Billeder af jetsetteren der har opkaldt sin hund efter Jackie O

Denne fotoserie er oprindeligt udgivet i The Photo Issue 2016

Fotografen Chuck Grant mødte for seks år siden Tina Santi Flaherty, som bor over det legendariske stilikon og den tidligere amerikanske præsidentfrue Jacqueline Kennedy Onassis’ gamle lejlighed på 5th Avenue i New York. Tina beskriver Jackie Kennedy – eller Jackie O som hun også blev kaldt – som sin muse, hun har skrevet en bog om Jackie Kennedy og endda opkaldt sin hund Jackie. Grants billeder af Tina (og hunden Jackie) er af samme grund begge meget inspirerede af Kennedys æstetik.

