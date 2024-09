Jeg var til eksklusiv swingerfest kun for smukke mennesker

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

“I det øjeblik, en kvinde træder ind på en swingerklub, dannes der en kø bagved hende af mænd, som piller ved deres halvstive pikke. Vi gik ligesom efter noget andet,” fortæller 42-årige Max. Han er en af de fire arrangører af sexfesterne kaldet “Red Light District” i München. Festerne foregår på et timebasis-hotel i udkanten af byen og henvender sig kun til et klientel bestående af unge, smukke par.

Markedsføringen og tilmeldingen til festerne sker gennem en portal kaldet joyclub.de – en slags erotisk Facebook, om man vil. Max og hans kone Jane* er på siden med brugernavnet “The Inner Circle” sammen med deres gifte venner Lana* og Konstantin*. De arbejder allesammen i salgs- og mediebranchen, og Red Light District er kun et sideprojekt – ifølge Max løber festerne kun lige akkurat rundt. De har sat entreprisen til cirka 750 kroner, og det er ikke en klub, hvor alle er velkomne. For at blive inviteret til en af festerne, skal ansøgeren vedhæfte et vellignende billede, hvorefter én af de fire arrangører skal godkende ansøgeren som værende attraktiv nok.

“Vores USP [unique selling proposition] er, at vi er en swingerfest for nogle få udvalgte,” fortæller Max. Hvis man ikke sender et billede, bliver man ikke taget i betragtning – og grimme mennesker behøver slet ikke ansøge. Jane, som selv er atletisk bygget blondine, tilføjer: “Hvis man sender en selfie, hvor man har slasket træningstøj på, eller hvis man prøver at se sexet ud, og der er en skraldespand i baggrunden, så kommer man ikke med.” Cirka halvdelen af ansøgerne får den besked, at de ikke er inviteret til de smukke menneskers fest.

Hotellet, der danner rammen om festerne, er den slags, som oftest frekventeres af freelance sexarbejdere eller af folk, der har en affære. Der er fire værelser i stueetagen, og en vindeltrappe til højre for indgangen fører op til fem værelser på første sal. Til venstre for indgangen fører en smal gang ned til et stort lokale med sofabåse, en bar og en scene til poledancing. Loftet er udsmykket med et hav af kunstige blomster, som skinner i den røde belysning. Der bliver serveret G&T i dyre glas. Der er også boblebad, og sengene på værelserne er nyredte.

Præcis klokken 20.30 indtræder gæsten Alex i selskab med en smuk, lyshåret kvinde – hvis knæstrømper er synlige under hendes sorte mini-skirt. Han ser heller ikke værst ud. Han er iført habitbukser, hvid skjorte, sorte seler og en sort butterfly. Alex og hans kone har været sammen i 15 år og gift i ti. Hun ønsker ikke at udtale sig officielt, fordi hun er bekymret for, om nogen kan genkende hende. Hun er enig med sin mand, da han fortæller, “det at komme her handler ikke om sex for os. Vi er her for at flirte med andre uden at være hinanden utro. Det kan godt være, at en af os ender på et af værelserne med nogen, men det hele skal passe sammen. Han vender sig om og lægger armen om Jane, Max’s kone. Hun holder hænderne i skødet, læner sig hen imod ham og strækker hals, mens hun fortsætter sin samtale med Alex’s kone.

“En mand med vaskebræt tager den lyshårede kvinde bagfra, mens hun fortsætter samtalen med sin veninde. Så skifter han til den anden kvinde, mens han fortsat kærtegner den lyshårede mellem benene med sin hånd.”



Flere par kommer til. De fleste af mændene er iført smoking, mens kvinderne for det meste er i lingeri eller korte, gennemsigtige kjoler og høje hæle. De hilser på hinanden med kram og kindkys. Der er ingen officiel aldergrænse til festerne, men ingen herinde er over 50 år. Mens taxaerne holder ind ved hotellet og sætter flere gæster af, kommer en skaldet mand på omkring 60 år hen til indgangen i selskab med en væsentligt yngre kvinde. Han forsøger at booke et værelse hos dørmanden Richie, som afslår hans anmodning – med det private arrangement som begrundelse. Kun personer, som er godkendt på forhånd, kommer ind. De ville formentlig ikke være nået gennem nåleøjet alligevel. De slentrer skuffede videre.

Lana i sin kokosnødde-BH. Alle billeder er taget af forfatteren.

Indenfor tager 27-årige Lana imod de ankommende gæster, krydser dem af listen og serverer prosecco i champagneglas. Hun er iført trevlede denimshorts med det amerikanske flag på. Hun har en BH lavet af to kokosnødder og reb på, som hendes mand Konstantin har lavet til hende. Før hun mødte Konstantin, havde hun ikke haft så meget som et engangsknald. De begyndte at swinge sammen, da de var 22. “Den første gang, vi var sammen med et andet par, sagde vi til hinanden: ‘Det var for sindssygt – hvad er det, vi lige har gjort?’ Men så tænkte vi: ‘Det gik jo godt. Hvis vi kan gøre det, så kan vi overleve alt sammen.’” Lana tilføjer: “Og vi havde helt vildt passioneret sex dagen efter.” Hun er glad for at kunne få udlevet nogle fantasier, som hun ikke ville kunne med sin mand. “Når man er i et forhold, stemmer ens fantasier ikke altid overens. Jeg ville for eksempel gerne prøve bondage, men det er Konstantin ikke til – så det kan jeg prøve her.”

