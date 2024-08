Justin Timberlake taler ud om Super Bowl-fadæsen med Janet Jackson

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I forbindelse med Justin Timberlakes nye album Man of the Woods og den forestående optræden under halvlegen ved Super Bowl i februar lod sangeren sig interviewe af radioværten Zane Lowe. Det er ikke meget, man har hørt fra Justins side i forbindelse med hændelsen ved Super Bowl i 2004, som han har fået en del kritik for, og hvordan det påvirkede forholdet mellem ham og Janet Jackson, men det lader til, han har forliget sig med det og ifølge interviewet klinket skårene.

ZANE: Så du og Janet tog lidt tid bagefter for ligesom at finde en løsning på situationen og komme overens.

JUSTIN: Absolut.

ZANE: Ja.

JUSTIN: Og jeg tror faktisk ikke, der er mange, der ved det. Jeg så det heller ikke som en del af arbejdet, fordi man selvfølgelig værdsætter de forhold, man har til folk.

Du kan se resten af interviewet herover.