Jomfruer fortæller, hvordan de tror, at sex er

Prøv at tænke tilbage på dengang, du mistede din mødom. Bliver du nostalgisk eller anspændt ved tanken? Det sidste er nok mest sandsynligt. Den første gang er berømt for at være den dårligste sex, man kommer til at have, fordi man ikke aner, hvad man har gang i, og fordi virkeligheden aldrig kan leve op til forventningerne.

Men lad os ikke ødelægge begejstringen for dem, der stadig har det til gode, og som faktisk tror, at første gang kan være andet og mere end erkendelsen af, at det kommer til at kræve en del øvelse.

Til gengæld vil vi gerne høre, hvordan jomfruer tror, at sex er. Derfor har vi spurgt fire myndige personer, der ikke har haft sex endnu, hvilke tanker de gør sig om det.

JORDAN

VICE: Hvordan forestiller du dig, at en orgasme er?

Jordan: Andre mennesker har fortalt mig, at det er rigtig fedt. Ligesom hvis man selv gør det, men meget mere intenst og intimt.

Hvor lang tid forestiller du dig, at sex varer?

Første gang varer det nok ikke særlig længe – men jeg har da hørt om fulde par, der bliver ved i timevis, og aldrig gør det færdigt.

Hvad ville så være den perfekte længde på et samleje?

Måske en times tid? Hvis det tager længere tid, tror jeg, at mindst den ene person bliver træt af det og holder op med at prøve.

Er der nogen grund til, at du endnu ikke har haft sex, eller er det bare aldrig sket?

Det er bare ikke sket. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Måske er der noget underbevidst, der blokerer, men jeg er ikke sikker.

Synes du, din mødom er noget særligt?

Nej, det går jeg ikke op i. Jeg synes, det er fjollet, at man tror, at en enkelt handling kan forandre en person så meget.

Hvordan tror du, opbygningen til samlejet er?

Jeg forestiller mig, at det er meget intenst, hvor man forsøger at vurdere hinandens følelser. Jeg gætter på, at det nok er ret akavet med mindre man kender personen på forhånd.

CLARA

Hvordan forestiller du dig, at en orgasme føles?

Clara: At jeg er Leonardo DiCaprio i forstævnen på Titanic med vinden i håret, og det føles som om jeg flyver. I’m the king of the world.

Hvor lang tid tror du, at sex normalt tager?

Realistisk set vil jeg sige ti minutter. Jeg forbereder mig på at blive skuffet.

Hvad er så den perfekte længde på et samleje?

Med forspil vil jeg nok sige omkring 45 minutter. Gode ting tager tid.

Er der en grund til, at du ikke har haft sex endnu, eller er det bare ikke sket?

Jeg har været klar siden jeg var 15, men jeg ville vente til jeg var 16, fordi jeg følte, at jeg var for ung til rent faktisk at gøre det. Muligheden har ikke rigtig været der, og jeg vil gerne vente, til jeg finder en, der respekterer mig. Jeg vil også gerne være tryg ved min egen krop, før jeg kan dele den med andre.

Betyder din mødom noget for dig?

Nej, jeg vægter den ikke særlig højt. Jeg vil egentlig bare gerne “slippe af med den”. Der er også nogen, der betragter mig som en mere uskyldig pige, fordi jeg ikke har haft sex endnu, og det er lidt irriterende.

Hvordan forestiller du dig, at det er inden og efter sex?

Jeg forestiller mig, at det er lidt som et spil klodsmajor, hvor man er meget forsigtig i starten, men efterhånden som man når længere hen, bliver det mere energisk, og til sidst vælter hele tårnet, og man står tilbage med en masse, der skal ryddes op. Jeg elsker at spille brætspil.

CAMERON

Cameron, til højre

Hvordan forestiller du dig, at en orgasme føles?

Cameron: Jeg forestiller mig, at det er ligesom, når man endelig tisser efter at have holdt sig i vildt lang tid. Lettelse og eufori bliver blandet sammen, og alle ens problemer forsvinder i den orgasmiske følelse.

Hvor længe tror du, at sex varer?

Det må minimum vare et par minutter. Og det er, hvis man ikke har fået noget i et stykke tid, eller det er første gang. Men for mennesker, som har sex tit, kunne jeg forestille mig, at det tager et par timer, fordi det tager længere tid, før man kan komme. Sex er nok ligesom stoffer, hvor man opbygger en tolerance, så jo mere man gør det, jo længere tager det, før man får en orgasme.

Hvad ville så være den ideelle længde på et samleje?

Det kommer an på situationen, men hvis man har hele dagen fri, skal det være timelange ture. Men hvis hun kommer klokken 17, og din mor kommer hjem klokken 19, så gælder det om at gøre det så længe som muligt, men stadig have tid til at rydde op bagefter.

Hvordan tror du, opbygningen til samlejet er?

