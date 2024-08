Jobbet som Nutellas testsmager er ikke så fedt, som det lyder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Munchies Schweiz.



Det perfekte job findes ikke. Der vil altid være noget, man kan brokke sig over, også hvis det bare er det faktum, at vi er tvunget til at arbejde for at overleve i samfundet. Men fordi almindelige jobs sjældent falder under kategorien ”drømmearbejde”, så kaster vi os over nogle ualmindelige af slagsen. For nogle er det at lave mad til og passe hus for gadekatte på en græsk ø. For andre er det en tjans på Nutella-fabrikken.

Jobopslaget, i hvilket Nutella søger en ”testperson”, gik for nyligt kloden rundt. En lang række medier har fortalt om jobbet, der tilsyneladende lyder væsentligt sødere, end det er. Det kan godt være, at det lyder som en drøm at arbejde i Nutellas hjemby Alba i Italien og kvalitetsteste det brune guld, men der er også en bagside, som er langt mindre funklende end den gyldne forsegling på et glas Nutella.

Der er noget mystisk ved beskrivelsen af arbejdsopgaverne, og selv om vi ikke vil være lyseslukkere, så synes vi alligevel, det er vigtigt at få alle detaljerne med.

Du kommer ikke til at spise så meget som en skefuld Nutella

Når alt kommer til alt, er Nutella-testeren slet ikke det. Ifølge jobbeskrivelsen leder firmaet efter såkaldte smagsbedømmere, som vil ”lære at smage rigtigt på kakao, hakkede hasselnødder og andre ingredienser”. Ingredienserne havner selvfølgelig i et glas Nutella på et tidspunkt, men du får tilsyneladende ikke lov til at smage på det færdige produkt.

Der er ingen jobsikkerhed

Du modtager tre måneders betalt oplæring i at blive smagsdommer, hvor du lærer at dufte og smage korrekt. Kurset vil også udstyre dig med evnen til ”at sætte ord på dine smagsoplevelser under udviklingsprocessen”. Men det er kun dem, firmaet vurderer som egnede, der får et tilbud om arbejde. Alle andre står bare tilbage med et tomt glas Nutella.

Jobbet er i Italien – og det foregår på italiensk

Der er ingen vej udenom at flytte til Alba i Italien. Byen ligger i Piedmont-regionen, som er proppet med berømte vingårde og frugtplantager. Udover firmaet Ferrero, som producerer Nutella, har byen en anden stor virksomhed: et firma, som laver PVC-gulve og kugler. Hvis det ikke lyder som en fed og hip by, hvor man helt sikkert har lyst til at slå sig ned, så ved vi ikke, hvad det er du vil have. At italiensk er påkrævet, er sikkert for at frasortere ansøgere, der kun lige akkurat kan bestille en pizza. Men for de af jer, der mestre sproget: per favore continua a leggere.

Du bliver ikke rig

Det bliver svært at tjene nok til at understøtte dig, udover hvad du kan skrabe sammen af ingredienser i dit daglige arbejde. Deltidsjobbet, som kan blive dit, såfremt du består kurset, er begrænset til to timer to gange om ugen. Italien har ingen aftale om mindsteløn, og gennemsnitsindkomsten ligger omkring 2.585 euro om måneden. For en arbejdsuge på 40 timer betyder det omkring 16 euro i timen. Så for fire timers arbejde har du lige omkring 256 euro at snolde for om ugen.

Du kommer til at støtte palmeolieindustrien

Dit arbejde på Nutella efterlader et ret stort CO2-aftryk på kloden, som vi tidligere har skrevet om her, her og her.

Vi er kede af, at vi har knust dine drømme.