Jo mere vi drikker, desto mere tiltrukket er vi af vores eget køn

Denne klumme er oprindeligt udgivet af Tonic

Når vi hælder alkohol i svælget, har vi en tendens til at være mere tiltrukket af andre, end hvis vi havde været ædru. Det vidste du nok godt. Til gengæld var du måske ikke klar over, at det nu også er videnskabeligt bevist.

I 2011 var der en australsk undersøgelse, hvor forskere bad universitetsstuderende om at bedømme, hvor tiltrukket de var af forskellige mennesker af det modsatte køn. Forskerne målte hvor berusede de studerende var, og jo fuldere de var, desto smukkere bedømte de modparten.

Nu viser en ny amerikansk undersøgelse, der er offentliggjort i The Journal of Social Psychology, at alkohol ikke bare får heteroseksuelle til at være mere tiltrukket af det modsatte køn – det gør dem også mere tiltrukket af deres eget køn.

I undersøgelsen talte forskerne med 83 heteroseksuelle voksne på vej fra bar til bar i en by i det centrale USA sent om aftenen. De fik deltagerne til at udfylde et spørgeskema, hvor de blandt andet skulle fortælle, hvor meget de havde fået at drikke. Bagefter så de en 40 sekunder lang video med en fysisk tiltrækkende mand eller kvinde. Efterfølgende skulle de svare på, hvor villige de var til at gøre forskellige ting med personen i videoen, lige fra at købe dem en drink til at gå med dem hjem for at have sex.

Det kom ikke som en overraskelse for nogen, at mændene var mest interesseret i videoen med kvinden, mens de adspurgte kvinder havde det omvendt. Mændene udviste også generelt mere seksuel interesse end kvinderne, hvilket passer på den efterhånden betydelige forskning, der viser, at mænd er mere åbne overfor at have sex med fremmede. Men så var det, at undersøgelsen pegede på noget mere overraskende.

Forskerne så på, hvordan mængden af alkohol påvirkede de adspurgtes seksuelle interesser. De fandt ud af, at mændene havde lige så meget lyst til at have sex med kvinden i videoen, når de var ædru. Det virkede ikke, som om at alkohol påvirkede, hvorvidt en mand havde lyst til at have sex med en attraktiv kvinde. Men jo mere mændene drak, jo mere interesserede var de i manden i videoen. De mænd, der næsten ikke havde drukket noget, var stort set ikke interesserede i fyren, men de mænd, der havde drukket mere end ti genstande, udviste pludselig næsten lige så stor interesse i manden som i kvinden.

Resultaterne var til gengæld lidt anderledes for kvinder. Hvor mændenes interesse i det modsatte køn stort set ikke ændrede sig i forhold til, hvor meget de drak, ændrede kvindernes indstilling sig. Ædru kvinder var næsten ikke interesserede i manden i videoen, men i takt med at de drak mere, blev de mere tiltrukket af ham. Det var den samme historie, når det gjaldt kvinden i videoen. Med andre ord blev kvinderne mere interesserede i både mænd og kvinder, efterhånden som de drak mere alkohol.

Hvad kan vi så lære af det? Hvorfor får alkohol åbenbart folk til at være mere interesserede i at eksperimentere med homoseksuel sex? Det har sandsynligvis noget at gøre med, at alkohol generelt nedsætter vores frygt og fjerner vores hæmninger, så vi i højere grad er klar på at prøve lidt af hvert, også seksuelt. Sagt på en anden måde er vi mindre tilbøjelige til at bekymre os om, hvad vi “bør” gøre, når vi er fulde. Det kan få os til at gøre eller sige ting, der normalt ville gøre os pinligt berørt.

At eksperimentere med en seksualpartner af samme køn falder i den kategori, fordi det ofte er lidt af et tabu – især for mænd. Undersøgelser viser, at folk i højere grad accepterer biseksuelle kvinder end biseksuelle mænd, så de mænd, der tænder på begge køn, føler sig ofte pressede til at undertrykke den lyst.

Vi ved, at der er rigtig mange mænd, der undertrykker deres lyster, for seksualitet er ikke sort/hvidt og udvikler sig over tid. Med andre ord: Vi kan ikke bare kategoriseres som enten hetero- eller homoseksuelle. Som et bevis på det viste en undersøgelse for nylig, at et overraskende stort antal heteroseksuelle mænd indrømmede, at de så homoseksuel porno og havde seksuelle fantasier om at være sammen med en anden mand.

Det er klart, at der også blandt kvinder er stor interesse for at have sex med andre kvinder – her viser en undersøgelse faktisk, at flydende seksualitet er endnu mere fremtrædende end hos mænd. Men hvor mænd føler sig pressede til at skjule deres interesse i deres eget køn, er kvinder presset til at undertrykke alle deres seksuelle lyster. De skæve normer forklarer, hvorfor ædru kvinder ikke ville indrømme, at de havde lyst til noget som helst.

I sidste ende skal vi ikke være overraskede over, at alkohol forøger interessen i det samme køn blandt folk, der identificerer sig selv som heteroseksuelle. Sprut er ganske simpelt et praktisk værktøj, der kan få både mænd og kvinder til at smide hæmningerne og give sig hen til de seksuelle lyster, de har fået at vide, at de ikke bør have.