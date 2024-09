Den legendariske, amputerede pornostjerne fortæller om sit liv i 70’ernes fetichporno-industri

Long Jeanne Silver blev tidligere i år optaget i Hall of Fame for pornolegender. Hun er af den gamle 70’er skole, hvor man så porno i biografer på Vesterbro og ikke var bleg for at bolle folk med sit amputerede ben. Eller sådan var det i hvert fald for Long Jeanne Silver, der er benamputeret og brugte sit ben (eller “stump” som hun siger”) ret kreativt under elskovsakten i sin sidste pornofilm.

Der er faktisk ikke det hul, som Silver ikke har fyldt ud med sin benstump. Hun slog igennem lige efter, at Deep Throat havde åbnet for seksualisering af popkulturen, men det var dengang. I dag kan intent chokere os. Du kan ikke tænde for skærmen, uden at se en popstjerne tvære sin silikonebetændte bagdel i dit ansigt, men i 1970 virkede kvindelige berømtheder uskyldige. Der skulle ikke meget til for at pirre masserne, og alligevel var det ikke noget, man turde gøre i mainstreamunderholdning. Hvis man ville se kvinder udforske deres seksualitet stod den på en tur i pornobiografen.

Over de sidste 40 år er porno blevet mere underligt. Hele internettet sked kollektivt i bukserne over Two Girls, One Cup i 2007, men det var kun en smagsprøve på den forunderlige verden af nicheporno, der findes på nettet i dag. Det hele startede på sin vis med Jeanne Silvers første film Water Power fra 1977, hvor hun får en tarmskyldning, mens en fyr ser på og onanerer. Selvom det lyder voldsomt, følte Silver sig aldrig udnyttet, når hun lavede fetichporno.

“Jeg blev behandlet godt,” fortæller Silver mig. “Jeg træf mine egne beslutninger. Det var min krop og min måde at overleve på. Jeg blev ikke tvunget til at gøre noget. Jeg blev præsenteret for idéen, og jeg kunne bare have sagt nej. Jeg var ung, men jeg var uafhængig og klarede mig selv.”