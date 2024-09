Joshua Oppenheimer fortæller om humanismen og tragedien i Indonesien

Da filminstruktøren Joshua Oppenheimer mødte de brovtende gerningsmænd, der stod bag folkemordet i Indonesien, blev han så forbavset over deres nonchalante attitude omkring deres ugerninger, at han besluttede sig for at bruge de næste år af sit liv på at afdække, hvorfor landet ikke havde skildret begivenhederne på film.

“Jeg tænkte, ‘Gud, det er ligesom at være ankommet til Tyskland 40 år efter Holocaust, og så er nazisterne stadig ved magten.’ Jeg kunne ikke komme i tanke om noget, der var vigtigere for mig at beskæftige mig med.”

Han dykkede ned i det indonesiske samfund og talte med både gerningsmændene og ofrene for deres forfærdelige krigsforbrydelser, hvilket resulterede i de to internationalt anerkendte dokumentarfilm, The Act of Killing og The Look of Silence. I kølvandet på udgivelsen af filmene rejser Oppenheimer verden rundt og diskuterer Indonesiens nuværende politiske situation.

“Jeg betragter mere mig selv som en opdagelsesrejsende end historiefortæller. Og min rolle er at tage folk med på de her lange, intime, transformerende rejser inden for filmens trygge rammer.”

I dette afsnit af VICE-serien Autobiographies diskuterer Oppenheimer den pertentlige proces, der ligger ligger bag hans film, reflekterer over, hvordan han blev dokumentarfilmsinstruktør, og italesætter hvilken rolle, filmene har spillet i at redefinere historien for den indonesiske befolkning.