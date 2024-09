Joints til 1300 kroner og andre luksus hash-produkter, ingen har råd til

416 Medicinal Health Center er en af Torontos mest eksklusive hash-forhandlere, og ligger derfor mellem kulørte kæledyrs-spaer og muffinbagerier. I øjeblikket sælger de nogle af de mest efterspurgte – og dyreste – cannabisprodukter i Canada, heriblandt en cannabissort, der er baseret på en myte om en hashbonde fra 80’erne, som red på tyre.

Videos by VICE

Den forestående legalisering i Canada har ikke alene sat gang i efterspørgslen; den har også ansporet landets hashentreprenører til at skabe produkter til et nyt segment bestående af kendisser og businesstyper, der modsat teenagere ikke vil nøjes med bundsmulderet.

Her er et udvalg af de mest avancerede produkter på markedet, som du jo kan sende din butler ned efter, når du engang bliver rig:

Alle priser er omregnet fra amerikanske dollars.

‘Afghansk Tyrerytter’. Billede med tilladelse fra 416 Medicinal Health Centre.

Guds Vagina 2.0

Afghansk Tyrerytter

Pris: 2840 kr. for 30 gram eller 100 kr. grammet

Begger sorter er fremavlet af Jef Tek fra Vancouver og er nogle meget eksklusive af slagsen. 416 Medicinal er muligvis det eneste sted i Canada, der sælger dem, og så endda til det dobbelte af markedsprisen. Guds Vagina 2.0 beskrives som en “opløftende sativa”, der let kan “få dig igennem dagen”, mens den legendariske Afghanske Tyrerytter er en indica-domineret hybrid, der har “en stærk fylde, men uden den bedøvende effect, som indica kan have.”



Men hvorfor fuck koster de så meget?

“Det er den kærlighed, der ligger bag,” siger Amy Weinstein, der arbejder på 416. “Der er ikke mange, der tager sig så godt af deres planter.” Weinstein fortæller, at det har taget Jef Tek 30 år at få den Afghanske Tyrerytter op på sit nuværende niveau. Topskuddene bliver solgt til “kendisser” og er svære at opdrive. Der findes heller ikke discount-udgaver. Det laves altsammen af den samme fyr.

“Mange ved ikke noget om den, men den er dyr, og det er derfor, de gerne vil have fat i den,” fortalte til Weinstein til VICE. Mens jeg interviewede hende, kom en lokal DJ ind og købte noget Afghansk Tyrerytter. “Smagen er helt vanvittig. Det smager ikke som cannabis. Det har sådan en frugtig smag.”

Den her joint koster over 1000 kroner.

Thai-pind

500-1300 kr. per pind eller 130 kr. grammet

Hele jointen er lavet af cannabis – du kan ryge den hele.

“Der er alt i den – kief, hash, shatter, voks,” siger Jamie Carlton, der er manager ved hash-recpturen Qualimeds. Den grønne herlighed er rullet rundt om et grillspyd og pakket ind i cannabis og hampflet.

Hver pind indeholder 4-10 gram hash, og ifølge Carlton brænder en 6/7 grams Thai-pind i mindst seks timer.

“Det er helt bestemt en heldagsting eller noget med nogle venner til en fest.”

‘Levende harpiks‘ lavet med limonene

500 kr. grammet

Stadset er lavet af Horatio Delbert, som er ekspert i at udvinde hasholie. Han har desuden sin egen udvindingsbaserede “tænketank”, hvor han laver limonene hasholie (LHO), et potent cannabiskoncentrat lavet uden opløsningsmiddel.

LHO minder om butanbaseret hasholie, der også kaldes ‘shatter’, men i stedet for at bruge butan i udvindingsprocessen, gør Delbart brug af limonene (der findes i appelsinskræl), som nogle mener er bedre for dig.

Qualimeds sælger ‘levende harpiks’, som produceres på samme komplicerede facon som LHO. “De tager en levende plante, fryser den i flydende kvælstof, og så udvinder de plantens olie med limonene,” fortæller hun.

Forskellen er at finde i smagsnuancerne.

“Den er meget renere,” siger Carlton, der sammenligner smagen med lakrids.

Kaviar/Kavi Kush

150 kr. grammet

Kaviar, som det nogle gange kaldes, er super potente, små cannabisknopper. Man laver dem ved at dække topskuddene i olie, dyppe dem i kief og vacumpakke dem. Så kan du knuse og ryge dem.

Chrontella/Pif

150 kr. per glas, der indeholder 300 mg cannabisekstrakt

Der er mange vilde salgsfremstød på markedet for spiselig cannabis, men Chrontella og Pif, der spiller på Nutella og Jif peanut butter, er værd at nævne. Et glas koster omkring 150 kroner, og indeholder kun nok til cirka tre portioner.

“Det virkeligt blevet et hit i cannabismiljøet,” siger Carlton. “Det er ikke bare en hashkage. Nu kan jeg selvmedicinere på mit rundstykke om morgenen.”

Mere fra VICE:



Vi fik en dansk cokepusher til at rangere sine kunder



Den dystre historie om gangsteren, der brugte 9,6 millioner kroner på narko



Sådan blev mit bankjob sjovere med metamfetamin