DJ’en spiller fra sin pult ved siden baren – folk danser, krammer, kærtegner og kysser hinanden. Det er uklart, hvem, der ankom med hvem, men alle ved, hvem de går hjem med. Alle, jeg taler med, bliver ved med at tale om ægteskabets værdi. Det har de fleste par herinde til fælles: de er investerede i hinanden og har en forståelse, der overvinder jalousien, og tillader en mere afslappet version af et klassisk monogamt parforhold.

Michael på 36 er høj og iført en dyr blå- og hvidternet skovmandsskjorte og hornbriller. Han har været gift med sin kone i over 10 år, og de begyndte at swinge sammen efter et ægteskabsseminar i den kirke, de er tilknyttet. De fik til opgave at placere begreber som troskab, børn, loyalitet og tillid på et skema formet som et træ. Træstammen repræsenterede de vigtigste værdier, mens grenene tilhørte de mindre vigtige. I begge deres træer var troskab placeret på de yderste kviste. “Der skete noget på det tidspunkt, men førhen tænkte jeg, at nogle fantasier måske burde forblive fantasier.” De havde en lang optakt, inden de bevægede sig ind i swingermiljøet. Michael ville gerne have en trekant med en anden kvinde, og hans kone ville gerne prøve det med en anden mand. Det virkede dog som for stort et skridt. Lysten og tanken var der, men de var i tvivl om, hvordan de skulle bære sig ad i praksis.

Efter to år var de klar. “Jeg blev virkelig ophidset af at se hende have sex med en anden mand. Det var som at se min kone i en pornofilm.” For Michael er swingerlivet bare det næste skridt i deres forhold. “Vi har altid været tætte, men man udvikler sig også og vil gerne opdage nye ting af og til. Det er fedt, at vi kan gøre det sammen i den her kontekst, og at det ikke skiller os ad.” Jeg spørger, om han er bekymret for, om hun bliver forelsket i en, hun har sex med. Hun afbryder og siger: “Man skal være varsom. Hvis vi har problemer i forholdet, så gør vi det ikke. Risikoen for at blive forelsket er der altid, men den risiko findes jo også i supermarkedet.”

I udkanten af dansegulvet sidder et par i stilhed og skuer udover mængden. Ind imellem hvisker den ene noget i den andens øre, hvorefter de nikker, sipper en tår vin og griner. Parrene laver allesammen deres egne regler – nogle af dem bytter kun partnere, hvis der ikke er sex involveret, og for andre er sex altafgørende. Nogle par swinger kun sammen, mens andre gør det hver for sig.

Max giver parret i baren shots. Da jeg kommer ind på emnet, at hans swingerfest er for eliten, vil han ikke høre tale om det. Men gæsterne til festen er unægteligt fra de højere samfundslag. Ligemeget hvem, man taler med, har de fleste universitetsgrader og er ansatte i høje stillinger – de er fuldmægtige i finanssektoren og andre indflydelsesrige brancher.

For eksempel Patrick på 47, som formentlig er den ældste gæst til festen. Han er med til alle festerne, fordi han godt kan lide det stilede element, “men i forhold til at swinge, så er det her ligeså vildt som en børnefødselsdag. De her fester handler om at stadse ud, blive set og vise sig frem – det er en typisk Münchenfest.” Sexakter foregår ret sjældent og bag lukkede døre. “Andre fester handler kun om sex. Min kæreste vil gerne have sex med en anden mand i aften, men alle herinde er kun fokuserede på deres egne koner,” fortæller han.

Men så sker der endelig noget. Det første par forsvinder sammen op ad trappen. En gruppe festgæster ser på det, der foregår på et af værelserne i stueetagen. Inde på værelset læner to kvinder – en blondine og en brunette – underarmene på kanten af boblebadet, mens de nulrer stilken på deres proseccoglas. De vender begge bagenden ind mod væggen. En mand med vaskebræt tager den lyshårede kvinde bagfra, mens hun fortsætter samtalen med sin veninde. Så skifter han til den anden kvinde, mens han fortsat kærtegner den lyshårede mellem benene med sin hånd. En anden mand går hen til boblebadet med et løftet champagneglas og skåler med dem allesammen.

Caro på 28 år sidder udenfor med sin forlovede og ryger en cigaret. “Det er ret vildt, så tætte venskaber, man kan danne herinde. Nogle gange støder swingerlivet sammen med det normale liv.” Jo større den nye gruppe af venner bliver, jo tyderligere bliver det. “Det her miljø suger virkelig én ind som en svamp. Nogle gange, når jeg er sammen med mine andre venner, som er lidt mere konservative end jeg er, føler jeg, at jeg lever et dobbeltliv.”

En mørkhåret kvinde i en slags outreret rumdragt – metalliske sølvfarvede smækbukser i kunstig læder med blottede bryster – sætter sig ned ved vores bord og introducerer sig. Caros forlovede lægger sin telefon i lommen og svarer, “Godaften, hvordan går livet på Mars?” Hun smiler, “Godt, tak. Jeg flytter tilbage om fem års tid.” Alle ved bordet griner. Caro blinker til sin forlovede og flytter sin stol en smule til siden for at gøre plads til deres flirt.

*Navnene på Jane, Lana og Konstantin er blevet ændret for at beskytte deres privatliv.

