte jeg alene og pisseliderlig i min seng. Men det tror jeg ikke er Viafems skyld. Det var ikke jer babes – det var mig.

Bedømmelse: 6/10

DAG 3: Gold MAX – (70 kroner, Harmony)

Okay, ikke for at lyde skræmmende eller noget, men Gold MAX er fucking intenst. Jeg tog to kapsler før aftensmaden, og uden advarsel skreg min krop pludselig JA, og Nilen blev sluppet løs i mine trusser. Takket være GM havde jeg sex for første gang i to måneder. YAY! Mit bytte beskrev mig som værende “vådere end en odders lomme”, hvilket jeg vælger at tage som et kæmpe kompliment.

Bagefter faldt han i søvn, hvorefter jeg lå og snoede og vred mig og prøvede at vække ham ved et “uheld” ved at grinde (ret aggressivt) op ad ham. Der står på pakken at Gold MAX er en kinesisk urtekur og “ikke har nogen negative bivirkninger”, men jeg følte lidt, at det kunne have drevet mig til voldtægt hvis jeg havde taget mere. Og det er en af de værste bivirkninger, jeg kan komme i tanke om.

Bedømmelse: 8,5/10 (-1,5 for voldtægtslysten)

DAG 4: Gold MAX (igen)

Besluttede mig for at teste min voldtægtshypotese. Voldtog ikke nogen. Det behøvede jeg ikke, fordi min nye ven lod mig komme noget i hans te. Gold MAX, du er for vild.

DAG 5: Bai He Di Huang – (100 kroner, Natural Wellness London)

Damen i den kinesiske apotekerforretning fortalte mig, at det her kun var for piger, men det var løgn. Lidt research på internettet afslørede, at det faktisk er for mænd, men glem nu det, køn er alligevel bare en social konstruktion, ikke? Så jeg tog det alligevel. Jeg brugte min aften på at arbejde til en 21-års fødselsdagsfest, hvor jeg forelskede mig i smukke rich kids med absolut ingen moral – præcis som jeg kan lide dem. Hvis mængden af kokain, man bliver tilbudt, afspejler antallet af feromoner, man producerer, så var jeg en stor feromon i menneskeform. Men til trods for 10-12 tilbud om at tage med til diverse afterparties, besluttede jeg mig i stedet for at tage hjem.

Klokken 4 om morgenen blev jeg vækket af et opkald fra en ekskæreste, der spurgte om han måtte overnatte hos mig, fordi han havde misset det sidste tog. Jeg var nysgerrig omkring BHDHs effekter, og inviterede ham hjem i min seng. Blev mine generelt apatiske følelser omkring den her fyr opløst og erstattet af en pludselig, ustyrlig lyst til at holde et nostalgisk sexmaraton? Nej. Var jeg lettet over det? Ja tak, men det siger knapt så meget om dine kræfter, Bai He Di Huang.

Bedømmelse: 3/10

DAG 6: Spanish Fly – (100 kroner, Jonas Bros)

Spanish Fly indeholder cantharidin, som egentlig bare er det videnskabelige navn for giftigt billepis. Mmm! Det er meningen at billeurinen skal irritere dit urinrør, hvilket åbenbart på en eller anden måde skulle øge din sexlyst. På trods af, at det lyder som en måde, folk blev tortureret på i middelalderen, er det faktisk en af verdens ældste og mest populære afrodisiaka – og hvis det var potent nok til at få folk fra middelalderen, der sov i mudder og åd deres egne babyer til at føle sig sexede, så var det vel også godt nok til mig.

I dag er det ulovligt i de fleste lande, men hey babe, lev dog lidt. Jeg tog på pubben med mine kollegaer, men jeg gøede ikke, og kastede heller ikke nogen blodige hinder op udover nogen af dem, og min tunge blev heller ikke lodden eller dækket til med bylder. Skuffende. Det ville have gjort mig så liderlig. Spanish Fly var en kæmpe nedtur. Jeg har spist Sismofytter, der havde større effekt. Men fantastisk indpakning.

Bedømmelse: 2/10

DAG 7: Magnum Tonic Wine (30 kroner, enhver random kiosk)

Wow, det her er ret fedt. Udover at have det fedeste video-soundtrack nogensinde indeholder Magnum-vin alkohol (16%) såvel som “sexuel livskraft”, som helt sikkert er det, der manglede hos de andre Viagra’er. Til trods for vinens løfte om at gøre mig til “Sex Queen of the Dancehall” smager det af aske og død. Man skal holde sig for næsen for at undgå at brække sig udover det hele med det samme. Puha.

Efter at have bundet et par flasker prøvede jeg at score min roomie, fejlede, varmede nogen frosne fritter i ovnen, og faldt i søvn på sofaen.

Bedømmelse: 3/10

KONKLUSION: Som resultat af de dunkende koffein-hovedpiner (og mit triste underskud på andre former for dunken) jeg har måtte lide under i denne uge, bringer det mig stor glæde at kunne annoncere, at det voldtægts- og vandfaldsinducerende Gold MAX er den klare vinder! Drag glad og våd ud i livet!

Følg Chloe på Twitter.

