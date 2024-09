Jeg var på en 10 dages sexfestival i Berlin

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

To nøgne mænd omkring de tredive løber efter hinanden rundt om en masse telte, mens vinden tager fat i deres lange, mørke hår. En nøgen kvinde ligger oven på en nøgen mand på en madras midt på en mark. Et par i begyndelsen af halvtredserne sidder på en gynge. De ser ikke på hinanden og rører ikke ved hinanden, men taler sagte sammen. I modsætning til de fleste andre mennesker her er de fuldt påklædte, selvom det er en varm dag – bukser, sokker, sko, T-shirts, cardigans, hele pakken.

De sidste ni dage har 150 camperet på området omkring en gård i det sydlige Berlin og deltaget i the Art of Love Festival. Nyankomne deltagere bliver bedt om at beholde tøjet på, indtil de når hen til laden i midten af ejendommen, så de ikke forarger naboerne. Bag ved laden er de fleste nøgne og har sex med hinanden under åben himmel.

Festivalens arrangører har lavet en tøjstand, som opfordrer til at eksperimentere med forskellige kønslige udtryk, men det sker mest om aftenen. Om dagen foretrækker gæsterne at være nøgne eller bodypaintede. Af en eller anden grund er mange af mændenes kroppe blevet malet blå med rød penis.

Programmet for den 10 dage lange festival er proppet med workshops. For bare 600 euro (ca. 4500 kroner) kan deltagerne krydre de offentlige sexmøder med workshops i orgasme-vejrtrækning, prostata-massage, lugtesansen, og så er der et event med titlen ‘Le Partouze’ (orgiet).

Konstantin Stavridis fik idéen til at lave en sexfestival, da han sammen med sin kone købte gården for tre år siden. Parret og de tre øvrige arrangører ser konceptet som et alternativ til hurtig, anonym sex i storbyen, men også til monogami. “Nøgleordet her er frihed,” siger Konstantin, som kalder sig selv ‘gruppeleder’. “Alting er tilladt herude, så længe det ikke skader andre,” fortæller han.

Nok er alting tilladt, men ikke alle er inviteret. En del af arrangørernes arbejde består i at gennemgå ansøgninger og ringe hver deltager op inden festivalen for at stille dem en række spørgsmål, der skal afsløre, om personen er interesseret i festivalen af de rigtige grunde. Halvdelen af deltagerne er medlemmer af “gruppen” – i den forstand at de er venner eller bekendte af arrangørerne. Mange af dem arbejder med seksuel wellness – tantra-instruktører, psykologer, kunstnere, massører. Resten er bare mennesker, der faldt over hjemmesiden og meldte sig til. Gjorde de det for at give langefingeren til samfundets normer eller for at knalde en masse? Det er det, jeg er her for at finde ud af.

Finn på 26 år er festivalens yngste deltager. Hans brune hår er samlet i en hestehale, og hans negle er lakeret røde. Jeg ser ham sidde og male midt ude på marken og går hen til ham for at spørge, hvad der tiltrak ham ved festivalen. “Min kæreste og jeg talte om polyamori, og så landede vi på hjemmesiden,” svarer han. “Vi så billederne fra sidste års festival, og det så fedt ud. Vi er her for at finde alternativer til monogami, der ikke involverer hemmelig utroskab.”

Jeg påpeger, at alle de andre deltagere lader til at være markant ældre end ham selv. “Har du et problem med ældre mennesker?” spørger Finn mig. “I går havde jeg en meget sexet oplevelse med en 57-årig kvinde. Vi eksperimenterede, det var smukt. Hvad er der galt med det?”







Finn. Foto af skribenten

I starten syntes Finn, at festivalens oplæg og workshops var lidt for “new-age”. Hver morgen samles over hundrede nøgne mennesker i en rundkreds i et hvidt telt og diskuterer eventuelle problemer, der er opstået dagen før – som for eksempel jalousi i trekantssituationer, kropskomplekser eller overtrådte grænser. Men på dag ni er Finn helt tilpas med alt, hvad der foregår på Art of Love.

Finn fortæller mig, at oplevelsen har fået ham til at udforske sin seksualitet. “En af aftenerne havde jeg en sort læderkjole på,” fortæller han. “Jeg sad ved siden af Seani Love – en stor, behåret fyr – og han spurgte mig, hvis røv han skulle piske. Uden at tænke over det, lagde jeg mig henover hans skød, og så piskede han min røv. I det øjeblik var der ingenting, jeg havde mere lyst til.” Finns kæreste, som ligger ved siden af os, fortæller, at Finns nye oplevelser gør hende nervøs.

“I begyndelsen blev jeg tændt af al den stønnen, man hører her, men jeg så færdig med det nu,” fortæller Nina – en anden kvinde, jeg møder. ‘Nina’ er ikke hendes rigtige navn, da hun er bekymret for, at hendes arbejdsgiver finder ud af, at hun er til Art of Love. Den første dag på festivalen var Nina sammen med Daniel – hvis krop var blevet malet grøn. De mødtes, mens de satte deres telte op, og lige siden har de hængt ud sammen. Daniel har tilbragt det meste af dagen på at løbe rundt på området sammen med andre bodypaintede mænd.

Nina fortæller, at oplevelsen har fået hende til at føle sig stærkere som kvinde. Hun var til en vulva-udstilling, hvor kvinderne lå ned med spredte ben og fremviste deres kønsdele. “Jeg føler mig meget mere selvsikker ved at være her. Men i forhold til Daniel, så vil jeg nok fortælle mine kollegaer, at vi mødtes på en musikfestival i Berlin,” fortæller Nina.

Jeg beslutter at tjekke nogle events ud på egen hånd, så jeg går ind i et telt, hvor der afholdes en workshop om dirty talk. Folk går rundt og siger random ord til hinanden, som bliver mere og mere sexede og beskidte. Uden for teltet står to mænd og en kvinde under en kold bruser. Kvinden spanker den ene af dem.

I aften er festivalens sidste aften, og det skal angiveligt gå vildt for sig – afslutningsfesten involverer blandt andet en dildooptræden af en pornostjerne. “Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, når festivalen er slut,” siger en af mændene, da de kommer ud fra bruseren. “Måske skulle jeg bare blive på gården for evigt.”

Konstantin lader til at være med på idéen: “Min drøm er, at omkring 20 personer flytter ind snart,” fortæller han. “Men hverdagen på gården ville være meget mere rolig. Festivalen er en mulighed for folk til at give slip og efterlade deres travle, stressede liv – det er ikke nødvendigvis en livsstil. Jeg ser Art of Love som et forskningsprojekt udi den frie kærlighed. Alle er parate til at åbne op. Men det er dag ni, så jeg er selvfølgelig også lidt træt.”

