Jeg drak mig i hegnet for at undersøge, om sex kan kurere tømmermænd

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Alle de bedste forskere besidder en nysgerrighed, som tangerer en besættelse. De vil vide, hvordan verden hænger sammen og gøre hvad som helst for at finde svarene. Den nysgerrighed får dem indimellem til at eksperimentere på de testpersoner, de har allertættest på: Dem selv. Jonas Salk testede poliovaccinen på sig selv og sin familie. Kemikeren og skaberen af LSD Albert Hofmann tog den første dosis selv den 19. april 1943 og cyklede hjem gennem et magisk og mystisk land (til ære for ham fejrer LSD-entusiaster stadig “Bicycle Day den 19. april den dag i dag). August Bier blev pioner for rygmarvsbedøvelsen ved at injicere kokain i sin assistents rygrad – og senere sin egen.

Videos by VICE

Og nu har jeg meldt mig ind i den prestigefyldte klub. I et forsøg på at aflive myten om at sex kan kurere tømmermænd, drak jeg mig noget så plørefuld i videnskabens navn. Dagen efter forsøgte jeg så at kurere mine tømmermænd med sex. Bare send min Nobelpris til Broadlys hovedkvarter, tak.

Læs også: Derfor bliver dine tømmermænd meget værre i tyverne



Min plan var som følger: Både søndag og mandag aften ville jeg drikke mig fuld nok til at få milde til moderate tømmermænd. De skulle ikke være så slemme, at jeg ikke kunne bevæge mig, for hvordan skulle jeg så kunne have sex? Mandag morgen ville jeg lave ingenting. Tirsdag morgen ville jeg have have sex med min mand og vurdere mine tømmermænd resten af dagen.

For at producere de bedste tømmermænd gjorde jeg alt det, man ikke skal gøre: Jeg drak whiskey – mørk spiritus indeholder flere kemiske biprodukter, som forværrer tømmermænd – jeg røg og drak sukkerholdige drinks, som også menes at forværre tømmermændene.

Mange mennesker tror, at dehydrering er det, der forårsager tømmermænd – men selvom tømmermænd er kendetegnet ved mange af symptomerne (tør mund, hovedpine, manglende koncentrationsevne), så er niveauet af elektrolytter hos personer med tømmermænd ikke det samme hos folk, der blot er dehydrerede.

“Alkohol påvirker vandladningen, når man er påvirket, ved at øge produktionen af vasopressin – et hormon der kontrollerer væskebalancen,” fortæller Damaris J. Rohsenow, der er professor ved Center for Alkohol- og Afhængighedsstudier ved Brown University. “Bagefter, altså når man har tømmermænd, falder vasopressin-niveauet igen.”

Rohsennow forklarer de forskellige årsager til tømmermænd for mig over e-mail. En anden forklaring, som for nylig er blevet udelukket, er glukose. Folk troede tidligere, at blodsukkeret styrtdykkede, når man havde tømmermænd. Men ifølge Rohsenow, “var der ingen forbindelse mellem blodsukkeret og graden af tømmermænd i adskillige undersøgelser, så der er intet belæg for, at blodsukkeret er associeret med sværhedsgraden af tømmermænd.”

Den mest sandsynlige synder ifølge Alcohol Hangover Research Group (AHRG) er en immunreaktion. Forskere har fundet frem til, at pro-inflammatoriske cytokiner opbygges i kroppen, efter man har drukket. Cytokiner er små proteiner, der sender signaler til kroppens celler om at gøre alle mulige ting. Cytokinerne, der ophobes når man drikker, forårsager inflammationer i vævet, der minder om allergiske reaktioner. Pro-inflammatoriske cytokiner er muligvis årsagen til kvalme, hovedpine, muskelømhed – og endda den nedsatte hukommelse, man også forbinder med alkoholindtag.

Spørgsmålet er: Har sex en anti-inflammatorisk effekt? Og hvis ja, er det så nok til at fjerne tømmermænd?

