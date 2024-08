Justin Timberlakes ”SoulMate” bliver din sommers normcore-banger

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Tidligere på året trak Justin Timberlake i skovmandsskjorten og fandt tilbage til sine amerikanske rødder på albummet Man of the Woods, hvilket resulterede i skuffende salgstal og en længerevarende debat online om hvide mænd og deres privilegier. Men nu har JT lavet æstetisk 180 med sin spritnye single ”SoulMate”, en sang, der er så let og sprudlende, at det lyder, som om han har lært en flaske Corona at synge og klippet det hele sammen i Pro Tools.

Tracket handler om et engangsknald, der foregår i tropiske omgivelser, hvad man tydeligt ser på omslaget (den er tilsyneladende optaget på Bahamas). Det er endnu vigtigere at notere sig, hvor luftig og forfriskende, den her sang er. Den er dybest så fuld af vibes, at den smelter gennem højtalerne. Det tyder også på, at JT helt har opgivet at promovere Man of the Woods med flere singler fra albummet. I stedet har han smidt et nummer, der er en stærk kandidat til Årets Sommersang. Der er dog ikke noget Bad Bunny eller J Balvin at finde her, så lad os vente og se, hvad der sker. Du kan lytte til ”SoulMate” øverst i artiklen.