Det er nok ret akavet første gang, for alt hvad der sker, inden man går i gang, får kun den anden til at tænke over, hvordan samlejet mon bliver, og det ved man godt, og så ligger man der og tænker over, hvad de tænker… Så det er nok bedst, hvis opbygningen er hurtigt overstået, så man ikke fucker det hele op.

Er du bange for det?

Nej, for jeg tror, at ens partner sikkert vil have det på samme måde. Jeg forestiller mig, at det fungerer begge veje, så hun også er nervøs, og så bliver det lidt mindre akavet.

Hvordan tror du, det føles bagefter?

Jeg tror, det er den mest afslappede følelse i verden. Det må være ligesom, når man har været skæv og bare tænker ‘okay, det var sjovt… nu skal jeg bare slappe lidt af og have tøj på igen.’ Jeg tror folk skinner, efter de har haft sex, og er lidt ligeglade med alting.

Får du mindre lyst til at have sex, når du hører om dårlige oplevelser fra dine venner?

Nej, slet ikke. De fleste af den slags historier er en enlig svale, og for det meste er det ikke så slemt… Udover dengang en af mine venner fortalte om hendes kusine, der havde analsex, og fyren ramte en nerve inde i hende, så hun begyndte at skide helt ukontrolleret. Det er den eneste historie, der har skræmt mig, og jeg tror ikke, jeg har lyst til at have analsex.

Nogensinde?

Aldrig nogensinde. Anal lyder ulækkert. Jeg har hørt argumenter for, hvorfor det skulle være fedt, men jeg ser ingen grund til, at min pik skal være så tæt på et andet menneskes lortekanal.

Er der en grund til, at du aldrig har haft sex, eller er det bare ikke sket endnu?

Jeg har ikke haft sex på grund af timing. Jeg har haft muligheder, men så er de kommet på dårlige tidspunkter. Måske kunne jeg også prøve lidt mere, for jeg er lidt doven, og jeg jagter ikke pigerne ordentligt. Men jeg har ikke et problem med det. Jeg er stadig ung, og det kommer når det kommer.

GEORGIA

Beskriv hvordan du tror, sex føles første gang.

Jeg er heldigvis rimelig velinformeret på grund af seksualundervisning, og jeg tror, jeg har ret godt styr på det. Jeg har set nok dumme teenfilm til at vide, at første gang næsten altid er lort, og jeg har forholdsvis realistiske forventninger. Samtidig er der en del af mig, der gerne vil have, at det er noget helt særligt, hvor jeg træder ind i de voksnes rækker. Sådan, hvor jeg ligger på et silkelagen, og nogen kommer og overbringer mig et guldcertifikat og et trofæ, og bagefter står alle mine kvindelige forfædre i kø for at ønske mig tillykke. Men desværre ved jeg godt, at virkeligheden ikke er sådan. Jeg kunne forestille mig, at det er lidt ligesom når man bliver konfirmeret, og tror, at man vil mærke helligånden suse gennem én, men man mærker ikke en skid, og det er en kæmpe skuffelse, at det bare er en præst, der rører ved ens hoved. Sådan tror jeg, det er.

Er du nervøs over, at skulle have sex for første gang?

Jeg tror, jeg vil være nervøs, men jeg er samtidig typen, der ikke bare vil gøre det med en tilfældig fyr. Jeg vil gøre det med en person, jeg føler mig tryg ved, som jeg kender, og som jeg kan fortælle mine følelser til, og det er en betryggende tanke. Jeg respekterer skam folk, der bare gerne vil have det overstået, og gør det med en fremmed, men det tror jeg ikke, jeg kan få mig selv til.

Så du vil fortælle personen, at det er din første gang, og det vil give noget selvtillid?

Ja, helt sikkert. Han vil nok alligevel være forvirret over, hvor dårlig jeg er, og ikke vide hvad han skal gøre, så det er nok bedst at advare ham på forhånd.

Hvor lang tid tror du, at sex varer, og hvad ville være den ideelle længde på et samleje?

Det ved jeg ikke – det kommer nok an på personen. Jeg forestiller mig, at man vel gør det i 20 minutter? Jeg kan godt lide tanken, om at have en god oplevelse og ikke bare et hurtigt knald, hvor man knap nok kigger på hinanden, så det ideelle ville nok være at gøre det flere gange på en nat.

Har du hørt nogle skræmmehistorier om sex fra dine venner, og giver det dig mindre lyst?

Det giver mig ikke mindre lyst, for lige meget hvad de siger, vil jeg gøre det på et tidspunkt. Det kan da godt være, at det gør mig nervøs i et øjeblik, men det var nok bare en enkelt dårlig oplevelse, og det vil jeg ikke bekymre mig om.

Hvordan forestiller du dig at opbygningen til sex er?

Jeg tænker, at der bliver snakket en del. Jeg kan i hvert fald ikke have sex med nogen, uden at vide lidt om dem først. Jeg vil gerne vide, hvad de hedder, hvor de bor, om vi har fælles interesser og den slags. Jeg vil gerne kende personen, før vi har sex, så det kan være så lidt akavet som muligt.