Foto: Simone Becchetti via Stocksy



Når man får orgasme, bliver man oversvømmet af hormoner. Et af dem er oxytocin – det såkaldte “tilknytningshormon.” Oxytocin får os til at føle empati, danne tilknytning til vores partner og hele vores sår. Det er også anti-inflammatorisk. En undersøgelse fra 2010 viste at par, der havde succes med at udføre tillidsøvelser, havde højere niveauer af oxytocin, og at deres sår helede bedre. Undersøgelsen konkluderede, at den oxytocin, parrene fik af at samarbejde, blokerede produktionen af cytokiner.

Min hypotese lå klar: At have sex ville frigive nok oxytocin til at blokere cytokinproduktionen – og derved kurere mine tømmermænd. Nu skulle jeg bare afprøve den i praksis.

Mens jeg drak mig i hegnet på baren, spurgte jeg folk, om de nogensinde havde kureret tømmermænd med sex. “Det har jeg da haft lidt succes med,” sagde bartenderen søndag aften. “Men tømmermændene var ikke så slemme. Hvis de er slemme, så er det det sidste, jeg har lyst til.”

“Jeg tror, det er en distraktion – ikke en kur,” sagde en bargæst. Hendes ven gav bartenderen ret i, at alvorlige tømmermænd og sex ikke passer særlig godt sammen. “Jeg har det for det meste bedre, når jeg kommer op og bevæger mig,” sagde han. “At støde eller at få noget stødt op i sig – det er den forkerte slags bevægelse. Et blowjob, jo tak, men sex? Det tror jeg ikke.”

‘Jeg er på’, skrev han i en besked, da jeg forklarede planen for ham.

Mandag morgen stod jeg op lidt i elleve, drak alt vandet i vandhanen og så adskillige afsnit afThe Vampire Diaries. Jeg havde tømmermænd, men ikke den slemme slags. Hvis mine tømmermænd var en kendt person, ville de være Chris Evans –tørstvækkende men harmløse. Jeg vil vurdere min livskvalitet om mandagen til at være 7,5.

Tirsdag morgen vågnede jeg omkring klokken 8 for at have sex med min mand, inden han skulle på arbejde. Vi gjorde det, jeg kom og faldt i søvn igen. Jeg vågnede igen omkring klokken 12 og ville ønske, jeg kunne sove noget mere. Jeg famlede rundt i køkkenet som en zombie. Jeg blev forskrækket af bittesmå lyde, og min hud var helt rødmosset. Hvis tirsdagens tømmermænd var en kendt person, ville de være Ryan Lochte – de ville ikke gå væk, og de ville være virkelig belastende. Livskvaliteten var på 4 om tirdagen – kun lige nøjagtig til at bære.

Jeg havde det helt klart værre tirsdag, hvilket, min mand vidste, ville ske. “Jeg er på,” skrev han i en besked, da jeg forklarede planen for ham. “Men jeg tvivler på, at det virker. Når du skal op så tidligt, modarbejder det nok effekten.” Selvom jeg sov det samme antal timer søndag og mandag nat, blev min søvnrytme afbrudt tirsdag, fordi jeg skulle have sex.

“Min egen forskning konkluderede, at objektive søvnforstyrrelser (for eksempel overfladisk søvn og at vågne flere gange) hænger sammen med forværrede tømmermændssymptomer,” siger Rohsenow. AHRG påpeger i deres undersøgelse fra 2008, at forskning i tømmermænd som regel ikke tager højde for den søvnberøvelse, som oftest sker, når nogen har været ude at drikke hele natten. “Nogle af symptomerne, som man oplever dagen efter en aften med alkohol, hænger i høj grad sammen med varigheden og kvaliteten af søvn og ikke mængden af alkohol, man indtog.”

Så folk forveksler måske søvntømmermændene med spruttømmermændene – især hvis de føler sig særligt sløve.

At knalde smerten væk virker måske, hvis man alligevel skal tidligt op, men at sove tømmermændene væk er stadig den mest pålidelige kur. Det kræver flere modige forskere som mig til at udvikle en bedre løsning.